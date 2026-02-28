Mundo

El régimen de Irán suspende servicios de internet y telefonía a nivel nacional

La medida se tomó tras las ofensivas aéreas de Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, provocando que la conectividad se reduzca a mínimos históricos, según organizaciones independientes

Guardar
ARCHIVO: La policía antidisturbios iraní
ARCHIVO: La policía antidisturbios iraní vigila mientras estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026. Irán está experimentando un nuevo apagón nacional de internet que comenzó el 08 de enero de 2026, en medio de una ola intensificante de protestas antigubernamentales (EFE)

El Gobierno de Irán interrumpió el servicio de internet y las comunicaciones telefónicas en todo el país este viernes, tras los recientes ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, incluyendo Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

De acuerdo con Netblocks, organización dedicada al monitoreo de la conectividad a nivel global, actualmente la conectividad se encuentra en apenas el 4% de los niveles habituales, representando un apagón prácticamente total del acceso a la red. EFE verificó que las conexiones continúan fuera de servicio y las llamadas no se realizan desde poco después del bombardeo.

La administración iraní ya había restringido el acceso a internet durante episodios previos, como ocurrió tras las protestas que comenzaron en diciembre y derivaron en la represión masiva de los días 8 y 9 de enero, donde miles de personas fallecieron según datos recabados en aquel momento. En esa ocasión, el corte total de internet se extendió por más de dos semanas.

En junio del año pasado, Teherán aplicó una medida similar durante el conflicto armado de doce días liderado por Israel. Según las autoridades iraníes, el bloqueo buscaba evitar que los sistemas digitales facilitaran la geolocalización de drones enemigos y la comunicación de las fuerzas israelíes con sus contactos dentro del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió los ataques de hoy sobre territorio iraní como una operación militar “masiva” destinada a “aniquilar” y “destrozar” al régimen, e instó a la población iraní a sublevarse para tomar el control en toda la nación.

El bombardeo

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones en represalia, según informaron los Guardianes de la Revolución. Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.

En un mensaje en video, luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, Trump dejó claro que el objetivo era amplio: derrocar al régimen instaurado desde la revolución de 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

En tanto, un funcionario israelí informó que los ataques israelíes de esta mañana en Irán tuvieron como objetivo al líder supremo Ali Khamenei y al jefe de estado Masoud Pezeshkian.

Según el funcionario, también se atacaron a otros altos comandantes del régimen y del ejército del régimen iraní. Los resultados de los ataques aún no están claros, precisó la fuente.

Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim aseguró que Pezeshkian se encontraba con “plena salud”. Minutos antes, el Canal 12 de Israel, citando fuentes israelíes anónimas, indicó que Israel evalúa que los ataques alcanzaron un “éxito muy alto” en el objetivo de eliminar al liderazgo iraní.

Temas Relacionados

Gobierno de IránTeheránEstados UnidosCensura de InternetInternetIránIsrael

Últimas Noticias

Quién es el Ayatollah Khamenei, uno de los objetivos del bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán

Las acciones militares recientes dirigidas a áreas estratégicas en Teherán y zonas residenciales ligadas al dirigente principal han marcado un giro en la dinámica de amenazas y respuestas entre Occidente y la República Islámica

Quién es el Ayatollah Khamenei,

Tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, señaló el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes

Tensión en Medio Oriente: el

Netanyahu afirmó que Israel y Estados Unidos lanzaron una operación conjunta para eliminar la “amenaza existencial” del régimen iraní

“Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán... se libere del yugo de la tiranía”, señaló el primer ministro israelí

Netanyahu afirmó que Israel y

Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno tras los ataques contra el régimen: “La hora de su libertad está cerca”

El presidente divulgó un video luego de los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Advirtió, además, que destruirán la industria de misiles y a la Armada persa

Donald Trump llamó al pueblo

Las primeras imágenes de los ataques de Israel y EEUU al régimen iraní

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado también “importantes operaciones militares” en Irán

Las primeras imágenes de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indemnizaciones y Fondo de Asistencia

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia por Despidos: cómo funcionará y en qué casos se aplicará

Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso

Peruanos con residencia en Irán no podrán votar en las Elecciones 2026 por razones de seguridad, anunció Cancillería

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Calor por encima de los 30 grados y tiempo estable: cómo estará el fin de semana en CABA

INFOBAE AMÉRICA
Rusia anuncia nuevos avances territoriales

Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de dos localidades en Járkov y Zaporiyia

Siria anuncia el "cierre temporal" de parte de su espacio aéreo en plena ofensiva de Israel y EEUU contra Irán

El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

Maíllo (IU) alerta de que el ataque a Irán lleva al mundo al "abismo" y puede ser la antelasala de una guerra regional

Comienza este lunes en Valladolid el juicio por el 'cambiazo de ataúdes' de la 'Operación Ignis'

ENTRETENIMIENTO

Los hábitos matutinos de Kris

Los hábitos matutinos de Kris Jenner que están avalados por la ciencia y conquistan a sus seguidores

30 años de Pokémon: convulsiones, censura, acusaciones de satanismo y los momentos clave de la serie que marcó a toda una generación

Murió Neil Sedaka a los 86 años: el cantautor detrás de los éxitos en los 60 y 70

Jennifer Garner, Ben Affleck y Jennifer Lopez: cómo logran la armonía en una familia ensamblada de Hollywood

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia