Diego Villarán, protagonista de Eres mi bien, une su etapa actoral con la musical lanzando ‘Disfruta la función’

Diego Villarán lanza tema musical Disfruta la función.

El artista peruano Diego Villarán consolida una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Disfruta la función”, un sencillo que explora la fusión entre música y actuación y que ya está disponible en plataformas digitales.

Este estreno representa “una declaración de principios” para Villarán, quien ganó notoriedad como actor en la telenovela ‘Pituca sin Lucas’ de Latina y actualmente participa en la producción televisiva ‘Eres mi bien’.

Valeria Ríos, Diego Villarán, Valeria Conroy, Nathalia Vargas y Leandro Hernández forman parte del equipo juvenil en 'Eres mi bien'.

El lanzamiento marca el inicio de una fase más introspectiva y consciente en la trayectoria del artista. Villarán explicó que la canción surgió de una reflexión personal en torno a la identidad y el error: “Tal vez todo lo que soy es todo lo que me falta por saber”, comentó. La frase, que inspiró la letra de la canción, resume el enfoque de este proyecto: menos dramatismo, más claridad emocional y una búsqueda genuina de conexión con el público.

La producción de “Disfruta la función” se distinguió por un enfoque minimalista, en el que el mensaje y la autenticidad primaron sobre los recursos técnicos. “No es un personaje el que habla, soy yo”, señaló Villarán, resaltando que la intención fue presentarse ante la audiencia sin artificios ni máscaras.

“Me interesaba hablar del error, de la pérdida y del miedo sin convertirlos en identidad”, añadió, destacando que la canción invita a replantear certezas y a asumir la duda como motor creativo.

Diego Villarán se enfoca en la música sin dejar la actuación.

No dejará la actuación

El artista, conocido también por su papel protagónico en la película ‘Los Patos y las patas’, ha elegido priorizar la música en esta etapa sin abandonar la actuación, disciplina que considera esencial en su vida profesional. “La actuación me formó, me dio herramientas y disciplina. Pero ahora la miro con más criterio. Elegir también es crecer”, afirmó Villarán.

El proyecto musical de Villarán se distingue por su voluntad de construir un discurso coherente entre canciones, más allá de buscar éxitos individuales. “No quiero lanzar canciones como piezas sueltas; quiero que cada una forme parte de un mismo discurso”, explicó. Su apuesta se centra en crear comunidad: “No busco espectadores pasivos; busco personas que quieran formar parte del proceso”, expresó, marcando distancia con la lógica tradicional de la industria musical.

Los Patos y las patas es protagonizada por Diego Villarán y Francisca Aronsson.

Proyectos para el 2026

La conexión entre música y actuación se mantiene presente en su agenda. El cantante prepara nuevos proyectos televisivos para 2026, de los cuales aún no puede refrirse. Sin embargo, próximamente lo veremos nuevamente en la pantalla chica y las tablas, evidenciando una visión de largo plazo en la consolidación de su carrera artística.

Actualmente, Villarán es uno de los personales principales de ‘Eres mi bien’, producción que le permite seguir explorando distintos registros actorales y mantener vigente su perfil en la pantalla peruana.

La actividad en escenarios teatrales también continúa siendo relevante para Villarán. En 2026, prevé el estreno de nuevas obras. El artista se plantea como meta consolidar una propuesta en la que música y actuación dialoguen de manera constante, superando la segmentación habitual entre disciplinas.

El lanzamiento de “Disfruta la función” ha recibido una acogida positiva entre seguidores y colegas, quienes valoran la honestidad del proyecto y la capacidad del cantante para reinventarse sin perder la conexión con sus raíces.

Villarán ha manifestado optimismo respecto al futuro de la música en el Perú y su propio papel como referente de una generación que apuesta por la autenticidad. “Este es solo el inicio”, declaró el artista, reafirmando su compromiso con una trayectoria que combine creatividad, honestidad y rigor profesional.

Diego Villarán entró a la televisión con Pituca sin lucas.