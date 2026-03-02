Francesca Montenegro revela que Adrián Villar volvió en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano: “Me dijo que no vio nada”

Las declaraciones se suman a las nuevas revelaciones en la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, caso que mantiene alta presión pública. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa generando nuevas revelaciones y testimonios que amplían la cronología de lo ocurrido tras el atropello registrado en San Isidro.

En la segunda parte de la entrevista concedida al programa ‘Sin Rodeos’, conducido por la periodista Milagros Leiva, la influencer Francesca Montenegro afirmó que su entonces pareja, Adrián Villar Chirinos, le habría mentido sobre lo sucedido la noche del accidente.

Ella reveló un dato que ha generado nuevas interrogantes: según lo que él mismo le contó, habría regresado al lugar del atropello en bicicleta horas después del impacto.

Francesca Montenegro: “Adrián Villar me dijo que había un scooter y un accidente”. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Adrían Villar volvió a la escena dónde atropelló a Lizeth Marzano

Durante la conversación televisiva, Montenegro relató lo que el joven le dijo cuando llegó a su vivienda en medio de la confusión posterior al accidente. Según su versión, él le explicó que había vuelto a la escena para observar lo ocurrido.

“Ha agarrado una bicicleta, ha ido al lugar de los sucesos”, declaró la influencer al recordar lo que el investigado le habría contado. La conductora del programa confirmó el dato para precisar el relato. “Ha regresado al lugar de los hechos”, señaló Milagros Leiva. “Correcto”, respondió Montenegro. “En una bicicleta”, insistió la periodista.

“Eso fue lo que me dijo. Este, que no vio nada, que regresó a su casa, que llamó a su padre y que después han venido a mi casa porque estaban buscando asesoría legal de mi papá, porque mi papá era el único abogado que conocían”, añadió la influencer.

Francesca Montenegro: “Adrián Villar me dijo que había un scooter y un accidente”. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Juan Montenegro confiesa que no conocía a la familia de Adrián Villa pese a relación de un año con su hija

Durante la entrevista también se abordó si la familia Montenegro conocía previamente a los padres del joven investigado. La periodista preguntó directamente al abogado. “Usted evidentemente conocía a Rubén y a Marisel”, planteó.

El abogado respondió que nunca los había visto antes. “Primera vez en mi vida que veo a ambos, al señor y a la señora”, afirmó. Ante la sorpresa de la conductora, reiteró su versión. “No los conocía”, sostuvo. Según explicó, acudió al encuentro únicamente porque su hija le pidió ayuda.

“Yo voy porque mi hija me pide, me dice que necesita a Adrián, que ha tenido un accidente. No me da el detalle y yo bajo a atender a mi hija, cosa que lo voy a hacer siempre”, declaró. También aclaró que el encuentro ocurrió en la esquina del edificio.

“Ahí conozco en la esquina de mi casa a ese par de señores”, añadió. La periodista insistió en confirmar que nunca antes había tenido contacto con los padres del joven. “¿Usted no conocía ni a Marisel ni a Rubén Villar?”, preguntó.

Francesca Montenegro: “Adrián Villar me dijo que había un scooter y un accidente”. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Juan Montenegro confiesa que le preguntó sí había tomado a Adrían Villar

“No, no, no conozco”, respondió. La influencer respaldó esa versión. “Nunca habíamos conocido”, dijo. Otro momento relevante de la entrevista se produjo cuando Juan Montenegro explicó cuál fue su primera recomendación legal al escuchar la versión del joven.

Según detalló, lo primero que hizo fue formular tres preguntas básicas. “¿Tomaste? ¿Tienes brevete? ¿Tienes SOAT?”, recordó haberle preguntado.

De acuerdo con su relato, el joven respondió negativamente a la primera pregunta y afirmó contar con licencia de conducir y seguro vehicular. Tras escuchar esas respuestas, el abogado aseguró que le dio una instrucción directa. “Listo, esto es así, vamos a la comisaría”, dijo.

Según Montenegro, el objetivo era que el conductor se sometiera a las diligencias correspondientes. “Tenemos que poner en ley. Tenemos que ir, mostrar que no estás borracho, hacerte el dosaje, porque ese es el dosaje que realmente funciona”, explicó.

Francesca Montenegro: “Adrián Villar me dijo que había un scooter y un accidente”. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Juan Montenegro muestra cámaras y asegura que se cambió de ropa para acompañar a Adrián Villar a la comisaría

Luego decidió cambiarse de ropa para acompañar al joven a la comisaría. “Me puse la ropa de mi hijo porque me iba a cambiar para acompañarlo”, explicó. Las cámaras del edificio registraron ese momento. “Son tres y cincuenta y siete de la mañana”, señaló el abogado al referirse a las imágenes.

“Ya no estoy con pijama, que fue el pijama con el que salí”, agregó. Según explicó, se dirigía al garaje para recoger sus documentos. “Ahí tengo en mi auto mis documentos de abogado, que era lo que tenía que hacer”, detalló.

Francesca Montenegro: “Adrián Villar me dijo que había un scooter y un accidente”. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.