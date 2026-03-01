Tras intensas lluvias, Gobierno reducirá a una semana la entrega de fondos de emergencia

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. Foto: Stakeholder

El Ejecutivo anunció que acortará a siete días el plazo para transferir los recursos destinados a los distritos declarados en emergencia por lluvias intensas. La medida busca que los gobiernos locales dispongan con mayor rapidez de los S/ 100 mil asignados para atender daños y ejecutar acciones inmediatas de respuesta.

La decisión fue comunicada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante una sesión de trabajo desarrollada en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, encabezada por el mandatario José María Balcázar. El encuentro reunió a autoridades nacionales, regionales y municipales para coordinar acciones frente al fenómeno El Niño Costero.

Agilización de recursos y medidas complementarias

Los fondos serán canalizados a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), con el objetivo de evitar retrasos en la atención de emergencias. “Estamos eliminando trabas que antes hacían que los recursos llegaran cuando la emergencia ya había pasado. Nuestra meta es que, en siete días, los alcaldes tengan el dinero disponible para actuar inmediatamente y proteger a su población”, afirmó la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles.

La funcionaria indicó que la simplificación del procedimiento se articula con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, el Indeci y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras entidades. Añadió que la respuesta ante el Niño Costero es considerada prioridad nacional y detalló que el Seguro Agrario Catastrófico reporta 11 avisos de siniestro que abarcan 4.720 hectáreas aseguradas.

La disposición apunta a que los municipios accedan con mayor celeridad a los S/ 100 mil destinados a enfrentar los daños y poner en marcha intervenciones urgentes. Foto: Defensoría del Pueblo

“La activación de estos mecanismos permite proteger a nuestros productores y garantizar la continuidad de la actividad agrícola, que es clave para la economía regional y la seguridad alimentaria”, señaló.

Asimismo, resaltó la vigencia del Decreto de Urgencia N.º 001-2026-EF, que facilita transferencias para culminar obras en ejecución, reactivar proyectos detenidos y atender valorizaciones pendientes. Adelantó que en las próximas semanas se aprobará un crédito suplementario para fortalecer la inversión pública y destacó el dinamismo del sector agroexportador, al que calificó como “uno de los motores más dinámicos de la economía nacional”.

En paralelo, anunció que 6.000 nuevos policías culminarán su formación en breve, con el fin de reforzar la seguridad ciudadana, apoyar labores de emergencia y resguardar el proceso electoral.

Supervisión en Mórrope y acciones preventivas

Como parte de su agenda en Lambayeque, Miralles inspeccionó, junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, los trabajos de mantenimiento del río Motupe-La Leche en el centro poblado La Colorada, distrito de Mórrope, orientados a evitar desbordes.

Los recursos se transferirán mediante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). Foto: Stakeholder

“Estamos en territorio verificando que las obras se ejecuten y que las soluciones lleguen antes de que ocurra la emergencia. Ese es el compromiso del Gobierno: anticiparnos y actuar con rapidez”, sostuvo Miralles.

Durante la visita, destacó la coordinación entre los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Desarrollo Agrario, en conjunto con la municipalidad distrital, para mitigar riesgos en viviendas y áreas agrícolas. Además, informó que la zona será incorporada a la declaratoria de emergencia y que en los próximos días se entregará ayuda humanitaria. También se instalarán módulos temporales en colegios afectados para garantizar el inicio oportuno del año escolar.

Finalmente, la premier recordó que cada región cuenta con un ministro coordinador encargado de canalizar demandas locales y acelerar decisiones. “Somos un Gobierno presente en el territorio, que escucha y actúa. Nuestro objetivo es resolver los problemas con rapidez y trabajar junto a la población”, puntualizó.