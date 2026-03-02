Milagros Leiva agradece investigación de Magaly Medina en caso Lizeth Marzano: “Me parece muy bien lo que hizo”

La periodista inició su entrevista a Francesca Montenegro aclarando que el programa de la ‘Urraca’ fue el encargado de exponer más a fondo los detalles que ahora son materia de investigación | TikTok / Farándula Lorcha

La periodista Milagros Leiva abrió su espacio en televisión nacional subrayando la importancia del trabajo realizado por Magaly Medina y su equipo en la investigación sobre la muerte de Lizeth Marzano. Durante la emisión de ‘Sin Rodeos’ el 1 de marzo, Leiva reconoció públicamente que la exposición del caso por parte de Medina permitió profundizar en los detalles clave que ahora son materia de indagación oficial.

Desde el inicio de la entrevista a Francesca Montenegro, la comunicadora de Panamericana TV marcó distancia respecto a otros espacios, atribuyendo a Medina y su equipo la iniciativa y el empuje informativo: “Yo sí le quiero agradecer y yo lo voy a decir públicamente, que me parece muy bien lo que hizo Magaly Medina”, expresó Leiva en vivo.

En su intervención, la periodista resaltó el valor de las imágenes difundidas por el equipo de Magaly TV. Estas grabaciones muestran a los principales involucrados, incluida Montenegro y su expareja Adrián Villar, dentro de un restaurante horas antes del accidente que cobró la vida de la deportista Lizeth Marzano.

Milagros Leiva agradece públicamente a Magaly Medina por la rigurosa investigación realizada en torno al caso de Lizeth Marzano. (Panamericana - Sin Rodeos / Magaly Medina)

“Ella ha mostrado imágenes de, por ejemplo, el restaurante Tanta, donde se ve a Francesca Montenegro con su exenamorado, este chico, Adrián Villar, con dos señores que hoy día vamos a tratar de entender bien toda la historia”, subrayó Leiva al referirse al alcance periodístico de la cobertura.

La conductora también mencionó que otros programas de televisión habían obtenido fragmentos de las mismas grabaciones, pero insistió en que la labor de los periodistas resulta limitada si los protagonistas no brindan su versión de los hechos. “Las imágenes dicen muchas cosas, pero si los protagonistas no hablan, uno puede especular demasiado”, sostuvo, remarcando la necesidad de que los implicados aporten testimonios directos al proceso de investigación.

En la misma línea, Milagros Leiva no ocultó su insatisfacción con el papel de las autoridades peruanas en el caso. Lanzó una crítica frontal al Ministerio Público y se refirió a versiones sobre presuntos actos de corrupción en la institución: “Me da vergüenza, ¿saben? A mí me da mucha bronca lo que está pasando en el Ministerio Público, un ministerio donde se habla de que habrían hasta pagado a la fiscal”, manifestó antes de dar paso al testimonio central de la jornada.

Milagros Leiva, presentadora de "Sin Rodeos", agradece a Magaly Medina por su investigación periodística sobre el caso de Lizeth Marzano, en un segmento televisivo. (Panamericana - Sin Rodeos)

Magaly Medina habló del trabajo de investigación de su equipo

La repercusión del caso llegó también desde la propia Magaly Medina. En diálogo con Infobae Perú, la conductora de TV explicó el contexto y el impacto social de la investigación periodística que encabezó junto a su equipo.

Medina describió el caso de Lizeth Marzano como un símbolo de una problemática social más amplia: “Creo que el caso de Lizeth Marzano simboliza el de muchas otras personas que mueren en circunstancias similares, la mayoría abandonadas por quienes las atropellan y las dejan agonizando”.

Para Medina, la investigación no solo puso el foco en un hecho trágico, sino que visibilizó una realidad que afecta a numerosos peruanos: la falta de respuestas rápidas por parte de las autoridades ante accidentes de tránsito y la sensación de impunidad.

Magaly Medina habla sobre el caso Lizeth Marzano.

La periodista enfatizó que uno de los motivos que amplificó la atención mediática fue la participación de una figura conocida dentro del ámbito periodístico en el proceso penal por presunto encubrimiento.

“Donde además está involucrada una comunicadora que todos los días da noticias de este tipo y de este género, lo convertía en un caso de alto perfil, que no podíamos dejarlo pasar. No se podía dejar pasar, porque además, las circunstancias en las que muere esta deportista fueron realmente tremendas y terribles. Y creo que por muy joven que Adrián Villar sea, la justicia no puede ser indiferente ante este caso”, detalló Magaly Medina al medio.

El caso ha generado un debate sobre el papel de los medios de comunicación en la fiscalización social y la capacidad de la prensa para aportar pruebas y testimonios que impulsen las investigaciones judiciales. La cobertura periodística, tanto en el programa de Magaly Medina como en otras plataformas, ha puesto en primer plano la urgencia de esclarecer los hechos y la exigencia de justicia para la familia de Lizeth Marzano.