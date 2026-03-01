Pánico en Puente Piedra: Violento choque entre camión y bus de “Los Chinos” paralizó la Panamericana Norte

El impacto generó tráfico intenso en la vía por casi una hora. Tras mover las unidades a la berma, la circulación se restableció. // Video: Puente Piedra Virtual

Un nuevo accidente de tránsito en la Panamericana Norte volvió a generar preocupación entre conductores y vecinos de Lima Norte. La mañana de este domingo, un camión de carga impactó contra un bus de la empresa El Chino a la altura del kilómetro 30.5, en el distrito de Puente Piedra, dejando varios heridos y causando un prolongado congestionamiento vehicular en la zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 a. m., en el tramo que conecta de sur a norte, cerca del óvalo Infantas. La fuerte colisión movilizó rápidamente a unidades de emergencia y obligó a restringir el tránsito mientras se atendía a los afectados y se retiraban los vehículos involucrados. Conductores reportaron largas filas y demoras en uno de los accesos más transitados hacia el norte de la capital.

Choque en Puente Piedra dejó heridos y generó tráfico por casi una hora

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión de carga fue quien resultó con lesiones de mayor consideración producto del impacto. Testigos señalaron que la parte frontal de la unidad pesada quedó visiblemente dañada tras chocar contra el ómnibus de transporte público.

En el caso del bus de la empresa Los Chinos, cuatro pasajeros sufrieron golpes leves al impactar contra los asientos o entre ellos mismos debido al movimiento brusco generado por la colisión. Ninguno presentó heridas de gravedad, aunque fueron evaluados en el lugar por personal especializado.

Hasta el punto del accidente llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados. Tras la evaluación médica inicial, solo el chofer del camión tuvo que ser trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención especializada. Los demás pasajeros fueron atendidos de manera ambulatoria y no requirieron evacuación hospitalaria.

El hecho provocó un importante congestionamiento vehicular en la Panamericana Norte, afectando a decenas de conductores que circulaban por esta vía principal de ingreso y salida de Lima. Durante aproximadamente una hora, el tránsito avanzó de manera lenta mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de las unidades siniestradas.

Una vez que el camión y el bus fueron desplazados hacia el borde de la carretera, la circulación comenzó a normalizarse progresivamente. Agentes y personal de emergencia coordinaron el despeje de la vía para restablecer el flujo vehicular en este tramo de Puente Piedra, donde se registran constantemente altos niveles de tránsito, especialmente en fines de semana y temporadas de mayor desplazamiento.

Más de 230 fallecidos en 2026 y casi 3 mil víctimas el año pasado evidencian crisis vial

En lo que va del 2026, el Perú ya supera las 230 muertes por accidentes de tránsito, según cifras oficiales. La estadística confirma que los siniestros viales continúan como una de las principales causas de fallecimiento en el país, con casos registrados tanto en Lima como en diversas regiones. Entre los factores más recurrentes aparecen el exceso de velocidad, la imprudencia y la negligencia al volante.

El panorama se agrava si se revisan los datos del 2025, año en el que cerca de 3.000 personas perdieron la vida en las carreteras y vías urbanas. Esto equivale a un promedio de ocho fallecidos por día, es decir, una víctima cada tres horas. Las cifras reflejan una problemática sostenida que no ha logrado revertirse pese a campañas de sensibilización y operativos de control.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente los decesos por accidentes de tránsito en el Perú superan incluso a los registrados por sicariato. Esta comparación expone la magnitud de la crisis de seguridad vial, que continúa generando impacto social y reclamos de justicia por parte de familiares de las víctimas.