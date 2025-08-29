Perú

De ‘Pituca sin lucas’ al cine: Diego Villarán asume su primer protagónico en ‘Los patos y las patas’

El actor peruano celebra su primer papel principal en cine con la película de Guillermo Castañeda, mientras combina su regreso a la televisión con Eres mi bien y prepara nuevos proyectos musicales.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Diego Villarán emocionado de lograr
Diego Villarán emocionado de lograr su primer protagónico con Los Patos y las patas.

Diego Villarán vive un buen momento en su carrera artística. A sus 24 años, el joven actor peruano empieza a consolidarse como una de las figuras más prometedoras de su generación. Tras su participación en Pituca sin lucas, el intérprete celebra ahora su primer protagónico en cine con Los patos y las patas, película nacional que se estrena el próximo 18 de septiembre en salas de todo el país.

En la cinta, dirigida por Guillermo Castañeda, interpreta a Tomacito, un adolescente que transita entre la frescura juvenil y las emociones intensas propias de su edad. Es justamente en esta etapa donde encontrará al primer amor, personaje que encarna Francisca Aronsson, con quien guarda gran amistad desde que actuaron en Pituca sin lucas.

Diego Villarán resaltó la gran
Diego Villarán resaltó la gran química que tiene con Francisca Aronsson. Latina

Para Villarán, interpretar a este personaje significó un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad de crecimiento profesional y personal. “Fue una mezcla entre emoción y mucha responsabilidad. Desde el inicio sentí que se trataba de un proyecto sólido, con un equipo remando en la misma dirección. Eso me dio confianza y me impulsó a trabajar con más entrega”, cuenta con gran emoción.

El actor explica que lo más difícil fue encontrar el equilibrio del personaje. “Por un lado debía mantener la frescura de un chico joven, pero también conectar con emociones profundas. Los adolescentes viven cosas fuertes, y había que transmitir esa intensidad sin perder naturalidad”, comenta. La película, ambientada en 1993, le exigió además sumergirse en la época. “Investigué lo que se vivía en esos años, desde la música y el cine hasta la manera de hablar. Fue un proceso de investigación enriquecedor para darle veracidad a Tomacito”.

Sobre sus escenas con Francisca Aronsson, Diego señala que “fue un reencuentro muy especial”, no solo por el cariño que le tiene, sino también por el peso actoral que representa. “No solo trabajo con una actriz profesional, sino con una gran amiga. Esa complicidad natural nutre mucho las escenas, aunque también me reta a no quedarme en la zona de confort y seguir explorando”, indicó.

Diego Villarán y Francisca Aronsson
Diego Villarán y Francisca Aronsson protagonizan Los Patos y las Patas.

La televisión y la música

En paralelo a este salto al cine, Diego Villarán también vive el entusiasmo de su regreso a la pantalla chica con Eres mi bien, telenovela de Latina. Después de ocho meses de pausa, su retorno lo ha llenado de gratitud. “Volver a la televisión peruana me hace crecer. El ritmo de trabajo es intenso y exige disciplina, entrega y constancia. Además, me permite aprender de un elenco lleno de experiencia y compartir con compañeros increíbles”, comenta.

Valeria Ríos, Diego Villarán, Valeria
Valeria Ríos, Diego Villarán, Valeria Conroy, Nathalia Vargas y Leandro Hernández forman parte del equipo juvenil en 'Eres mi bien'.

Más allá de la actuación, la música sigue siendo parte esencial de su vida. Como compositor e intérprete, Villarán prepara nuevos lanzamientos en los que mezcla sonidos peruanos, folk y letras íntimas. “La música es otra manera de expresarme. Intento convertir en canciones las experiencias que vivo. Este año siento que estoy más sólido, más cerca al artista que quiero ser”, detalla el cantante.

Nuevos proyectos y futuro

Aunque todavía no revela muchos detalles, Diego se encuentra filmando una coproducción independiente entre Perú y Francia. Se trata de un proyecto íntimo y familiar que apunta a festivales internacionales. “Es una experiencia distinta, con otro ritmo y otra búsqueda creativa. Estoy muy emocionado de lo que puede significar para mi carrera”, adelanta.

El teatro, que fue parte importante de sus inicios, por ahora ha quedado en pausa debido a la agenda. Sin embargo, Villarán no lo descarta y asegura que tarde o temprano volverá a los escenarios. “Cada paso me acerca más al artista integral que quiero ser”, afirma.

Diego Villarán entró a la
Diego Villarán entró a la televisión con Pituca sin lucas.

Temas Relacionados

Diego VillaránLos patos y las patasperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Caso Sheylla Gutiérrez: hijos de la peruana asesinada en EE.UU. recibirán pensión del Estado y esperan repatriación de su madre

El MIMP anunció también que dispuso apoyo psicológico y medidas de protección para los tres menores, quienes permanecen al cuidado de su abuela materna

Caso Sheylla Gutiérrez: hijos de

Rafael López Aliaga abandonará la Municipalidad de Lima en octubre, afirma MTC: “Lo veo muy confundido; me desconcierta”

El ministro César Sandoval criticó nuevamente al alcalde de Lima por traer el material rodante del proyecto Lima-Chosica sin contar con la infraestructura necesaria. Además, lo instó a retomar el diálogo técnico con el portafolio

Rafael López Aliaga abandonará la

Ciberdelincuentes intentaron robar fondos de la Municipalidad de Lima, denuncia gestión de Rafael López Aliaga

La comuna limeña informó que delincuentes informáticos intentaron apropiarse de dinero de la cuenta que mantiene en el Banco de la Nación. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público y la Policía

Ciberdelincuentes intentaron robar fondos de

Magaly Medina cuestiona a Patricio Parodi por entorno “chibolero” luego de ampay con joven de 19 años: “Es viejonazo para ella”

La conductora criticó la diferencia generacional entre el chico reality y su entorno de amigos, así como con la joven que se besó 12 años menor que él

Magaly Medina cuestiona a Patricio

Chofer de bus es detenido en Cusco por robar casi 4 mil soles a turistas mientras se tomaban fotos en Sacsayhuamán

La Fiscalía de Turismo presentó cargos contra el conductor tras recuperar parte del dinero y revisar videos que confirman el hurto, mientras operadores turísticos piden reforzar la seguridad para los visitantes

Chofer de bus es detenido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crece la alerta por los

Crece la alerta por los incendios forestales en el centro del país: qué podría pasar tras la tormenta de Santa Rosa

Chile adelantará su huso horario por el verano: cómo afectará a los pasos fronterizos de la Argentina

Tras los incidentes en Corrientes, La Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobierno provincial apuntó contra el kirchnerismo

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA
“No podemos ser ingenuos”: la

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

Por cuarta vez en el año, la dictadura de Daniel Ortega reformó la Constitución de Nicaragua para afianzar su control sobre el presupuesto

El bienestar global alcanza su máximo histórico el último año, según una encuesta internacional

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

TELESHOW
Rocío Pardo reveló quién diseñará

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026