Ricardo Mendoza confiesa que Katya Mosquera le dio ultimátun y le pidió definir su relación: “No la podía perder”

El comediante Ricardo Mendoza, conocido por su éxito en ‘Hablando Huevadas’, abrió su corazón en una reciente entrevista exclusiva con Magaly Medina para su pódcast.

Allí, relató con detalle cómo inició su historia de amor con la madre de su primer hijo, Katya Mosquera, y cómo fue ella quien lo ‘parchó’ —es decir, le dio un ultimátum— para formalizar su relación tras varios meses de conocerse. La revelación, que deja ver un lado poco conocido de Mendoza, ha generado empatía y comentarios positivos en redes sociales.

El primer encuentro entre Ricardo y Katya

Ricardo Mendoza narró que conoció a Katya Mosquera durante un vuelo a Cusco, acompañado de su amigo Jorge Luna.

En medio del embarque, presenció una discusión entre un pasajero extranjero y el personal de vuelo, donde Katya, quien trabajaba en la aerolínea, intervino con profesionalismo.

“Me dijo, ‘mil disculpas, señor Ricardo, por el inconveniente’, y yo la miré y le dije: ‘Lo estás haciendo muy bien, eres muy buena en lo que haces, tranquila’”, recordó el comediante.

La química fue inmediata. Ricardo confesó que, tras ver su nombre en el gafete, buscó a Katya en Instagram y no dudó en escribirle: “Me gustas mucho, me pareces una mujer preciosa”.

De la amistad al romance: complicidad y sinceridad

Tras ese primer contacto, Ricardo y Katya mantuvieron una amistad y salían ocasionalmente. Durante esos meses, ambos estaban solteros y no ocultaban sus salidas con otras personas.

“Picoteamos, salimos, pero siempre fuimos sinceros. Si ella salía con un chico, me decía. Si yo salía con una chica, también. Pero hubo un momento en que Katya fue directa”, explicó.

Ricardo destacó la madurez y autenticidad de Katya: “Ella es muy mujer, no se porta como una niña. Me gustó mucho que su lado guerrero nace no solo de su empuje personal, sino de su empuje maternal. Es súper cariñosa y el lado sexual es divertidísimo con ella. Es una mujer hermosamente sexual y a mí me encanta eso”, confesó entre risas.

El ultimátum de Katya Mosquera: “O estamos o nos alejamos”

La relación dio un giro definitivo en abril, justo para el cumpleaños de Ricardo. Katya tomó la iniciativa y lo ‘parchó’, es decir, le planteó un ultimátum:

“Me dijo, ‘yo te quiero, te adoro, pero ya no soporto no estar contigo, así que o estamos o nos alejamos’. Fuimos muy sinceros. En ese momento le dije, ‘espérate un momento’, y pensé que no podía perder a esa mujer. Le pedí que sea mi novia. Ese día, desde mi cumpleaños, comenzamos. Nuestro aniversario es mi cumpleaños. No la podía perder”, relató Mendoza con emoción.

Una relación de verdad, sin “amén” ni sobonería

En conversación con Magaly Medina, Ricardo Mendoza enfatizó que lo que más valora de Katya es su autenticidad y frontalidad:

“Es real. No me da el amén, no tengo una fan en casa y eso me encanta. Ella me dice las cosas tal cual, me ayuda a ver mis errores y me motiva a mejorar”, destacó.

El comediante recalcó que, debido a su trabajo frente al público y la constante búsqueda del aplauso, necesita alguien que sea su cable a tierra: “Mi pareja tiene que ser, como dice mi mamá, aguja de arriero. Tiene que pincharme el globo de vez en cuando, porque a veces no todo lo que hago está bien. Y ella es eso, siempre fue frontal y me ayuda a crecer”, aseguró.

El valor de una pareja que te reta y te acompaña

Ricardo Mendoza agradeció que Katya Mosquera no sea una persona complaciente solo por quedar bien. “Las personas que te aman de verdad te dicen la verdad tal cual, y eso es lo que encontré en Katya. Me motiva, me reta, y me ayuda a ser mejor”, explicó.

El humorista también mencionó la importancia de que su pareja lo ayude a equilibrar su ego y lo mantenga con los pies en la tierra: “Las personas que trabajamos de cara al público tenemos mucho ego, y eso puede ser un mal consejero. Katya es mi cable a tierra, la que me ayuda a ver las cosas con claridad”, reflexionó Magaly Medina y Ricardo mostró su acuerdo.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera decidieron mudarse a una casa más amplia para que sus dos hijos crezcan y jueguen en un entorno lleno de amor y oportunidades.