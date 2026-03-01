Solterito: receta de la ensalada tradicional arequipeña

Solterito, un plato que los arequipeños se muestra orgulloso de compartirlo

El solterito conquista de inmediato con su frescura y colorido. Esta ensalada típica arequipeña combina la suavidad de las habas y el choclo con la intensidad del rocoto y el ají, todo matizado por el queso fresco y un aliño cítrico que resalta cada sabor.

Este plato es muy apreciado en reuniones familiares y se sirve como entrada o acompañamiento. Es común encontrar variantes que incluyen papa sancochada o, para una versión más nutritiva, quinua cocida. El solterito destaca por su versatilidad y es perfecto para maridar con carnes a la parrilla o platos principales ligeros.

Receta de solterito

El solterito es una ensalada fría que mezcla ingredientes andinos como habas, choclo, ají, rocoto y queso fresco picado. La técnica principal es el corte en cubos y la mezcla delicada de todos los componentes, resaltando el toque ácido del limón y el vinagre.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 5 minutos (solo para las habas)

Ingredientes

1 taza de habas cocidas y peladas 1 taza de choclo desgranado 3 ajíes verdes picados 2 cucharadas de rocoto en cubitos 1 cebolla roja picada 250g de queso fresco en cubitos (aprox. ¼ kg) 1 cucharada de vinagre blanco 1 cucharada de aceite vegetal o de oliva Jugo de 2 limones Sal y pimienta al gusto (Opcional) Papa sancochada en cubitos

Cómo hacer solterito, paso a paso

Cuece las habas en agua hirviendo durante 5 minutos. Pela las habas antes de usarlas.

En un tazón, mezcla la cebolla roja con el queso fresco, el ají verde y el rocoto.

Agrega el choclo desgranado y las habas cocidas. Une bien todos los ingredientes.

Incorpora el vinagre blanco y el jugo de limón. Sazona con sal y pimienta.

Añade el aceite y mezcla cuidadosamente.

Deja reposar la ensalada unos minutos antes de servir para que los sabores se integren.

Si lo deseas, agrega papa sancochada cortada en cubitos para una versión más contundente.

Consejo técnico: Si usas quinua sancochada, mézclala al final con suavidad para mantener la textura.

Consejos clave

Cuece y pela bien las habas para evitar amargor.

Mezcla suavemente para no deshacer los ingredientes.

Deja reposar antes de servir para realzar los sabores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Los valores precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir preferentemente el mismo día. Puede refrigerarse hasta 1 día, pero la textura y frescura disminuyen.