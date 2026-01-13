Crecimiento sostenido y baja inflación en Perú destacan en el informe económico de la ONU, pero advierte sobre empleo formal

ARCHIVO - La bandera de Naciones Unidas ondea en un día tormentoso en la sede de Naciones Unidas durante la Asamblea General, el 22 de septiembre de 2022. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

Perú se posiciona como una de las economías más resilientes de América Latina y el Caribe, según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, publicado por las Naciones Unidas. El documento proyecta para Perú un crecimiento del 3% en 2026, cifra superior al promedio regional de 2,3%, aunque levemente inferior al estimado para 2025, que se ubicó en 3,2%. El país mantiene, además, uno de los niveles más bajos de inflación y mayor estabilidad de precios entre sus pares sudamericanos.

Para los años 2026 y 2027, la perspectiva inflacionaria de Perú se mantiene favorable, consolidando su posición como referente de estabilidad en la región. Las estimaciones reflejan que la inflación seguirá por debajo de la media latinoamericana, lo que representa una ventaja comparativa significativa en un entorno de volatilidad global. No obstante, el informe advierte que, al igual que otras economías como Costa Rica, Ecuador y Paraguay, Perú aún enfrenta el reto de recuperar las tasas de participación laboral previas a la pandemia y avanzar en la generación de empleo formal, factores clave para consolidar la mejora social y económica.

El análisis regional del informe resalta que, aunque el crecimiento económico en América Latina y el Caribe se mantiene relativamente firme, las perspectivas para 2026 están marcadas por incertidumbre en las políticas globales y riesgos fiscales persistentes. El crecimiento promedio del PIB regional se proyecta en 2,3% para 2026, una ligera disminución respecto al 2,4% de 2025. La región se apoya en tasas de interés más bajas y una moderada recuperación de la inversión, pero sigue vulnerable a factores externos como la volatilidad comercial y geopolítica.

Una mujer compra en un mercado local de Lima, Perú, el 30 de enero de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Contrastes dentro de la región: diferentes trayectorias de crecimiento

En Brasil, el crecimiento se moderaría del 2,5% en 2025 al 2,0% en 2026 debido a una política monetaria más restrictiva, implementada para controlar la inflación persistente. México, por su parte, mostraría una aceleración, del 0,4% al 1,3%, impulsada por la recuperación del consumo interno y una postura fiscal más favorable. Argentina pasaría del 4,3% al 3,8% a medida que su economía se estabiliza tras la fuerte recuperación experimentada entre 2023 y 2024, aunque aún enfrenta desafíos estructurales. Países como Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay proyectan tasas superiores al 3,5%, consolidándose como polos de dinamismo en el contexto regional. En el Caribe (sin incluir Guyana), el crecimiento permanecería moderado, en 1,6%, limitado por altos niveles de deuda y baja inversión. Guyana destaca con un dinamismo excepcional, impulsado por la expansión petrolera, lo que la convierte en un caso único dentro del área.

El informe enfatiza que, a pesar de una perspectiva relativamente estable, el crecimiento económico en la región sigue siendo insuficiente para generar avances significativos en empleo, reducción de la pobreza y mejora en los niveles de vida. En este sentido, fortalecer las perspectivas de crecimiento requerirá un impulso estratégico orientado al desarrollo productivo, con énfasis en la diversificación, la innovación y mejoras sostenidas de la productividad.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 26, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Inflación, costo de vida y el desafío de la estabilidad social

El informe señala que la inflación en la región continuará moderándose en 2026, aunque persisten presiones sobre el costo de vida, especialmente en bienes esenciales como alimentos, energía y vivienda, lo que afecta de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos. Esta situación obliga a los responsables de las políticas económicas a enfrentar un escenario inflacionario más complejo, condicionado por riesgos recurrentes del lado de la oferta, incluidas disrupciones relacionadas con el clima y la logística global. Se destaca la importancia de políticas monetarias y fiscales coordinadas, junto con medidas sociales y sectoriales, para fortalecer la capacidad productiva y proteger la estabilidad social, elementos fundamentales para el crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, subrayó: “Una combinación de tensiones económicas, geopolíticas y tecnológicas está remodelando el panorama global, generando nuevas incertidumbres económicas y vulnerabilidades sociales”. Este contexto desafiante exige respuestas coordinadas y una mirada estratégica para evitar retrocesos en el desarrollo.

El documento llama a una acción multilateral renovada y destaca el Compromiso de Sevilla como hoja de ruta para fortalecer la cooperación internacional, reformar la arquitectura financiera y ampliar la financiación para el desarrollo. Cumplir con estas prioridades será esencial para reducir los riesgos sistémicos y fomentar una economía global más estable y equitativa. El informe insiste en que reconstruir la confianza y la previsibilidad en el sistema económico internacional resulta imprescindible ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el debilitamiento de las soluciones multilaterales.