De ‘Pituca sin lucas’ al cine: Diego Villarán asume su primer protagónico en ‘Los patos y las patas’

Diego Villarán emocionado de lograr su primer protagónico con Los Patos y las patas.

Diego Villarán vive un buen momento en su carrera artística. A sus 24 años, el joven actor peruano empieza a consolidarse como una de las figuras más prometedoras de su generación. Tras su participación en Pituca sin lucas, el intérprete celebra ahora su primer protagónico en cine con Los patos y las patas, película nacional que se estrena el próximo 18 de septiembre en salas de todo el país.

En la cinta, dirigida por Guillermo Castañeda, interpreta a Tomacito, un adolescente que transita entre la frescura juvenil y las emociones intensas propias de su edad. Es justamente en esta etapa donde encontrará al primer amor, personaje que encarna Francisca Aronsson, con quien guarda gran amistad desde que actuaron en Pituca sin lucas.

Diego Villarán resaltó la gran química que tiene con Francisca Aronsson. Latina

Para Villarán, interpretar a este personaje significó un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad de crecimiento profesional y personal. “Fue una mezcla entre emoción y mucha responsabilidad. Desde el inicio sentí que se trataba de un proyecto sólido, con un equipo remando en la misma dirección. Eso me dio confianza y me impulsó a trabajar con más entrega”, cuenta con gran emoción.

El actor explica que lo más difícil fue encontrar el equilibrio del personaje. “Por un lado debía mantener la frescura de un chico joven, pero también conectar con emociones profundas. Los adolescentes viven cosas fuertes, y había que transmitir esa intensidad sin perder naturalidad”, comenta. La película, ambientada en 1993, le exigió además sumergirse en la época. “Investigué lo que se vivía en esos años, desde la música y el cine hasta la manera de hablar. Fue un proceso de investigación enriquecedor para darle veracidad a Tomacito”.

Sobre sus escenas con Francisca Aronsson, Diego señala que “fue un reencuentro muy especial”, no solo por el cariño que le tiene, sino también por el peso actoral que representa. “No solo trabajo con una actriz profesional, sino con una gran amiga. Esa complicidad natural nutre mucho las escenas, aunque también me reta a no quedarme en la zona de confort y seguir explorando”, indicó.

Diego Villarán y Francisca Aronsson protagonizan Los Patos y las Patas.

La televisión y la música

En paralelo a este salto al cine, Diego Villarán también vive el entusiasmo de su regreso a la pantalla chica con Eres mi bien, telenovela de Latina. Después de ocho meses de pausa, su retorno lo ha llenado de gratitud. “Volver a la televisión peruana me hace crecer. El ritmo de trabajo es intenso y exige disciplina, entrega y constancia. Además, me permite aprender de un elenco lleno de experiencia y compartir con compañeros increíbles”, comenta.

Valeria Ríos, Diego Villarán, Valeria Conroy, Nathalia Vargas y Leandro Hernández forman parte del equipo juvenil en 'Eres mi bien'.

Más allá de la actuación, la música sigue siendo parte esencial de su vida. Como compositor e intérprete, Villarán prepara nuevos lanzamientos en los que mezcla sonidos peruanos, folk y letras íntimas. “La música es otra manera de expresarme. Intento convertir en canciones las experiencias que vivo. Este año siento que estoy más sólido, más cerca al artista que quiero ser”, detalla el cantante.

Nuevos proyectos y futuro

Aunque todavía no revela muchos detalles, Diego se encuentra filmando una coproducción independiente entre Perú y Francia. Se trata de un proyecto íntimo y familiar que apunta a festivales internacionales. “Es una experiencia distinta, con otro ritmo y otra búsqueda creativa. Estoy muy emocionado de lo que puede significar para mi carrera”, adelanta.

El teatro, que fue parte importante de sus inicios, por ahora ha quedado en pausa debido a la agenda. Sin embargo, Villarán no lo descarta y asegura que tarde o temprano volverá a los escenarios. “Cada paso me acerca más al artista integral que quiero ser”, afirma.

Diego Villarán entró a la televisión con Pituca sin lucas.