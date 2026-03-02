Alerta en Piura: toneladas de peces aparecen muertos en playa de Sechura y temen emergencia ambiental

(Video: Palmeras TV)

Una emergencia ambiental en Piura encendió las alertas este fin de semana en el litoral norte del país. Desde las primeras horas del día, pescadores artesanales y vecinos de Parachique, en la provincia de Sechura, reportaron el hallazgo de toneladas de peces varados a lo largo de la playa, muchos de ellos agonizando y otros ya sin vida. La escena, que se extendía por varios metros de la orilla, generó preocupación entre las familias que dependen de la actividad pesquera.

Las especies encontradas incluyen meros, lisas, cachemas, rayas — conocidas localmente como “tapaderas” — y otros recursos hidrobiológicos. Algunos pobladores intentaron recoger los ejemplares para consumo, mientras que otros alertaron sobre el fuerte olor y los visibles signos de descomposición. En paralelo, comenzaron a circular advertencias de las autoridades para no consumir pescado varado hasta que se determinen las causas oficiales del fenómeno.

¿Qué se sabe sobre el varamiento de peces en Parachique?

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con los primeros reportes recogidos en la zona, el fenómeno estaría vinculado al calentamiento del mar y a una posible falta de oxígeno en el agua, condiciones que pueden provocar que los peces busquen la superficie o zonas cercanas a la orilla, donde terminan debilitados. Además, pescadores señalaron la presencia de áreas con una coloración rojiza en el mar, lo que ha llevado a sospechar de un posible evento de marea roja en Sechura.

Hasta el momento, se espera el pronunciamiento oficial de las entidades competentes tras el análisis de muestras tomadas en la bahía. Los hombres de mar han solicitado la intervención inmediata del Ministerio de la Producción (Produce) y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) para evaluar el impacto en la salud pública y en la actividad económica local.

Las recomendaciones difundidas en la zona son claras: evitar el consumo de los peces encontrados en la playa, no manipular los ejemplares y restringir el contacto con el agua en los sectores afectados hasta nuevo aviso. Algunos de los recursos presentan signos evidentes de deterioro, lo que incrementa el riesgo sanitario.

El hecho ocurre pocos días después de que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) confirmara el varamiento de 18 delfines comunes en playas del norte piurano, un antecedente reciente que también motivó evaluaciones técnicas en la región. Aunque no se ha establecido relación directa entre ambos episodios, el nuevo evento en Parachique ha reavivado la inquietud en la población.

En el muelle y en la orilla, la escena se repite: redes detenidas, embarcaciones en pausa y familias pendientes de la información oficial. Para Sechura, donde la pesca artesanal es una de las principales fuentes de ingreso, el impacto no solo es ambiental, sino también económico.

Niño Costero 2026: periodo de afectación, intensidad y posibles impactos hasta noviembre

Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) proyecta que El Niño Costero 2026 se mantendría con magnitud débil entre marzo y noviembre, aunque existe la probabilidad de que evolucione a una condición moderada hacia julio, dependiendo del comportamiento de las variables oceánicas y atmosféricas. Según explicó el vocero Luis Vázquez Espinoza, el calentamiento progresivo del mar y la disminución de los vientos contribuirían a consolidar el evento en los próximos meses.

Las estimaciones técnicas indican que durante marzo se registraría un aumento sostenido de la temperatura superficial del mar, impulsado por la llegada de ondas Kelvin cálidas, lo que favorecería una mayor evaporación y, en consecuencia, un incremento de la humedad en la atmósfera. Este escenario generaría lluvias de normales a superiores en la costa, especialmente en el norte del país, donde febrero ya mostró acumulados elevados.

Enfen precisó que, si bien se han reportado precipitaciones intensas en varias localidades, los niveles actuales no alcanzan los registros observados en 2017, cuando el fenómeno tuvo impactos más severos. No obstante, advirtió que la saturación de suelos en la sierra y la selva podría elevar el riesgo de desbordes y activación de quebradas ante nuevas lluvias, por lo que se mantiene el monitoreo permanente en zonas vulnerables.