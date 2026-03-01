Perú

Tras intensas lluvias, Gobierno reducirá a una semana la entrega de fondos de emergencia

La medida busca acelerar la capacidad de respuesta de los municipios afectados por el Niño Costero, mientras el Ejecutivo coordina nuevas transferencias, refuerza la inversión pública y supervisa obras preventivas en Lambayeque

Guardar
El anuncio fue dado a
El anuncio fue dado a conocer por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. Foto: Stakeholder

El Ejecutivo anunció que acortará a siete días el plazo para transferir los recursos destinados a los distritos declarados en emergencia por lluvias intensas. La medida busca que los gobiernos locales dispongan con mayor rapidez de los S/ 100 mil asignados para atender daños y ejecutar acciones inmediatas de respuesta.

La decisión fue comunicada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante una sesión de trabajo desarrollada en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, encabezada por el mandatario José María Balcázar. El encuentro reunió a autoridades nacionales, regionales y municipales para coordinar acciones frente al fenómeno El Niño Costero.

Agilización de recursos y medidas complementarias

Los fondos serán canalizados a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), con el objetivo de evitar retrasos en la atención de emergencias. “Estamos eliminando trabas que antes hacían que los recursos llegaran cuando la emergencia ya había pasado. Nuestra meta es que, en siete días, los alcaldes tengan el dinero disponible para actuar inmediatamente y proteger a su población”, afirmó la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles.

La funcionaria indicó que la simplificación del procedimiento se articula con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, el Indeci y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras entidades. Añadió que la respuesta ante el Niño Costero es considerada prioridad nacional y detalló que el Seguro Agrario Catastrófico reporta 11 avisos de siniestro que abarcan 4.720 hectáreas aseguradas.

La disposición apunta a que
La disposición apunta a que los municipios accedan con mayor celeridad a los S/ 100 mil destinados a enfrentar los daños y poner en marcha intervenciones urgentes. Foto: Defensoría del Pueblo

“La activación de estos mecanismos permite proteger a nuestros productores y garantizar la continuidad de la actividad agrícola, que es clave para la economía regional y la seguridad alimentaria”, señaló.

Asimismo, resaltó la vigencia del Decreto de Urgencia N.º 001-2026-EF, que facilita transferencias para culminar obras en ejecución, reactivar proyectos detenidos y atender valorizaciones pendientes. Adelantó que en las próximas semanas se aprobará un crédito suplementario para fortalecer la inversión pública y destacó el dinamismo del sector agroexportador, al que calificó como “uno de los motores más dinámicos de la economía nacional”.

En paralelo, anunció que 6.000 nuevos policías culminarán su formación en breve, con el fin de reforzar la seguridad ciudadana, apoyar labores de emergencia y resguardar el proceso electoral.

Supervisión en Mórrope y acciones preventivas

Como parte de su agenda en Lambayeque, Miralles inspeccionó, junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, los trabajos de mantenimiento del río Motupe-La Leche en el centro poblado La Colorada, distrito de Mórrope, orientados a evitar desbordes.

Los recursos se transferirán mediante
Los recursos se transferirán mediante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). Foto: Stakeholder

“Estamos en territorio verificando que las obras se ejecuten y que las soluciones lleguen antes de que ocurra la emergencia. Ese es el compromiso del Gobierno: anticiparnos y actuar con rapidez”, sostuvo Miralles.

Durante la visita, destacó la coordinación entre los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Desarrollo Agrario, en conjunto con la municipalidad distrital, para mitigar riesgos en viviendas y áreas agrícolas. Además, informó que la zona será incorporada a la declaratoria de emergencia y que en los próximos días se entregará ayuda humanitaria. También se instalarán módulos temporales en colegios afectados para garantizar el inicio oportuno del año escolar.

Finalmente, la premier recordó que cada región cuenta con un ministro coordinador encargado de canalizar demandas locales y acelerar decisiones. “Somos un Gobierno presente en el territorio, que escucha y actúa. Nuestro objetivo es resolver los problemas con rapidez y trabajar junto a la población”, puntualizó.

Temas Relacionados

lluviasfondos de emergenciaperu-economia

Más Noticias

Ministerio de Salud insta a detectar señales tempranas de enfermedades raras para prevenir discapacidad: ¿cuáles son?

Cerca del 80 % de personas atendidas por estas condiciones acceden a tratamiento gratuito gracias a la cobertura del seguro público de salud

Ministerio de Salud insta a

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

La entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a las pocas oportunidades que hay para las jugadoras nacionales en la Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga advierte a voleibolistas

Sekou Gassama volvió a quedar fuera de los convocados de Universitario: registra apenas 30 minutos en 5 fechas

El senegalés no fue tenido en cuenta por Javier Rabanal para el duelo ante FC Cajamarca. Se trata de su segunda exclusión consecutiva de la lista de citados

Sekou Gassama volvió a quedar

Receta de chicharrón de pescado

Disfruta del auténtico sabor del mar con el Chicharrón de Pescado al estilo peruano

Receta de chicharrón de pescado

Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana

Chicha morada: esta es la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Andrea Arana, conductora de ‘Un

Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el mall’, debutará en la actuación

Papá de Monserrat habría lanzado advertencia a Melcochita: “No quiero hacerte daño, controla a tus hijas”

Fabian, hijo de Gian Marco, abrirá el concierto de Jason Mraz en Lima

Fabio Agostini llama hipócrita a Laura Zapata y se convierte en favorito de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Miguel Arce se quiebra en ‘Esto sí es amor’ al recordar la muerte de su padre: “Le dio un infarto fulminante y no despertó más”

DEPORTES

Natalia Málaga advierte a voleibolistas

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Sekou Gassama volvió a quedar fuera de los convocados de Universitario: registra apenas 30 minutos en 5 fechas

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8