Perú

Delia Espinoza y Humberto Abanto disputarán el decanato del Colegio de Abogados de Lima en segunda vuelta

Con una participación de más de 48 mil abogados, la elección para decano del Colegio de Abogados de Lima se definirá en balotaje entre Delia Espinoza y Humberto Abanto, al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría absoluta

Guardar
Delia Espinoza y Humberto Abanto
Delia Espinoza y Humberto Abanto disputarán el decanato del Colegio de Abogados de Lima en segunda vuelta

La jornada electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL), realizada el sábado 28 de febrero, concluyó sin que ninguno de los candidatos al decanato alcanzara el umbral requerido del 50% más uno de los votos para una victoria en primera vuelta. De acuerdo con el cómputo oficial validado por el comité electoral, presidido por la doctora Tania Paliza y supervisado por el notario público Adolfo Pariamachi, Delia Milagros Espinoza Valenzuela y José Humberto Abanto Verástegui serán quienes disputen la segunda vuelta programada para el 14 de marzo.

La fundación del Colegio de
La fundación del Colegio de Abogados de Lima el 31 de julio de 1804 fortaleció la profesión jurídica, promoviendo normas éticas y apoyo social a quienes ejercían el derecho. (Andina)

La votación se desarrolló en una jornada que reunió a 48.368 abogados habilitados, quienes acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. Según el acta de escrutinio general, los resultados al cierre del conteo fueron los siguientes:

  • Delia Milagros Espinoza Valenzuela (Lista 3): 18.899 votos (39,1%)
  • José Humberto Abanto Verástegui (Lista 11): 12.604 votos (26,1%)
  • Ruth Emperatriz Monge Guillerua (Lista 1): 3.109 votos (6,4%)
  • Jorge Luis Rioja Vallejos (Lista 5): 1.391 votos (2,9%)
  • Francisco Gómez Valdez (Lista 7): 1.479 votos (3,1%)
  • Pedro Ángulo Arana (Lista 9): 2.806 votos (5,8%)
  • Judith Giovanna Torres Anaya (Lista 13): 1.563 votos (3,2%)
  • Óscar Ramón Peña González (Lista 15): 2.151 votos (4,4%)
  • Votos en blanco: 810 (1,7%)
  • Votos nulos: 3.566 (7,4%)

Segunda vuelta: Espinoza y Abanto disputarán el decanato

La presidenta del comité electoral, doctora Tania Paliza, confirmó en su mensaje oficial que, conforme al artículo 66 del Reglamento de Elecciones del CAL, corresponde realizar una segunda vuelta con los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Espinoza y Abanto quedaron habilitados para esta instancia, que se efectuará el próximo 14 de marzo.

Delia Espinoza postula al Colegio
Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima. Foto: Infobae

El comité electoral informó que, según la normativa vigente, los candidatos disponen de un plazo de dos días para presentar cualquier recurso que consideren pertinente respecto a los resultados. De no presentarse impugnaciones, la segunda vuelta será definitiva para la elección del decano 2026-2028.

Resultados de la Junta de Vigilancia y órganos de control

Además del decanato, se eligieron integrantes para la Junta de Vigilancia y otros órganos de gobierno y control del Colegio de Abogados de Lima. Los resultados oficiales, verificados por el notario público, fueron los siguientes para los principales candidatos a la Junta de Vigilancia:

  • Ronald Ángel Castro Pérez (Lista 6): 7.322 votos
  • Rosa Aidée Espinoza Quispe (Lista 8): 6.107 votos
  • José Wilmer Fuentes Ruiz (Lista 4): 5.456 votos
  • Alejandro Domingo Vázquez Prado (Lista 2): 2.823 votos
  • Paola Rosa Vidarte Ricaño (Lista 10): 2.564 votos
  • Vilma Maribel Martínez Huamaní (Lista 12): 3.966 votos
  • Julio Miguel Reza Huaroc (Lista 14): 1.998 votos
  • Jorge González Huaroc (Lista 16): 2.458 votos
  • Votos en blanco: 7.519
  • Votos nulos: 8.133

La participación en esta elección para la Junta de Vigilancia alcanzó a 48.346 abogados.

La acusación es contra un
La acusación es contra un grupo de árbitros. Foto: Andina

Proclamación y próximos pasos en el proceso electoral

De acuerdo con lo anunciado por el comité electoral, la proclamación y entrega de credenciales a los candidatos electos para los órganos de control se realizará el 4 de marzo, salvo que se presenten recursos que deban resolverse previamente. En el caso de los delegados a la Asamblea, se convocarán elecciones complementarias en cinco mesas donde no se alcanzó un resultado definitivo.

El comité electoral exhortó a los abogados agremiados a mantener su participación activa y cívica en la segunda vuelta, destacando el orden y la transparencia del proceso, avalados por la presencia permanente de los personeros de las listas y la supervisión notarial.

La expectativa se centra ahora en el balotaje entre Delia Espinoza y José Humberto Abanto, que definirá al próximo decano del Colegio de Abogados de Lima.

Temas Relacionados

Delia EspinozaHumberto AbantoColegio de Abogados de Limaperu-noticias

Más Noticias

Tres candidatos presidenciales proponen subir el sueldo mínimo hasta S/2.000

¿RMV para 2026? Infobae Perú revisó los planes de gobierno de 25 partidos políticos que se presentan a las Elecciones 2026. Hay tres que hablan de un monto exacto y cinco que resolverían el mecanismo en el Consejo Nacional de Trabajo

Tres candidatos presidenciales proponen subir

Inicio de clases 2026: fechas oficiales de inicio, bloques de clases y periodos de vacaciones

Ministerio de Educación estableció el cronograma oficial para el año escolar 2026, que comenzará el 16 de marzo e incluirá cinco bloques alternos de clases y gestión

Inicio de clases 2026: fechas

Abogado de Marisel Linares afirmó que “le falta formalidad” a la donación del vehículo que mató a Lizeth Marzano

La notaría Carpio Vélez indicó en un comunicado que documento presentado como prueba no se encuentra en su archivo

Abogado de Marisel Linares afirmó

El feminicidio de joven anfitriona confirma el dominio del Tren de Aragua en la trata de personas en Lima

Norheribeth Mejías fue asesinada en 2024 tras ser captada para explotación sexual por una organización criminal transnacional. La investigación policial permitió identificar y detener al presunto responsable, arrojando luz sobre el modus operandi de la red criminal en la capital

El feminicidio de joven anfitriona

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

El diseñador peruano presentó su nueva colección en la pasarela más importante de la moda en el mundo dejando, una vez más, el nombre del Perú en alto

Jorge Luis Salinas presentó su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luis Salinas presentó su

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de estreno

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos