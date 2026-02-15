Perú

Pamela Franco y Christian Cueva celebran San Valentín con mensajes llenos de amor: “Nadie te ha amado ni te amará así”

La cantante y el futbolista compartieron textos y fotos súper románticos que conquistaron a sus seguidores, mostrándose más unidos que nunca, pese a los cuestionamientos mediáticos

Pamela Franco y Christian Cueva celebran San Valentín con cariño y complicidad, demostrando que su relación es sólida y sincera. Instagram Pamela Franco

Pamela Franco y Christian Cueva celebraron el Día de San Valentín con románticos mensajes en redes sociales. La cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al dedicarle al futbolista un texto en el que asegura que su amor es único e inigualable, reafirmando la solidez de su relación y dejando claro que, pese a las adversidades, seguirán apostando por una vida juntos.

“Nadie te ha amado ni te amará jamás así”: el mensaje que encendió las redes

El 14 de febrero, Pamela Franco decidió expresar públicamente sus sentimientos hacia Christian Cueva, compartiendo en sus historias de Instagram una fotografía de la pareja besándose y un mensaje cargado de afecto y promesas. “Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia”, escribió la cantante.

Lo que más llamó la atención fue el contundente cierre de la dedicatoria: “Hoy quiero celebrar mi amor por ti, este amor que es hasta el fin del mundo. Nadie te ha amado ni te amará jamás así. Te amo, amor mío, por una vida juntos. Feliz día del amor, mi vida”, sentenció Franco, dejando en claro la profundidad de su vínculo.
Christian Cueva y Pamela Franco
Christian Cueva y Pamela Franco se muestran muy enamorados al compartir una publicación por el Día de San Valentín.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta dirigida a Pamela López, expareja y madre de los hijos de Cueva, en medio del proceso judicial y mediático que enfrenta la familia. Sin embargo, la artista prefirió enfocarse en el presente y en la fortaleza de su relación actual.

El futbolista no tardó en responder. Compartió la dedicatoria en sus propias redes sociales y agradeció el apoyo incondicional de Pamela Franco: “Eres y serás siempre ese amor bonito que Dios tuvo preparado para mí. Te amo con toda mi alma. En este Día de la Amistad y el Amor, solo quiero agradecerte, mi vida, por sostenerme en todo momento. Nunca olvidaré cada cosa que hiciste por mí para no caer. Te amo hasta el fin del mundo”.

El intercambio fue musicalizado por el tema ‘Hasta el fin del mundo’, cumbia que ambos grabaron juntos meses atrás como parte de su colaboración artística y que se ha convertido en un himno personal de la pareja.

Christian Cueva y Pamela Franco
Christian Cueva y Pamela Franco comparten un tierno desayuno en la cama, con románticas palabras de San Valentín.

Un San Valentín lleno de reflexiones y amor familiar

La pareja, que oficializó su romance a finales de 2024 tras meses de rumores y polémicas, aprovechó la fecha para compartir con sus seguidores no solo momentos románticos, sino también reflexiones sobre el amor, la familia y la resiliencia. Desde temprano, ambos publicaron fotos y mensajes en los que recalcan la importancia de sostenerse mutuamente, de la paciencia y de la fe en el futuro.

Christian Cueva, por su parte, no solo se enfocó en su pareja, sino que aprovechó el Día del Amor y la Amistad para dedicar palabras a sus padres y a sus hijos, fruto de su relación anterior con Pamela López. “Que Dios me los proteja siempre, porque mi vida no sería la misma sin ustedes. Gracias por todo, papá y mamá, y perdón por tan poco. Los amo como no tienen idea. Mis primeros amores de mi vida”, escribió en una publicación especial.
Christian Cueva dedica emotivas palabras
Christian Cueva dedica emotivas palabras a sus padres por San Valentín.

El futbolista también compartió una foto junto a sus hijos, a quienes definió como sus “más grandes tesoros”: “Solo decirles que papá siempre estará para ustedes. Son el amor más grande que tengo y que Dios me los cuide y me los mantenga con salud. Los tiempos de Dios son perfectos y tengo fe en él. Los amo, mis enanos. Son mi vida y lo más grande y sagrado que tengo”.

Este tono de gratitud y afecto familiar fue bien recibido por los seguidores de la pareja, quienes valoraron la capacidad de Cueva para mostrar su lado más íntimo y emocional.

Christian Cueva dedica tiernas palabras
Christian Cueva dedica tiernas palabras a sus hijos, resaltando el valor de la familia en este Día de San Valentín.

Futuro juntos: planes, rumores y una relación que enfrenta todo

Pamela Franco y Christian Cueva llevan poco más de un año juntos y, pese a los comentarios y cuestionamientos en torno al inicio de su relación, han optado por mostrar una imagen de unidad y compromiso. La cantante ha declarado en más de una ocasión que no descarta la posibilidad de ser madre junto a Cueva: “Por supuesto, ¿por qué no? Nadie sabe, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No hay que descartar nada, no hay que cerrar nada”, comentó en una entrevista, dejando abierta la puerta a la maternidad.

Sobre la posibilidad de matrimonio, Franco se mostró más cauta, explicando que preferiría esperar hasta que la situación legal de Cueva se resuelva. “No me gusta hablar antes de tiempo, pero es un deseo a largo plazo. Uno cuando está enamorado desea muchísimas cosas”, reconoció, subrayando que tomará decisiones importantes cuando el momento sea el indicado. A pesar de los rumores sobre un posible embarazo, la pareja ha preferido mantener la discreción, limitándose a compartir mensajes de amor y apoyo mutuo.

