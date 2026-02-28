Perú

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 28 de febrero de 2026?

El precio de los combustibles varía a diario, por lo que conviene estar al tanto de sus valores para evitar imprevistos

Diversos factores cambian el precio
Diversos factores cambian el precio de las gasolinas.

Aquí está el precio de la gasolina y el diésel en Lima para este sábado 28 de febrero de 2026. Los montos más caros y más baratos, de acuerdo con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia diariamente, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos publicados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas

El gasohol regular en la ciudad alcanzó un valor máximo de 17,2 soles el galón, mientras que su costo mínimo llegó a los 13,29 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,39 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 15,59 soles el galón en su precio más bajo en la ciudad de Lima.

En tanto, el diésel registró en la capital un costo máximo de 19,3 soles el galón, así como un precio mínimo de 13,99 soles el galón.

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días.

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el precio de los combustibles, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

