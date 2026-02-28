Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución (...); la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima. Foto: Infobae

Tras su cuestionada destitución como fiscal suprema por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Delia Espinoza postula a la decanatura del Colegio de Abogados de Lima (CAL) mientras se desarrollan las acciones legales con las que busca revertir su situación.

En entrevista con Infobae, Espinoza habla de los argumentos por los que sostiene que su proceso disciplinario es nulo, revela que está a favor de que de reforme en su totalidad la Constitución Política del Perú y menciona los proyectos que impulsaría si es elegida como decana del gremio de abogados al que pertenece.

Intuyo que la decisión de la Junta de destituirla no le sorprendió para nada

No, no, no me sorprendió porque ya se veía la actuación desde un inicio, desde que trataron de imponer contra la Constitución misma, coaccionarme a que yo le entregue el cargo de fiscal de la nación a Patricia Benevides. Por lo tanto, todo lo que han venido haciendo es nulo, además porque el juez constitucional Fidel Torres Tasso ya había otorgado una medida cautelar a mi favor por vulneración a mis derechos fundamentales y ya estaba próxima a la sentencia. Por lo tanto, ellos sabían, saben, que lo que están haciendo, incluso hasta la destitución, es absolutamente ilegal, inconstitucional y hasta delincuencial.

Usted estaba convencida de que su amparo iba a prosperar en segunda instancia y ahí quedaba el caso, porque la JNJ no podría recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿esa jugada de presentar una demanda competencial fue para frenar ese escenario adverso?

Exactamente. Lo que han hecho –dentro de este pacto que todos ya nos hemos dado cuenta entre Congreso, TC, defensor del Pueblo, JNJ, y ahora se ha sumado el Ministerio Público con el despojo que me han hecho– es articular y en el momento más oportuno para los intereses de la JNJ, ellos recurrir a su TC para que les permita admitir una demanda competencial y así el PJ no pueda detener o paralizar (...) ninguna de las decisiones de la JNJ, a pesar que estén vulnerando derechos fundamentales. Eso es lo que ha pasado. (...) Eso ha sido un salvavidas del TC para evitar que yo retorne a donde me corresponde y ahora se ven las consecuencias de ese abuso del TC, que simplemente le ha dicho JNJ ‘haz lo que quieras, abusa, extralimítate, destituye a quien quieras, así no tengas la razón’. Eso les ha dicho y eso es lo que ha hecho la JNJ, que está preparando otros casos contra mí para de manera rapidísima se me siga destituyendo.

María Teresa Cabrera fue quien propuso al Pleno de la JNJ la destitución de Espinoza. Foto: composición Infobae

¿Para asegurarse que no vuelva?

Según ellos, pero todos esos casos que están impulsando son totalmente irritos, sin valor, sin ningún tipo de base de justificación y mucho menos legal. No tiene legalidad, no es en base a la Constitución. Ellos son los que van a tener que rendir cuentas posteriormente.

Recuerdo un tuit de César Romero de La República en el que decía que la JNJ cayó más rápido que el CNM, refiriéndose a la injerencia política. Es cierto. La JNJ fue vista como la solución al manoseo del Consejo de Los Cuellos Blancos del Puerto, pero en su segundo periodo ya es evidente la intervención del poder político. ¿Cuál entonces es la solución? ¿Cómo garantizar que no haya injerencia política si los que tienen que hacer los cambios en las leyes son políticos?

Los políticos legislan, pero ellos no tienen que tener participación o decisión para designar a los funcionarios. La Constitución permite que el Congreso designe al defensor del Pueblo, eso es un error; designe a los miembros del TC previo concurso, pero ya sabemos cómo los políticos llevan los concursos; que designe al contralor general de la República, propuesta del Ejecutivo. Esas tres instituciones son parte de la Comisión Especial que va a llamar a concurso a los futuros miembros de la JNJ. Desde ahí el error, el problema es de origen. No debe tener ningún tipo de intervención el poder político para designar a determinados funcionarios que más bien su elección debe ser técnica por parte de otras entidades. Ahí yo sí creo que es una de las cosas que se tienen que modificar en la Constitución o, si se llega, a una nueva Constitución.

¿Usted está a favor de una nueva Constitución?

A estas alturas, a diferencia de hace unos meses, ya llegué a la convicción de que sí tendría que hacerse una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque este Congreso ya nos ha sometido o ha sometido a nuestra Constitución a más de 50 o 60 modificaciones...

Parches

Sí, abren un hueco y cierran otro. La Constitución de 93 tuvo un espíritu, tuvo una finalidad y tuvo una congruencia entre todos sus artículos...

¿Aunque venga de un régimen autoritario?

Eso se podría discutir, pero era un cuerpo armonioso. ¿Qué ha pasado con todas las modificaciones o reformas de, sobre todo, este último Congreso? Lo ha desarticulado, lo ha desordenado, lo ha desestructurado y le ha quitado esa armonía que debe tener porque todo el articulado de una Constitución debe tener esa conexión. Es como un cuerpo, no puedes no te van a poner el brazo de otro así sin tener esa compatibilidad. Lo que ha hecho este Congreso es simplemente reformar la Constitución para su propio beneficio, empezando por la bicameralidad, la reelección, y otras tantas modificaciones en vez de ir a lo central, por ejemplo, el tema de requisitos para ser congresista. (...) Considero que no sería discriminatorio, sino todo lo contrario, a favor de toda la población que ingresen personas calificadas para que se asegure o por lo menos se tenga cierta garantía de que los congresistas van a legislar con conocimiento de causa, que no va a haber improvisación.

Delia Espinoza considera que el capitalismo es el mejor sistema que puede existir y cuestiona duramente el comunismo. Foto: Congreso

¿Es consciente que al hablar de una nueva Constitución automáticamente se le va a intentar relacionar con la izquierda?

Sí, seguramente. Yo no tengo temor a las críticas, y es más, cuando se habla de comunismo, la gente lo habla al aire, pero nunca demuestra. Yo me considero una persona que sí considera el capitalismo es el mejor modelo económico que puede existir. Es un buen modelo económico, pero no quiere decir capitalismo a ultranza para que se genere mayor diferencia en la repartición de lo que es la riqueza. Hay empresarios, hay libre mercado, hay quienes trabajan, quienes producen, quienes tienen las empresas. Perfecto. Pero eso no justifica que haya, por ejemplo, abuso en los horarios, pagos a los trabajadores con un sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital está totalmente desfasado en el Perú (...).

Yo no quiero comunismo. Al que no trabaja; no gana, no come. Otra cosa son los programas sociales para personas discapacitadas y personas vulnerables, que esté comprobada su necesidad de ser asistido por el Estado. Eso es muy diferente. Pero al ocioso, al que no quiere trabajar, al mediocre, al incompetente, no se le tiene que pagar más del que sí trabaja y da todo su esfuerzo más de la cuenta. Ese es el comunismo. El comunismo a mí me parece lo más retrógrado que pueda haber. Debemos caminar hacia un capitalismo responsable y que sí distribuya bien lo que es la riqueza general.

¿Esperaba que la Junta no ratificara a Pablo Sánchez a pesar de que en unos meses cumple los 70 años?

Me sorprendió la decisión de la junta sobre Pablo Sánchez. Yo sí me imaginaba que iba a ser ratificado porque, en estricto, el doctor no tiene desmerecimientos como para que lo aparten de una carrera que con sus altos y bajos, con defectos, pero también virtudes, no ha habido cuestionamientos como sí podrían tener los otros. Que no lo ratifiquen creo que ha sido ya un exceso de la JNJ. Lo que están haciendo es prácticamente generar un espacio para una plaza, y conmigo también ya tiene dos plazas habilitadas.

Tres plazas cuando la doctora Zoraida Ávalos se jubile

Y cuatro, porque hay una plaza que la está ocupando una fiscal suprema provisional, la señora (Lourdes Bernardita) Téllez. Hay cuatro plazas. Yo estoy más que segura que van a tratar ya de llamar prontamente un concurso para seguir poniendo a los ‘hermanitos’. Están corriendo, están apuradísimos porque quieren cumplirle el sueño dorado al señor Tomás Gálvez, que se muere por ser fiscal de la nación titular. Pero yo digo algo: si esta Junta de Fiscales Supremos eligen un nuevo fiscal de nación titular, van a estar convalidando el atropello, la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la JNJ. (...) Ellos saben y lo saben muy bien, que la JNJ me ha suspendido y luego destituido de manera inconstitucional. Si ellos quieren ser cómplices de todo lo que está acumulando la JNJ, yo no voy a reparar en su momento de hacer valer mi derecho y eso va a traer mayores consecuencias. Seguro van a decir que me quiero vengar. No, no hay venganza. Esto se llama justicia, se llama legalidad. Y yo me aprecio de conocer bien mis derechos, de conocer la Constitución y los procedimientos. Ahorita estamos en una ya prácticamente dictadura congresal.

¿Usted sí se ve de regreso en el Ministerio Público?

Tarde o temprano. Más tarde o más temprano, lo que demoren los procesos mientras transitamos, ojalá, con una buena elección de nuevos gobernantes. Ojalá se tenga un Congreso mucho mejor que el que tenemos, que respete la Constitución y las leyes, que trabaje para la población y un presidente con un gabinete también que realmente trabaje para la población y no traicione la confianza que se les va a dar a partir del 28 de julio.

¿Aún cree que hay partidos antidemocráticos postulando en estas elecciones?

Bueno, en teoría todos son democráticos, pero el tema es de que se presentó una solicitud por parte de mi despacho cuando era fiscal de la nación, porque se advirtieron actividades que iban contra los principios democráticos. Me refiero concretamente a Fuerza Popular. No por odio, yo no tengo nada que ver con esa organización política, solo me ceñí a su propio historial, a sus conductas, a sus actividades. Eso se cotejó con la Ley de Organizaciones Políticas, artículo 14, y llegamos a la conclusión, con mi equipo y yo principalmente que soy la que tomo la decisión, de que sí hay bastantes argumentos para que la organización política se le declare antidemocrática. Pero ya creo el PJ ha tomado una decisión, no recuerdo que haya habido una audiencia pública.

Y Tomás Gálvez no apeló esa decisión

Qué va a apelar pues. Si son los señores que en el Congreso le han archivado sus dos denuncias constitucionales. Si hubiera sido coherente, como dice que se aprecia de ser un buen fiscal, apelaría porque ese es su deber. Pero yo ya lo he dicho y lo sostengo: el señor no es fiscal, es político. Él no está actuando como fiscal, él está actuando con cálculos políticos para mantenerse en el cargo que está. Si no, no tendría todos los cuestionamientos y hasta una carpeta que sigue abierta, que es la 17-2022 sobre Cuellos Blancos.

¿Cómo califica la la gestión saliente del señor Raúl Canelo del Colegio de Abogados de Lima?

Recién la conoceré, si es que llego a ser elegida. De lo que solo se ve hacia afuera, se puede decir que ha sido una voz bastante activa del Colegio de Abogados, a diferencia de gestiones últimas que las hemos tenido un poco alejadas de lo que es la presencia en temas de jurisdicidad, temas de legalidad, que es lo que corresponde a todo colegio de abogados, no solo el de Lima, sino de todo el Perú. Yo sí he visto que ha habido mucha dinámica, mucha proactividad.

Los Colegios de Abogados pueden presentar proyectos de ley. ¿Tiene algunos en mente en caso de llegar a ser elegida?

Hemos estado revisando una propuesta que yo misma estoy promocionando: la de la cadena perpetua para corruptos. También he estado conversando con algunos sectores de productividad, empresa mini, empresarios o pequeños empresarios de Gamarra, de algunos lugares que desean también proponer sus proyectos de ley o sus ideas para trabajar proyectos de ley a favor de ellos. Y ¿cómo los he conocido? Con motivo de la plataforma AHC, que es el Acuerdo Histórico Ciudadano. cuyo nacimiento se ha dado en diciembre. (...) Las seis condiciones que esta plataforma son deroguen las leyes pro crimen; cambien todas las reformas de la Constitución; aprueben la ley para cadena perpetua de los corruptos; que se aprueben obras de infraestructura para mejorar todo el país sin corrupción; que se aprueben reparaciones para las víctimas de sicariato o extorsión y de las protestas sociales, entre otras víctimas vulnerables; y que se aprueben mejoras a las carreras universitarias y a la educación básica regular.

¿Quiénes se integra su equipo?

Mi lista para las elecciones 2026-2027, está integrada por un grupo bastante diverso, empezando por el candidato a vicedecano que es el doctor Nilton Campos Félix, sanmarquino trabaja en la Sunat en el área legal. Después tenemos a quién sería nuestra directora de dirección académica, la doctora Beatriz Ramírez Huaroto, una constitucionalista renombrada. Al doctor Pedro Vicente Quispe Salvatierra, él estaría en comunicaciones. Luego tenemos a la doctora Yolanda Maribel Chipana Fernández de la San Martín de Porres, la doctora estaría en la dirección de derechos Humanos. El doctor Marcos Antonio Quicaño Tenorio, que es de la UNMSM también y él estaría en lo que es biblioteca y archivo documentario. Nuestra secretaria general sería la doctora Daniela Millones (USMP). La doctora Rocío Jesús Garro de la Peña iria a la dirección directora de extensión social y participación social. Luego, Ana Gabriela Castillo Aguirre va a ir a dirección de bienestar Social. José Joaquín Díaz Pérez, a comisiones y consultas. Alfonso López abarca a defensa gremial. Edgardo Wilfredo González Ramírez (Universidad Garcilazo de la Vega), quien ha sido también miembro de la Policía Nacional, sería director de economía. Y Jorge Antonio Ramírez Reyna sería director de ética profesional, ha sido de una asociación de abogados que cultiva lo que es la sociedad afro peruana.

Hemos buscado pluralidad, hemos buscado el mismo sentido de trabajo y de mejoras para lo que es el Colegio de Abogados de Lima. Todos han aportado en el plan de trabajo, que es rescatar el tema patrimonial, económico que está bastante, digamos, venido a menos en el colegio de abogados, también el tema laboral. Muchos se nos está pidiendo por muchos abogados la competencia es dura y el tema de las bolsas de trabajo. Vamos a ver para firmar algunos convenios, de pronto con algunas entidades.