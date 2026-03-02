César Nakazaki afirma que Adrián Villar “se quedó dormido unos segundos” antes del accidente que causó la muerte de Lizeth Marzano

La defensa reconoce expresamente la responsabilidad penal de Adrián Villar. (Composición: Infobae)

La defensa legal de Adrián Villar colocó el eje del debate en un punto preciso: el propio acusado reconoce su responsabilidad penal por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. El abogado César Nakazaki afirmó que el joven aceptó los delitos y que la discusión no gira en torno a su inocencia, sino a la pena que debe imponerse conforme a la ley.

En el podcast “Siempre a las 8”, Nakazaki sostuvo que Villar “es culpable” y que “se le tiene que aplicar la pena que corresponde”. Según explicó, asumió la defensa luego de que el acusado y su familia aceptaran los hechos. “Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde”, declaró.

El argumento del sueño y la condición médica

Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Uno de los puntos centrales de la defensa se relaciona con el estado físico de Villar antes del atropello. Nakazaki indicó que el joven se quedó dormido “unos segundos” al volante.

“Él venía de varios días de procesos de fiebres, de diarreas. Él ingresa a la clínica San Felipe, lo atienden, tiene un diagnóstico, un tratamiento”, señaló. Añadió que también su hermana menor atravesaba un cuadro similar y que el joven “venía enfermo varios días”.

Nakazaki precisó que el ingreso a la clínica ocurrió después del accidente. Indicó además que se practicaron exámenes para descartar consumo de alcohol o sustancias. “Hay un dosaje etílico y hay un examen toxicológico”, dijo.

El abogado sostuvo que el impacto se produjo en el breve lapso en que Villar perdió el control por el sueño. “Se queda dormido unos segundos, siente que hay un impacto. Sale atemorizado y consecuentemente lo que dice es: ‘No entiendo muy bien lo que ha sucedido’”, relató.

La ausencia de auxilio inmediato constituye uno de los aspectos más cuestionados. Nakazaki reconoció que lo ideal era que el conductor se detuviera. “Era su deber moral, ético”, declaró. Sin embargo, atribuyó la fuga al miedo. “Hay personas que pese al miedo se quedan y ayudan a todos los demás, y hay personas que ante el miedo huyen”, afirmó.

Según su versión, Villar regresó después al lugar porque no comprendía con claridad lo ocurrido. “No entiende bien lo que ha sucedido y por eso es que regresa al evento”, sostuvo. Añadió que la familia intervino después y que la madre del joven expresó en un mensaje: “Tenemos que asumir la verdad”.

Nakazaki explicó que en la madrugada buscaron asesoría legal. Indicó que un primer consejo lo brindó el abogado Montenegro, padre de la entonces pareja de Villar, aunque no se trataba de un especialista penal. Más tarde, afirmó, se orientó a la familia para enfrentar el problema por la vía legal.

La admisión de culpa y la estrategia legal

Nakazaki reiteró que no busca la absolución de su patrocinado. “Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde y como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado, yo he asumido la defensa”, afirmó. En su intervención, insistió en que la justicia se alcanza aplicando la ley y que la sentencia debe ajustarse al marco legal.

El abogado señaló que Villar se declaró culpable de homicidio, abandono de persona en peligro y fuga tras accidente de tránsito. “Yo le garantizo a la familia Marzano que cuando se lea la sentencia condenatoria, que sin duda alguna se le tiene que imponer, sea la que dice la ley”, expresó.

El testimonio de Francesca Montenegro

Según su relato, esa madrugada despertó a su padre, el abogado Juan Montenegro, para pedirle asesoría legal, pues creía que se trataba de un simple choque de tránsito. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

La versión sobre el supuesto sueño no proviene solo del abogado. Francesca Montenegro, expareja de Villar, declaró en el programa “Sin Rodeos” que el joven le contó que se quedó dormido. “Me dice que tuvo un accidente, que ha huido. Me habla de un scooter, de un árbol, que se ha quedado dormido, que ha pestañado”, señaló.

Montenegro indicó que no estuvo en el vehículo y que conoció los hechos horas después. “Yo no he estado en el carro. No he presenciado el acto. No he sabido de la situación hasta muchas horas después”, afirmó.

Las declaraciones del abogado y de la expareja coinciden en un punto: el conductor sostiene que perdió el control tras quedarse dormido. La Fiscalía deberá determinar la validez de ese argumento y establecer las responsabilidades penales correspondientes en el proceso en curso.