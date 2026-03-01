Delia Espinoza y Humberto Abanto disputarán el decanato del Colegio de Abogados de Lima en segunda vuelta

La jornada electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL), realizada el sábado 28 de febrero, concluyó sin que ninguno de los candidatos al decanato alcanzara el umbral requerido del 50% más uno de los votos para una victoria en primera vuelta. De acuerdo con el cómputo oficial validado por el comité electoral, presidido por la doctora Tania Paliza y supervisado por el notario público Adolfo Pariamachi, Delia Milagros Espinoza Valenzuela y José Humberto Abanto Verástegui serán quienes disputen la segunda vuelta programada para el 14 de marzo.

La votación se desarrolló en una jornada que reunió a 48.368 abogados habilitados, quienes acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. Según el acta de escrutinio general, los resultados al cierre del conteo fueron los siguientes:

Delia Milagros Espinoza Valenzuela (Lista 3): 18.899 votos (39,1%)

José Humberto Abanto Verástegui (Lista 11): 12.604 votos (26,1%)

Ruth Emperatriz Monge Guillerua (Lista 1): 3.109 votos (6,4%)

Jorge Luis Rioja Vallejos (Lista 5): 1.391 votos (2,9%)

Francisco Gómez Valdez (Lista 7): 1.479 votos (3,1%)

Pedro Ángulo Arana (Lista 9): 2.806 votos (5,8%)

Judith Giovanna Torres Anaya (Lista 13): 1.563 votos (3,2%)

Óscar Ramón Peña González (Lista 15): 2.151 votos (4,4%)

Votos en blanco: 810 (1,7%)

Votos nulos: 3.566 (7,4%)

Segunda vuelta: Espinoza y Abanto disputarán el decanato

La presidenta del comité electoral, doctora Tania Paliza, confirmó en su mensaje oficial que, conforme al artículo 66 del Reglamento de Elecciones del CAL, corresponde realizar una segunda vuelta con los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Espinoza y Abanto quedaron habilitados para esta instancia, que se efectuará el próximo 14 de marzo.

Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima.

El comité electoral informó que, según la normativa vigente, los candidatos disponen de un plazo de dos días para presentar cualquier recurso que consideren pertinente respecto a los resultados. De no presentarse impugnaciones, la segunda vuelta será definitiva para la elección del decano 2026-2028.

Resultados de la Junta de Vigilancia y órganos de control

Además del decanato, se eligieron integrantes para la Junta de Vigilancia y otros órganos de gobierno y control del Colegio de Abogados de Lima. Los resultados oficiales, verificados por el notario público, fueron los siguientes para los principales candidatos a la Junta de Vigilancia:

Ronald Ángel Castro Pérez (Lista 6): 7.322 votos

Rosa Aidée Espinoza Quispe (Lista 8): 6.107 votos

José Wilmer Fuentes Ruiz (Lista 4): 5.456 votos

Alejandro Domingo Vázquez Prado (Lista 2): 2.823 votos

Paola Rosa Vidarte Ricaño (Lista 10): 2.564 votos

Vilma Maribel Martínez Huamaní (Lista 12): 3.966 votos

Julio Miguel Reza Huaroc (Lista 14): 1.998 votos

Jorge González Huaroc (Lista 16): 2.458 votos

Votos en blanco: 7.519

Votos nulos: 8.133

La participación en esta elección para la Junta de Vigilancia alcanzó a 48.346 abogados.

Proclamación y próximos pasos en el proceso electoral

De acuerdo con lo anunciado por el comité electoral, la proclamación y entrega de credenciales a los candidatos electos para los órganos de control se realizará el 4 de marzo, salvo que se presenten recursos que deban resolverse previamente. En el caso de los delegados a la Asamblea, se convocarán elecciones complementarias en cinco mesas donde no se alcanzó un resultado definitivo.

El comité electoral exhortó a los abogados agremiados a mantener su participación activa y cívica en la segunda vuelta, destacando el orden y la transparencia del proceso, avalados por la presencia permanente de los personeros de las listas y la supervisión notarial.

La expectativa se centra ahora en el balotaje entre Delia Espinoza y José Humberto Abanto, que definirá al próximo decano del Colegio de Abogados de Lima.