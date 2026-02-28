Senamhi alerta nuevo episodio de lluvias y calor extremo en Lima durante marzo

Las lluvias sorprendieron a Lima por su intensidad y duración, superaron lo habitual para la capital y reflejaron la influencia directa del Niño Costero - Créditos: Andina.

Lluvias intensas sorprendieron la noche de este último viernes a los vecinos de Lima Metropolitana y generaron preocupación por la recurrencia de estos eventos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que en marzo se presentará un nuevo episodio de precipitaciones y calor intenso debido al desarrollo del Niño Costero.

La directora de Meteorología Grinia Avalos precisó en declaraciones a Canal N que el aviso vigente para estos eventos en la capital concluye el 28 de febrero, pero anticipó que, tras un breve receso, se prevé el inicio de un nuevo periodo lluvioso a partir del 4 de marzo en la costa peruana.

Avalos detalló que este nuevo episodio se desarrollará progresivamente de sur a norte del país. Las precipitaciones comenzarían en Arequipa entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8 de marzo; y en el norte, en regiones como Tumbes y Piura, alrededor del 9 o 10 de marzo, en coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.

La especialista subrayó que estos episodios recientes sorprendieron a la población limeña por su intensidad y duración, pero destacó que en zonas vulnerables como Lurigancho-Chosica, la realización de mantenimientos preventivos en quebradas y la implementación de estructuras de contención resultaron decisivas para mitigar daños.

“En la parte baja solo se ha observado lodo y piedra fina, no rocas, lo que demuestra que el mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas”, indicó Avalos.

Otoño e invierno serán más cálidos en Lima por el avance del Niño costero - Créditos: Andina.

Más calor en otoño e invierno por el Niño Costero

El Senamhi advirtió que el impacto del Niño Costero no se limitará al verano. Avalos explicó que, aunque el periodo lluvioso culmina entre marzo y abril, el fenómeno continuará manifestándose a través del aumento sostenido de las temperaturas, lo que provocará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual en la capital y otras regiones del país.

La experta recordó que durante el evento de El Niño en 1998 se registraron temperaturas superiores a 35 °C en Lima. En la actualidad, se han alcanzado hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina, cifra que, según Avalos, pone en evidencia la magnitud de la ola de calor que afecta a la ciudad.

La especialista señaló que esta ola de calor con valores elevados se mantendrá por lo menos durante los próximos días. Posteriormente, se prevé un leve descenso térmico, aunque en marzo se espera un nuevo episodio de calor intenso acompañado de lluvias.

Grinia Avalos destacó que la ola de calor persistirá durante los próximos días, con un breve descenso térmico antes de un nuevo repunte en marzo - Créditos: Andina.

Recomendaciones ante la nueva normalidad térmica

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación, mantenerse hidratada, utilizar protección solar y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables. Avalos añadió que Lima enfrenta una nueva normalidad térmica, con temperaturas cercanas a los 30 °C, tendencia que continuará acentuándose debido al cambio climático.

El organismo reiteró que la vigilancia meteorológica se mantendrá activa y exhortó a la ciudadanía a consultar los avisos oficiales para tomar precauciones frente a las condiciones extremas que se prevén durante los próximos meses.