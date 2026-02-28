El régimen de Irán suspende servicios de internet y telefonía a nivel nacional

ARCHIVO: La policía antidisturbios iraní vigila mientras estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026. Irán está experimentando un nuevo apagón nacional de internet que comenzó el 08 de enero de 2026, en medio de una ola intensificante de protestas antigubernamentales (EFE)

El Gobierno de Irán interrumpió el servicio de internet y las comunicaciones telefónicas en todo el país este viernes, tras los recientes ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, incluyendo Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

De acuerdo con Netblocks, organización dedicada al monitoreo de la conectividad a nivel global, actualmente la conectividad se encuentra en apenas el 4% de los niveles habituales, representando un apagón prácticamente total del acceso a la red. EFE verificó que las conexiones continúan fuera de servicio y las llamadas no se realizan desde poco después del bombardeo.

La administración iraní ya había restringido el acceso a internet durante episodios previos, como ocurrió tras las protestas que comenzaron en diciembre y derivaron en la represión masiva de los días 8 y 9 de enero, donde miles de personas fallecieron según datos recabados en aquel momento. En esa ocasión, el corte total de internet se extendió por más de dos semanas.

En junio del año pasado, Teherán aplicó una medida similar durante el conflicto armado de doce días liderado por Israel. Según las autoridades iraníes, el bloqueo buscaba evitar que los sistemas digitales facilitaran la geolocalización de drones enemigos y la comunicación de las fuerzas israelíes con sus contactos dentro del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió los ataques de hoy sobre territorio iraní como una operación militar “masiva” destinada a “aniquilar” y “destrozar” al régimen, e instó a la población iraní a sublevarse para tomar el control en toda la nación.

El bombardeo

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones en represalia, según informaron los Guardianes de la Revolución. Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

“El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.

En un mensaje en video, luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, Trump dejó claro que el objetivo era amplio: derrocar al régimen instaurado desde la revolución de 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

En tanto, un funcionario israelí informó que los ataques israelíes de esta mañana en Irán tuvieron como objetivo al líder supremo Ali Khamenei y al jefe de estado Masoud Pezeshkian.

Según el funcionario, también se atacaron a otros altos comandantes del régimen y del ejército del régimen iraní. Los resultados de los ataques aún no están claros, precisó la fuente.

Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim aseguró que Pezeshkian se encontraba con “plena salud”. Minutos antes, el Canal 12 de Israel, citando fuentes israelíes anónimas, indicó que Israel evalúa que los ataques alcanzaron un “éxito muy alto” en el objetivo de eliminar al liderazgo iraní.