Perú

Hoy son las elecciones para decano del Colegio de Abogados de Lima: Delia Espinoza, Humberto Abanto, Pedro Angulo y más

Al finalizar la jornada se conocerían a los dos candidatos que pasarán a una segunda vuelta. El ganador sucederá a Raúl Canelo

Guardar
Delia Espinoza se enfrentará por
Delia Espinoza se enfrentará por el decanato del CAL contra el abogado de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

Hoy sábado 28 de febrero se desarrollan las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2027. El ganador sucederá en el cargo a Raúl Canelo Rabanal, quien postula al Senado con el partido Libertad Popular.

Entre quienes se perfilan como los favoritos se encuentran la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el conocido abogado penalista Humberto Abanto. Ambos con puntos de vistas opuestos sobre el sistema de justicia.

También busca la decanatura del CAL el expremier de Dina Boluarte y exfiscal superior Pedro Angulo Arana, quien ya ocupó este cargo en el periodo 2016-2017.

Pedro Angulo fue premier durante
Pedro Angulo fue premier durante menos de dos semanas.

Los candidatos que compiten en esta fecha son: Oscar Peña Gonzáles, Jorge Rioja Vallejos, Ruth Monge Guillergua, Francisco Gómez Valdez, Judith Torres Anaya.

En la jornada de este sábado los abogados afiliados al CAL también elegirán a la Junta de Vigilancia, un órgano autónomo que se encarga de fiscalizar y controlar la gestión administrativa, económica y patrimonial de la institución. De encontrar irregularidades, las denuncia ante la Asamblea General.

Para la Junta de Vigilancia postulan los abogados José Fuentes Ruíz, Ronald Castro Pérez, Alejandro Vásquez Prado, Vilma Martínez Huamaní, Jorge Gonzales Ward, Rosa Espinoza Quispe, Paolo Vidarte Quicaño y Julio Reza Huaroc.

Disputas en el CAL por el representante en el JNE

A mediados de febrero, el Comité Electoral llevó a cabo las elecciones para elegir al representante del CAL ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Gunther Gonzales Barrón obtuvo el primer lugar con 10.392 votos y debía ser proclamado el 18 de febrero, pero la postergación se mantiene luego de que la candidata Tammy Quintanilla, quien quedó cuarta con 4.371 votos, presentó un recurso para eliminar los votos de los tres aspirantes que la superaron, alegando violaciones a las reglas de publicidad electoral.

Gunther Gonzales Barrón y Tammy
Gunther Gonzales Barrón y Tammy Quintanilla Zapata. Foto:composición/Colegio de Abogados de Lima

El recurso de Tammy Quintanilla podría tener repercusiones más allá del gremio, ya que, según advirtió Gunther Gonzales Barrón, si prospera, se podría “desconocer la voluntad” de miles de abogados. Esta decisión, afirmó, alteraría la confianza en el sistema y “tendría impacto político relevante en las elecciones generales, pues pondría sombras sobre los pronunciamientos del JNE y, con ello, todo el proceso electoral”. Además, Gonzales cuestionó que se pongan en duda los sufragios de colegas “muchos con maestrías y doctorados”, sosteniendo: “En un acto de discriminación, solo ‘sus 4 mil votos’ son ‘racionales’, mientras los 22 mil votos de los tres primeros son propios de un niño muy pequeño, influenciable por un caramelo”.

La proclamación del nuevo representante fue inicialmente diferida al 25 de febrero y seguidamente pospuesta hasta el 6 de marzo, según informó el Comité Electoral del CAL, a raíz de una asamblea extraordinaria convocada por el decano Raúl Canelo. En esa asamblea se evaluará la posible separación de los integrantes del comité por supuestos incumplimientos normativos. El propio órgano electoral explicó que ante la falta de “ambiente de libertad”, corresponde abstenerse de definir la procedencia de la nulidad y la proclamación hasta que la Asamblea General se pronuncie.

Mientras el proceso se resuelve, el Jurado Nacional de Elecciones quedará sin representante titular del CAL a partir del 1 de marzo, cuando concluye el mandato de Willy Ramírez Chávarry. Según la Ley Orgánica, el cargo deberá cubierto temporalmente por el primer miembro suplente, José Manuel Villalobos Campana, hasta que se oficialice al nuevo titular.

Temas Relacionados

Delia EspinozaHumberto AbantoPedro AnguloColegio de Abogados de LimaCALperu-politica

Más Noticias

Perú llama al diálogo y la vía diplomática para restablecer la paz en Medio Oriente

Cancillería peruana mantiene seguimiento y activa planes de emergencia para connacionales luego de ataques coordinados contra Irán

Perú llama al diálogo y

Elio Riera critica la asesoría que recibió Marisel Linares y niega encubrimiento a Adrián Villar: “Actuaron de una forma equivocada”

El abogado confirmó que la periodista brindará sus descargos en los próximos días y que, pese a que no sería responsable, se comprometió a pagar la reparación civil

Elio Riera critica la asesoría

Grupo 5 cancela su concierto en Olmos por intensas lluvias y se solidariza con afectados

La emblemática agrupación de cumbia decidió priorizar la seguridad y expresó su solidaridad con las familias damnificadas, luego del anuncio oficial de la suspensión del esperado show debido a la alerta meteorológica en Lambayeque

Grupo 5 cancela su concierto

Buscan decretar que el 13 de abril sea día no laborable para los personeros en las Elecciones

Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que buscarán aprobar a poco más de un mes para las Elecciones Generales 2026. Este libre aplicaría para el lunes 13 de abril

Buscan decretar que el 13

Elio Riera asume defensa de Marisel Linares y responde a la notaría Carpio Vélez: “No ha dicho que es falso”

El abogado adelantó que en los próximos días la periodista brindará sus descargos sobre el terrible accidente que terminó con la vida de la deportista

Elio Riera asume defensa de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución […] la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

ENTRETENIMIENTO

Grupo 5 cancela su concierto

Grupo 5 cancela su concierto en Olmos por intensas lluvias y se solidariza con afectados

Ricardo Mendoza anuncia boda doble con Katya Mosquera y sus deseos de agrandar la familia: "Yo quería una hija"

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

Marisel Linares reaparece públicamente y evita responder tras ser incluida en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026