Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

El salsero denunció públicamente estar recibiendo amenazas por redes sociales y WhatsApp, y decidió exponer los mensajes intimidatorios.

En medio de la polémica judicial que rodea a Pamela López y su círculo más cercano, Paul Michael acudió a su cuenta personal de Instagram para denunciar una serie de amenazas que viene recibiendo tanto en el chat de la red social como por WhatsApp.

El empresario y cantante no solo compartió capturas de los mensajes intimidatorios, sino que también manifestó su preocupación ante el posible riesgo a su integridad.

Entre los mensajes que expuso se leía: “Challaquito, ahora sí, atente a las consecuencias. Harás noticia”.

En WhatsApp, un número desconocido le escribió insistentemente “Tío” y lo llamó varias veces, aunque Paul Michael no respondió a las llamadas.

“¿Quién será el autor de estos mensajes y de dónde es el código?”, cuestionó el cantante, visiblemente inquieto.

Ante la situación, Paul Michael planteó cuatro alternativas sobre cómo proceder de ahora en adelante: “A) ¿Me pongo a denunciar con nombre y apellido?”, “B) ¿Hago mi video con mi staff de abogados con musiquita de fondo y armo un guión?”, “C) ¿Busco a mis contactos poderosos para que actúen en tiempo récord aún sin ser su jurisdicción?” y “D) ¿Se lo dejo a Dios?”.

El mensaje fue acompañado de una advertencia directa: “Bueno, si me pasa algo ya saben por dónde va la bala. Mientras tanto, sigo tranquilo con lo mío y los míos”.
Antecedentes: el entorno de Pamela López bajo ataque

El caso de amenazas a Paul Michael se suma a la reciente denuncia presentada por Selene Cucat, examiga de Pamela López, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios de la empresaria y su entorno.

En la denuncia, tramitada por el Estudio Villaverde—el mismo que representa a Christian Cueva—también se involucra a Paul Michael y a la madre de Pamela, Beatriz Solórzano.

La situación escaló cuando la Policía Nacional intervino en el domicilio de López, generando una crisis emocional en la familia y el temor de sus hijos menores. Pamela López ha sostenido que jamás amenazó a Selene y calificó la denuncia como parte de un “circo legal”.

Pamela López: “Estoy segura que el objetivo es quitarme a mis hijos”

En declaraciones públicas, Pamela López acusó a Christian Cueva de estar detrás de la denuncia de Selene Cucat, con el objetivo de obtener la tenencia de los hijos que comparten.

“Estoy segura que su objetivo es quitarme a mis hijos”, afirmó López, quien también negó la autenticidad de los mensajes presentados como prueba.

La empresaria lamentó el daño emocional causado a su madre y sus hijos por la intervención policial.

“Que mis hijos lleguen y me digan ‘me asusté mucho, mamá’, no se lo voy a permitir”, expresó visiblemente afectada.

Pamela López rompe su silencio para responder a las graves acusaciones de su examiga. La exesposa de Christian Cueva niega haber enviado mensajes amenazantes y asegura que el futbolista está detrás de todo para quitarle la tenencia de sus hijos. Video: Latina / Arriba mi gente

Chats expuestos y ataques entre Pamela López y Selene Cucat

La filtración de conversaciones y audios entre Selene Cucat y Christian Cueva, donde se refieren a Paul Michael como “mequetrefe”, sumó más leña al fuego. Pamela López defendió a su pareja y cuestionó la actitud de Cucat, asegurando que apenas lo conoce.

Por su parte, la hija mayor de Pamela, Fabiana Ríos, también intervino difundiendo mensajes en los que defendió la integridad y el esfuerzo de su madre, exigiendo respeto y transparencia en medio del escándalo mediático.

En medio del cargamontón mediático, Pamela López ha decidido limitar sus apariciones públicas, priorizando la protección de sus hijos y el bienestar de su madre, quien sufrió una descompensación tras la reciente crisis. La empresaria insiste en que se defenderá legalmente y reitera su inocencia respecto a las acusaciones.

