MTC autoriza construcción del nuevo aeródromo de Vicco en Pasco con S/ 137 millones

El proyecto permitirá que el terminal aéreo de Vicco amplíe su categoría operativa de 2C a 3C, con una pista de 3.050 metros y nueva infraestructura complementaria para mejorar el transporte de pasajeros y carga en la sierra central

La iniciativa contempla la edificación
La iniciativa contempla la edificación de una pista asfaltada de 3.050 metros, además de la implementación de una torre de control, un edificio para pasajeros y una plataforma destinada a las aeronaves. Foto: composición Infobae Perú

La región Pasco contará con un nuevo aeródromo en el distrito de Vicco, proyecto que demandará una inversión de S/ 137 millones y permitirá la operación de aeronaves con capacidad de hasta 50 pasajeros en una zona ubicada a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

La autorización para ejecutar la obra fue otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para el proyecto denominado ‘Mejoramiento y Ampliación de la Pista de Aterrizaje y Plataforma del Aeródromo de Vicco’.

Autorización y características técnicas

La resolución directoral fue entregada al alcalde distrital de Vicco, Luis Malpartida Mauricio, por el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, y la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín, en una ceremonia oficial.

El proyecto comprende la construcción de una pista pavimentada de 3.050 metros de longitud, una torre de control, un terminal de pasajeros y una plataforma para aeronaves. Según el sector, “Esta es una obra estratégica que permitirá cerrar brechas de infraestructura y fortalecer la articulación territorial en la región Pasco”.

Asimismo, el MTC señaló que “estas mejoras permitirán que el aeródromo eleve su categoría de 2C a 3C, facilitando la operación de aviones de hasta 50 pasajeros a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar”.

La municipalidad distrital de Vicco
La municipalidad distrital de Vicco se encargó de desarrollar el expediente técnico final, incorporando los elementos aeronáuticos especializados que exige el proyecto. Foto: MTC

Gestión municipal y proceso técnico

La municipalidad distrital de Vicco asumió la elaboración del expediente técnico definitivo, incluidos los componentes aeronáuticos especializados requeridos para la iniciativa.

Luego de presentar la solicitud en octubre de 2025, se desarrolló un proceso de coordinación técnica con especialistas del MTC para validar la propuesta. La infraestructura proyectada facilitará el transporte de pasajeros y carga, además de optimizar la atención ante emergencias y desastres en la sierra central.

En esa línea, el ministerio indicó que con esta acción “impulsa la conectividad descentralizada, al brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, integrando las zonas geográficas más desafiantes para generar competitividad, reducir tiempos de viaje y elevar la calidad de vida en el departamento de Pasco”.

Asignarán S/ 208 millones para mejorar los aeródromos de Yurimaguas y Contamana

Con la finalidad de fortalecer la conectividad aérea en la Amazonía peruana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) activó un plan de inversiones para intervenir los aeródromos de Yurimaguas y Contamana, en la región Loreto. Las acciones están orientadas a recuperar y ampliar la capacidad operativa de ambas instalaciones.

Las iniciativas, canalizadas mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en conjunto superan los S/ 208 millones. De acuerdo con el sector, forman parte de una política destinada a consolidar la integración regional y facilitar el desplazamiento de pasajeros, así como el transporte de carga y servicios en localidades alejadas.

Los proyectos se desarrollan bajo
Los proyectos se desarrollan bajo la conducción de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Foto: Andina

En el Aeródromo de Yurimaguas se ejecutará una Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), cuyo presupuesto supera los S/ 92 millones y beneficiará directamente a más de 114 mil habitantes del distrito y zonas próximas.

“La intervención permitirá recuperar la operatividad total del terminal mediante la rehabilitación integral de la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves”, informó el MTC. El proyecto también contempla la instalación de un sistema de drenaje y la construcción de un cerco perimétrico para mejorar las condiciones de seguridad.

Tras las mejoras, el terminal estará en condiciones de recibir aeronaves con capacidad de entre 80 y 90 pasajeros, “ampliando la oferta de servicios aéreos y facilitando el traslado de bienes y servicios esenciales”. El contrato para la ejecución ya fue firmado y la elección de la supervisión está programada para abril de 2026, paso previo al inicio de los trabajos físicos.

