Mypes piden al Congreso intervenir para elaboración del reglamento de la ley que garantiza compras estatales

Fredemype pidió al presidente del Congreso gestionar la reglamentación inmediata de la Ley N.º 31578, destinada a impulsar la economía mediante compras públicas a MYPE manufactureras nacionales

El Frente Nacional de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype) envió una carta al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para pedir que gestione la reglamentación inmediata de la Ley N.º 31578, que tiene como objetivo impulsar la economía a través de compras públicas a MYPE manufactureras nacionales.

Según pudo conocer Infobae Perú, la organización presidida por Renee Cobeña manifestó, en una carta recibida el último martes, su preocupación por el incumplimiento del plazo legal para emitir el reglamento, una situación que mantiene la ley sin efecto.

“La falta de reglamentación de esta ley, viene generando vacíos normativos y limitando la participación de las MYPE en las compras públicas y en la reactivación económica del país”, señala el documento.

La norma obliga a priorizar en las compras estatales a las MYPE manufactureras que cumplan con requisitos de calidad y formalidad. Además, faculta al Ministerio de la Producción (Produce) a crear Núcleos Ejecutores de Compras en todo el país y establece que las MYPE deben acceder al menos al 40% de las compras públicas de bienes manufacturados.

El gremio expresó preocupación por el incumplimiento del plazo legal para emitir el reglamento, lo que mantiene la ley sin efecto

El gremio advierte que la ley no se aplica porque el reglamento debió publicarse hace más de 60 días. “Por ello, solicito a usted, se curse oficio al ministro de la Producción, César Quispe, para que informe por qué, a pesar del tiempo transcurrido, no ha cumplido con reglamentar la ley”, expresó el dirigente.

El documento destaca que la ausencia del reglamento impide que las MYPE reciban los beneficios previstos y obstaculiza la reactivación económica planteada por el legislador. Fredemype reitera su indignación y pide al Congreso ejercer su función de fiscalización.

La carta fue remitida tras el II Congreso Nacional de las MYPE, evento que reunió a asociaciones de Lambayeque, La Libertad, Callao, Ica, Junín, San Martín, Ucayali y Lima. Participaron representantes de Fredemype y la Asociación de Empresarios de Gamarra, encabezada por Susana Saldaña.

La carta se envió tras el II Congreso Nacional de las MYPE, que reunió a asociaciones de varias regiones y representantes del sector

La cartera de Quispe no hizo comentarios ante la consulta de Infobae Perú.

Días atrás, Cobeña denunció actos de corrupción en el sector al detectar sobrevaloración en compras de productos que consideró innecesarios. “Lo más grave es que han comprado a empresas fantasmas. Hubo investigaciones y se comprobó que las direcciones de las facturas corresponden a viviendas o lugares donde no existen empresarios ni proveedores reales”, dijo.

Sostuvo que la información fue comunicada en su momento al titular del Produce y al viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo.