Perú

MTC oficializa nuevo Formato de Acción para intervenir rápidamente y reactivar servicios de transporte interrumpidos

La disposición establece que la información consignada tendrá carácter de declaración jurada y deberá remitirse a autoridades ambientales en un plazo máximo de 30 días hábiles

Guardar
Nuevo Formato de Acción permitirá
Nuevo Formato de Acción permitirá al MTC recuperar servicios tras daños en infraestructura. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú oficializó el Formato de Acción, una nueva herramienta que permitirá a sus organismos y empresas adscritas declarar emergencias en la infraestructura de transporte y restablecer, de manera inmediata, el servicio público afectado. Además, regula la obligación de reportar formalmente las medidas ambientales adoptadas ante eventos que alteren la continuidad del servicio. Este instrumento fue aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 0220-2026-MTC/16, publicada en el Boletín de Normas Extraordinarias del Diario Oficial El Peruano.

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, la información consignada en el Formato de Acción tiene carácter de declaración jurada y se rige por el principio de presunción de veracidad, conforme a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Las entidades del MTC, incluidas sus empresas y programas adscritos, están obligadas a informar a la Autoridad Ambiental Competente y al ente supervisor sobre las medidas de manejo ambiental implementadas, disponiendo para ello de hasta 30 días hábiles tras culminar las intervenciones.

Emergencia en el transporte público

El Decreto Legislativo Nº 1704 establece el procedimiento y las condiciones para declarar en emergencia el servicio público de transporte ante daños o peligro inminente en la infraestructura, o en casos debidamente justificados por la entidad de gestión correspondiente. Este decreto faculta al titular del MTC para emitir una resolución ministerial que disponga la emergencia, una vez comprobada la restricción severa o interrupción del servicio.

Tras la declaración de emergencia, el MTC puede ejecutar, conforme al artículo 4, todas las acciones e intervenciones necesarias —directamente o a través de contratistas— para el restablecimiento inmediato del servicio público. Estas intervenciones pueden comprender desde reparaciones urgentes hasta la aplicación de medidas excepcionales, dependiendo de la gravedad y urgencia de la situación.

Comunicación y fiscalización

La implementación del Formato de Acción obliga al MTC y a sus dependencias a notificar de manera formal a las autoridades ambientales sobre las acciones adoptadas ante emergencias. Este formato estandariza la información remitida, facilitando la fiscalización ambiental y asegurando el control sobre las medidas implementadas durante la gestión de la emergencia.

El Informe Técnico Legal Nº 0339-2026-MTC/16.02 respalda los lineamientos y el contenido técnico del Formato de Acción, otorgando una autorización excepcional para que los organismos vinculados al MTC puedan intervenir de manera ágil en situaciones que comprometan la prestación del transporte público, manteniendo la exigencia de rendición de cuentas en materia ambiental.

Transparencia y gestión ambiental

La Directora General de Asuntos Ambientales del MTC, Milagros del Pilar Verástegui Salazar, refrendó la resolución, confirmando la entrada en vigencia de esta norma de alcance general. Con su publicación, Perú incorpora procedimientos estandarizados orientados a garantizar la continuidad del transporte público y la transparencia en la gestión y mitigación de impactos ambientales durante situaciones de emergencia.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la aplicación de este Formato de Acción permitirá no solo acelerar la reanudación de servicios en escenarios críticos, sino también fortalecer el monitoreo y la fiscalización sobre las acciones ambientales ejecutadas, consolidando así un marco normativo que responde tanto a la urgencia operativa como al cumplimiento de obligaciones ambientales.

Temas Relacionados

Ministerio de Transportes y ComunicacionesDecreto Legislativo 1704Diario Oficial El PeruanoEmergencia en Transporte PúblicoFiscalización Ambientalperu-noticias

Más Noticias

EN VIVO José María Balcázar juramenta hoy martes a su nuevo gabinete ministerial

Presidente encargao presentará su primer Consejo de Ministros tras una semana de haber asumido el cargo

EN VIVO José María Balcázar

Norheribeth Mejías fue hallada en una bolsa en Santa Anita: huellas y llamadas permitieron captura de implicado 21 meses después

El sospechoso fue detenido la tarde del 23 de febrero en la avenida Pirámide del Sol, tras labores de seguimiento de agentes de la División de Homicidios

Norheribeth Mejías fue hallada en

Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunear a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

La conductora sorprendió al llamar “intrascendente” a la modelo en pleno programa de streaming, desatando una ola de comentarios sobre quiénes marcan tendencia hoy en la televisión y las redes sociales

Magaly Medina impacta con su

Aparecen imágenes de Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar a horas del atropello a Lizeth Marzano

‘Magaly Tv la Firme’ emitirá un video en exclusiva de la periodista a pocas horas del atropello a la deportista de 33 años

Aparecen imágenes de Marisel Linares

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

El área legal del cuadro de La Victoria elevó su reclamo a la Comisión Disciplinaria con el fin de que “se investiguen los hechos de los tres involucrados” que tuvo lugar en el Estadio Alberto Gallardo

Alianza Lima denuncia a Javier
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina impacta con su

Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunear a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

Aparecen imágenes de Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar a horas del atropello a Lizeth Marzano

Rodrigo González y Gigi Mitre intentan defender a Marisel Linares en caso Lizeth Marzano y reciben ola de críticas: “Recién hablan”

Isabella Ladera: la razón del por qué mantiene en privado los meses de embarazo junto a Hugo García

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

DEPORTES

Alianza Lima denuncia a Javier

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026