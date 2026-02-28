Perú

Produce oficializa límites de captura de jurel y bonito para proteger a pescadores artesanales y recursos marino

Más de 1.700 embarcaciones artesanales con permiso vigente serán alcanzadas por las disposiciones publicadas para el primer cuatrimestre de 2026

Guardar
Ministerio de la Producción publica
Ministerio de la Producción publica límites de captura y ordena salidas de flota artesanal. (Foto: Ministerio de la Producción)

El Ministerio de la Producción oficializó la modificación de los límites de captura y medidas de manejo para los recursos jurel y bonito correspondientes al primer cuatrimestre de 2026, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las especies y beneficiar al mayor número posible de pescadores artesanales. Las disposiciones fueron publicadas mediante resoluciones ministeriales en el Diario Oficial El Peruano y regirán hasta el 30 de abril.

Según la norma, las medidas buscan asegurar una distribución equitativa de la cuota durante toda la temporada y evitar que los recursos se agoten de forma prematura. Para ello se estableció un esquema de control basado en criterios técnicos y científicos que permitan ordenar la actividad pesquera sin restringirla, priorizando la sostenibilidad y el acceso equilibrado.

Ministerio de la Producción establece
Ministerio de la Producción establece topes por viaje y segmenta cuotas por tipo de embarcación. (Foto: Ministerio de la Producción)

Protección a pescadores artesanales

El esquema responde a un modelo de manejo adaptativo sustentado en evidencia proporcionada por el Instituto del Mar del Perú, entidad encargada de evaluar el estado de los recursos hidrobiológicos. Este enfoque técnico busca prevenir la depredación y garantizar que las cuotas se mantengan disponibles durante toda la temporada.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que las medidas han sido aplicadas en años anteriores con resultados positivos y que son fundamentales para gestionar una flota artesanal que supera las 1.700 embarcaciones con permiso vigente. El funcionario indicó que el objetivo es que el recurso no se concentre en pocas manos y que los pescadores con menores capacidades operativas puedan participar en igualdad de condiciones.

Nuevas disposiciones de Ministerio de
Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)

Cuotas diferenciadas y segmentación

Para el recurso bonito se fijó un límite total de captura de 48,393 toneladas entre enero y abril. De ese volumen, 18.430 toneladas están reservadas para embarcaciones de cerco con mayor capacidad de bodega —más de 20 hasta 32,6 metros cúbicos— mientras que más de 29.000 toneladas se asignan a embarcaciones artesanales y aquellas que emplean artes pasivas de pesca.

En el caso del jurel, se establecieron límites por faena y tolerancias diferenciadas según el tamaño de bodega. Durante marzo y abril, las embarcaciones con bodegas menores a 10 metros cúbicos podrán capturar hasta 5 toneladas por viaje, mientras que las de mayor capacidad, hasta 32,6 metros cúbicos, tendrán topes de entre 15 y 20 toneladas según la quincena, bajo criterios de sostenibilidad.

Restricciones y exigencias técnicas

Como parte del ordenamiento, Produce dispuso que en marzo y abril solo podrán realizar faenas las embarcaciones de cerco que hayan efectuado como máximo dos salidas durante enero y febrero. La medida busca evitar la concentración del esfuerzo pesquero y permitir que más pescadores accedan al recurso antes de que se complete la cuota total.

Además, se recordó que todas las embarcaciones deben contar obligatoriamente con sistemas de preservación a bordo mediante hielo en proporción 2 a 1, requisito destinado a garantizar la calidad del producto. También se otorgarán beneficios de tolerancia adicional a quienes mantengan activo su sistema de seguimiento satelital, como incentivo para la formalidad y el cumplimiento de las normas.

Ministerio de la Producción fija
Ministerio de la Producción fija nuevas cuotas de jurel y bonito y establece reglas para la temporada 2026. (Foto: Produce)

Sostenibilidad y beneficio social

Las autoridades señalaron que el conjunto de disposiciones tiene como finalidad principal asegurar que la riqueza marina beneficie a la mayor cantidad posible de pescadores artesanales y a las familias que dependen de esta actividad económica. El enfoque combina control técnico, equidad en el acceso y preservación de los recursos para el largo plazo.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de pesca responsable que equilibre la explotación económica con la conservación de las especies, garantizando la continuidad de la actividad y evitando la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos.

Temas Relacionados

ProducePescaPescadores artesanalesperu-noticias

Más Noticias

Nuevo estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Quedan prohibidas dos personas en una moto?

La nueva norma, que estará vigente durante 30 días, contempla restricciones a derechos constitucionales, operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas, y entre otras medidas

Nuevo estado de emergencia en

José Balcázar llegó a Chiclayo para coordinar acciones con autoridades locales tras lluvias intensas que dejaron decenas de afectados

El presidente designado arribó acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los ministros del Interior y Defensa para escuchar las demandas de alcaldes y autoridades locales tras las emergencias

José Balcázar llegó a Chiclayo

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Piero Serra dejó inesperadas declaraciones luego de la derrota del ‘gavilán del norte’ en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jugador de UTC hizo fuerte

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Tarapoto: el pronóstico del clima

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conoce el pronóstico del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya regresa a la

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentan a su bebé con tiernas fotos en redes sociales

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

DEPORTES

Jugador de UTC hizo fuerte

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

Bélgica en el Mundial 2026: el adiós de una generación dorada marcada por la rivalidad entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026