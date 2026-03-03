Desabastecimiento de combustible en Perú: ¿Autos con GNV pueden cargar con GLP?

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

El pasado domingo 1 de marzo, una fuga de gas natural seguida de una llamarada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, desencadenó una emergencia nacional.

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) confirmó que el incidente ocurrió en una estación de válvulas clave del sistema de transporte. Este hecho obligó al Gobierno peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a declarar el estado de emergencia y activar un esquema de racionamiento inmediato.

El impacto se siente especialmente en Lima y Callao, donde la empresa Cálidda informó que la distribución de gas natural vehicular (GNV) permanece restringida. Según el comunicado de la compañía, el suministro prioritario está reservado solo para usuarios residenciales y comerciales, así como para el transporte público masivo de pasajeros cuyos motores operan exclusivamente con GNV.

El objetivo es garantizar el abastecimiento a hogares, hospitales y servicios esenciales, mientras se realizan las reparaciones que podrían prolongarse hasta el 14 de marzo.

Según Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda Perú, afirmó que desde el 2 de marzo, la venta de gas natural en los grifos de Lima Metropolitana -y en general en todo el Perú- estará prohibida.

“Lo que queda (de GNV) es para el vehicular y priorizando el tema del transporte masivo de pasajeros, y en este caso el transporte masivo de pasajeros con lo que queda solamente alcanza para vehículos como por ejemplo el Metropolitano, pero no alcanza para los vehículos livianos, taxistas, por ejemplo”, afirmó a Infobae Perú.

La venta de este combustible a vehículos particulares está prohibida. "No te deberían vender porque estarían violando la norma, violando la ley. Hoy día la norma dice que estamos en emergencia y los grifos no podrían abastecer a ningún vehículo liviano tampoco”, aseveró Mejía.

La decisión de priorizar el gas natural para hogares y transporte público fue ratificada por el Viceministerio de Hidrocarburos. La resolución oficial activó el racionamiento de volúmenes de gas natural, con énfasis en consumidores residenciales, comercios regulados y centrales eléctricas en regiones como Ica y Nazca.

¿Autos con GNV pueden cargar con GLP?

La interrogante sobre si un auto adaptado para GNV puede abastecerse con GLP se volvió recurrente durante la emergencia.

Según explicó Lizandro Rosales, vocero del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), en entrevista con Exitosa Noticias, los vehículos pequeños, como taxis y camionetas, sí pueden operar bajo un sistema dual, siempre que cuenten con la instalación adecuada y homologada.

“Los taxis y vehículos pequeños pueden tener sistemas duales que permiten usar tanto GNV como GLP o gasolina”, explicó el experto. No obstante, aclaró que “los vehículos de carga pesada, como camiones, solo admiten GNV y no pueden recurrir a combustibles alternativos”.

El abastecimiento de GLP está permitido solo para quienes cuenten con la conversión y los permisos correspondientes. Un auto que solo tiene sistema de GNV no puede cargar directamente GLP, ya que los sistemas y los tanques son distintos por razones de seguridad y funcionamiento.

El CIP enfatizó que los vehículos con sistemas duales pueden alternar combustibles, pero hacerlo sin la conversión adecuada implica riesgos técnicos y sanciones legales.