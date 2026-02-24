MTC oficializa nuevo Formato de Acción para intervenir rápidamente y reactivar servicios de transporte interrumpidos

Nuevo Formato de Acción permitirá al MTC recuperar servicios tras daños en infraestructura. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú oficializó el Formato de Acción, una nueva herramienta que permitirá a sus organismos y empresas adscritas declarar emergencias en la infraestructura de transporte y restablecer, de manera inmediata, el servicio público afectado. Además, regula la obligación de reportar formalmente las medidas ambientales adoptadas ante eventos que alteren la continuidad del servicio. Este instrumento fue aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 0220-2026-MTC/16, publicada en el Boletín de Normas Extraordinarias del Diario Oficial El Peruano.

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, la información consignada en el Formato de Acción tiene carácter de declaración jurada y se rige por el principio de presunción de veracidad, conforme a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Las entidades del MTC, incluidas sus empresas y programas adscritos, están obligadas a informar a la Autoridad Ambiental Competente y al ente supervisor sobre las medidas de manejo ambiental implementadas, disponiendo para ello de hasta 30 días hábiles tras culminar las intervenciones.

Emergencia en el transporte público

El Decreto Legislativo Nº 1704 establece el procedimiento y las condiciones para declarar en emergencia el servicio público de transporte ante daños o peligro inminente en la infraestructura, o en casos debidamente justificados por la entidad de gestión correspondiente. Este decreto faculta al titular del MTC para emitir una resolución ministerial que disponga la emergencia, una vez comprobada la restricción severa o interrupción del servicio.

Tras la declaración de emergencia, el MTC puede ejecutar, conforme al artículo 4, todas las acciones e intervenciones necesarias —directamente o a través de contratistas— para el restablecimiento inmediato del servicio público. Estas intervenciones pueden comprender desde reparaciones urgentes hasta la aplicación de medidas excepcionales, dependiendo de la gravedad y urgencia de la situación.

Comunicación y fiscalización

La implementación del Formato de Acción obliga al MTC y a sus dependencias a notificar de manera formal a las autoridades ambientales sobre las acciones adoptadas ante emergencias. Este formato estandariza la información remitida, facilitando la fiscalización ambiental y asegurando el control sobre las medidas implementadas durante la gestión de la emergencia.

El Informe Técnico Legal Nº 0339-2026-MTC/16.02 respalda los lineamientos y el contenido técnico del Formato de Acción, otorgando una autorización excepcional para que los organismos vinculados al MTC puedan intervenir de manera ágil en situaciones que comprometan la prestación del transporte público, manteniendo la exigencia de rendición de cuentas en materia ambiental.

Transparencia y gestión ambiental

La Directora General de Asuntos Ambientales del MTC, Milagros del Pilar Verástegui Salazar, refrendó la resolución, confirmando la entrada en vigencia de esta norma de alcance general. Con su publicación, Perú incorpora procedimientos estandarizados orientados a garantizar la continuidad del transporte público y la transparencia en la gestión y mitigación de impactos ambientales durante situaciones de emergencia.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la aplicación de este Formato de Acción permitirá no solo acelerar la reanudación de servicios en escenarios críticos, sino también fortalecer el monitoreo y la fiscalización sobre las acciones ambientales ejecutadas, consolidando así un marco normativo que responde tanto a la urgencia operativa como al cumplimiento de obligaciones ambientales.