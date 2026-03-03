Notario Donato Carpio denuncia falsificación de sello en documento presentado por Marisel Linares: “Es totalmente falso”

El caso que rodea el vehículo vinculado al accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano ha sumado un nuevo episodio luego de que el notario Donato Carpio Vélez decidiera pronunciarse públicamente para aclarar la situación de un documento que, según la defensa de Marisel Linares y Adrián Villar, habría sido presentado en su notaría.
El jurista afirmó que en sus registros no existe ningún trámite relacionado con ese documento y sostuvo que el sello que aparece en la imagen difundida en redes no corresponde a su despacho, sino que sería una falsificación.
La controversia gira en torno a un documento que supuestamente acreditaría la donación de un vehículo de la periodista a Adrián, el mismo que habría estado involucrado en el accidente que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.
Documento de supuesta escritura publica no tendría comprobante
Sin embargo, la situación ha generado dudas debido a que la propiedad del vehículo continúa registrada a nombre de Marisel Linares y el documento difundido no fue elevado a escritura pública ni cuenta con comprobantes de pago del trámite notarial.
Desde la Notaría Carpio Vélez se explicó que el documento que circula públicamente presenta inconsistencias importantes. Según el despacho, no existen registros notariales, boletas ni facturas que acrediten la realización del supuesto trámite. Además, se indicó que tampoco hay consultas biométricas registradas ante RENIEC, un procedimiento habitual cuando se certifican documentos de este tipo.
En contraste, el abogado de Marisel Linares ha sostenido que el documento sí sería válido, aunque reconoce que el proceso de inscripción en registros públicos no llegó a completarse, lo que mantiene abierta la controversia sobre la titularidad del vehículo y las responsabilidades derivadas del accidente.
Frente a las versiones contradictorias, el notario Donato Carpio Vélez decidió pronunciarse durante una conversación televisiva con Magaly Medina, donde explicó el motivo por el cual emitió previamente un comunicado oficial.
La conductora explicó el contexto de la polémica señalando que el abogado Elio Riera, defensor de Adrián Villar, había mencionado que el documento sí habría sido presentado en la notaría, pero que el trámite no se concretó por una supuesta responsabilidad del despacho notarial. Ante ello, el notario respondió con evidente sorpresa.
Notario se pronuncia
“En realidad estoy bastante, se podría decir, estupefacto ante las declaraciones del doctor Elio Riera. He lanzado un comunicado el día viernes a la luz de lo que venía escuchando. Me decían: ‘Oye, se ha hecho en tu notaría por este caso que es lamentable que ha sucedido con la deportista’”, relató.
El notario explicó que, tras escuchar reiteradamente que su notaría estaba vinculada al documento, decidió revisar todos sus archivos para verificar si existía algún registro relacionado con el supuesto trámite. “Hicimos una búsqueda y no había nada en nuestros registros. Tal como dice el comunicado, en relación a mi archivo notarial, a todos mis registros, no hay nada de lo que ahí se señala”, afirmó.
Asimismo, señaló que hasta el momento no ha tenido acceso al documento original, sino únicamente a imágenes difundidas en redes sociales. “He venido escuchando reiteradamente al doctor Riera que ese documento se presentó en la notaría y adjunta como prueba. Lo único que he visto en redes a través de las pantallas. No he visto ningún documento original al respecto”, indicó.
El notario también enfatizó que nadie se ha acercado a su despacho para presentar el documento físicamente o solicitar una reunión para revisar el caso. “No se ha hecho presente, no ha solicitado una cita para hablar conmigo. Si alguien ha presentado ese documento que dice ser una minuta en el mes de septiembre del año pasado, lo menos que puede decir es quién fue a la notaría, quién lo presentó y quién lo atendió”, cuestionó.
Otro punto que llamó la atención del notario es que no existe ningún registro de pago por el supuesto trámite. “No hay un recibo, no hay un comprobante, no hay una factura, una boleta. Entonces, miren, nadie trabaja gratis, está en la Constitución de la República. Todo trabajo es remunerado y para hacer un servicio notarial hay que hacer un pago”, explicó.
Según detalló, en cualquier procedimiento notarial siempre queda constancia de un pago o adelanto, lo cual tampoco aparece en este caso. “Nosotros somos personas privadas que ejercemos una función pública. Tenemos personal, tenemos costos, entonces no hay nada de eso. Entonces, qué raro”, añadió.
Durante la conversación, Magaly Medina le consultó directamente si el sello que aparece en el documento pertenece a su notaría. La respuesta del notario fue categórica.
Sello es adulterado
“Ese sello responde a un sello de cartas notariales de recepción de cartas notariales, adulterado donde dice carta, porque han puesto a manuscrito la palabra código. Dice ‘código notarial’ con un número que no corresponde a ningún cronológico en el oficio notarial”, explicó.
El jurista agregó que la palabra “código” no forma parte del sistema administrativo que utilizan las notarías para registrar documentos. “Yo tengo veintisiete años de notario y en ese tiempo jamás he utilizado la palabra código. Un orden administrativo que utilizamos los notarios es la palabra cardex”, precisó.
Por esa razón, afirmó que el sello que aparece en la imagen difundida ha sido manipulado. “Ese ha sido una adulteración increíblemente fraudulenta”, sostuvo.
Cuando la conductora le preguntó directamente si el sello era falso, el notario respondió sin ambigüedades. “Es falsificado ese sello”, afirmó.