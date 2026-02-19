Perú

Ricardo Mendoza enternece las redes al cantarle a su bebé recién nacido: "Bebé, te mereces todo"

El comediante compartió un emotivo video cantando a su bebé recién nacido, conmoviendo a sus seguidores y mostrando su lado más tierno.

Ricardo Mendoza usó sus redes sociales para compartir un video donde le canta a su bebé recién nacido : “Bebé eres hermoso”.

Ricardo Mendoza atraviesa una de las etapas más felices y transformadoras de su vida. Tras el nacimiento prematuro de su primer hijo junto a Katya Mosquera, el integrante de ‘Hablando Huevadas’ ha dejado ver su lado más sensible, compartiendo en redes sociales momentos de intimidad y ternura que han conquistado a sus seguidores.

Su más reciente publicación, donde le canta una canción de cuna improvisada a su bebé mientras lo sostiene en brazos y toca el órgano, ha enternecido a miles y se ha viralizado rápidamente.

Conocido por su humor ácido y su irreverencia, Ricardo Mendoza sorprendió al mostrar una faceta completamente distinta.

En el video, se le ve entonando: “Bebé sos hermoso, te mereces todo y amarte es mi necesidad”, un tema que, según bromeó, podría convertirse en “la mejor canción de cuna” si así lo piden sus seguidores.

“Si la piden los wachos la sacamos completa…”, escribió en tono cómplice, recibiendo una ola de comentarios y reacciones positivas.

La publicación no solo evidencia el profundo amor que siente por su hijo, sino también la alegría con la que vive su nueva paternidad, lejos del personaje sarcástico que suele mostrar en los escenarios y podcasts.

Un San Valentín especial y el estreno de un nuevo hogar

El reciente Día de San Valentín fue doblemente especial para Mendoza y Mosquera. No solo celebraron el amor como pareja, sino que también dieron el gran paso de mudarse juntos, formando un hogar para su familia, que ahora incluye al hijo mayor de Katya.

“Ahora los cuatro celebremos el amor y la vida en nuestro hogar”, compartió el comediante en sus historias, destacando el valor de la convivencia, la estabilidad y el cariño en su nueva vida familiar.

Ricardo dedicó sentidas palabras a Katya Mosquera, a quien elogió como madre y compañera: “Jugando de mi equipo eres la mejor. Qué bestia de buena madre, qué hermosa pareja eres. Te amo demasiado…”.

El nacimiento inesperado y las primeras horas como papá

El pasado 6 de febrero, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera dieron la bienvenida a su hijo, quien llegó antes de lo previsto y fue prematuro.

En entrevistas y publicaciones, Mendoza narró con humor y emoción cómo fue ese día: “Fue una consulta de rutina, pero el doctor le dijo: ‘Ya no aguantas más, en dos horas estás en la sala de parto’”, relató, recordando la rapidez con la que se desencadenó todo.

El humorista no perdió la oportunidad de bromear sobre la situación, contando cómo vio a su bebé en la incubadora: “Yo no sabía que a los bebés prematuros los ponen en una máquina tipo shawarma para calentarlos… ahora le digo shawarma a mi hijo porque aparece envuelto y superbién”.

La importancia del humor y la emoción en la paternidad

Durante su paso por ‘Magaly TV, La Firme’, Mendoza habló sobre el impacto de la paternidad en su vida y cómo el humor lo ha ayudado a sobrellevar los nervios y la ansiedad típicos de esta etapa.

“Yo siempre tratando de esconder mis nervios en la comedia, en el humor, y mi novia aguantándome”, confesó, agregando que la llegada de su hijo le ha dado una nueva perspectiva sobre la vida y el amor.

Magaly Medina, quien dedicó un bloque especial a felicitarlo, destacó el cambio positivo que ha observado en el comediante y la forma en que la paternidad lo ha transformado.

Un hogar para crecer y celebrar

La mudanza a su nueva casa marca el inicio de una etapa llena de retos y alegrías para Mendoza y Mosquera. El comediante ha dejado claro que su prioridad es brindar a sus hijos un entorno de amor, diversión y oportunidades, y que la familia es ahora el centro de su vida.

La referencia a “los cuatro” confirma la apuesta por una familia ensamblada, donde tanto el hijo recién nacido como el hijo mayor de Katya compartirán juegos, aprendizajes y momentos de felicidad.

