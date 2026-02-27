“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente. ATV/ Magaly TV La Firme.

La cobertura periodística de Magaly Medina y su equipo se ha convertido en tendencia en redes sociales y en tema de conversación nacional.

La frase “Si no fuera por Magaly Medina” se multiplicó en plantones, foros y plataformas digitales, donde usuarios, familiares y periodistas reconocen el rol clave que ha tenido la conductora en la investigación y visibilización del caso Lizeth Marzano, la deportista atropellada y abandonada por Adrián Villar en San Isidro.

El público y la familia de Lizeth Marzano: “Nadie hubiera sabido la verdad”

En las manifestaciones frente a la Fiscalía, la frase resonó con fuerza. Una señora, participante del plantón por justicia para Lizeth Marzano, expresó con contundencia:

“Se puede hablar muchas cosas de Magaly, pero si Magaly no saca todo lo que ha sacado, nadie se hubiera enterado de toda la cochinada que se había tapado con ese chico. Ella fue la única que tuvo las faldas bien puestas para sacar todo lo que se tenía que saber”, afirmó, en referencia a las imágenes exclusivas y los detalles que el programa reveló sobre la noche del accidente.

La mujer también cuestionó la desigualdad en el acceso a la justicia: “Esto le pasó a una chica que vive acá en San Isidro. ¿Qué pasa con la gente que vive en los conos, en los pueblos jóvenes? Quedan como simplemente tirados como paquetes de basura. Eso no se puede permitir”.

Usuaria reconoce el rol clave que ha tenido Magaly Medina en la investigación Lizeth Marzano. TikTok

Viral en redes: agradecimiento y reconocimiento a Magaly Medina

En X (antes Twitter), Facebook y TikTok, usuarios agradecieron a Magaly Medina por su trabajo de investigación. Frases como “Lizeth Marzano, el Perú está pidiendo justicia. Gracias Magaly Medina, tú y su hermano lucharon por la verdad y el Perú entendió y apoyó” se replicaron decenas de veces, consolidando la percepción de que, sin la presión mediática ejercida por el programa, el caso habría quedado minimizado o encubierto.

El influencer Macla Villamonte fue categórico: “Magaly Medina ha hecho más por el caso de Lizeth Marzano que la propia ‘justicia’ peruana”.

Opinión de streamers: “El mejor reportaje fue el de Magaly”

El alcance del trabajo periodístico de 'Magaly TV, La Firme’ fue reconocido incluso por periodistas de otros medios. En el pódcast “Habla Good”, los conductores analizaron la cobertura del caso:

“Me parece increíble que Magaly, de ahí donde justo la han estado criticando y todo... Magaly se ha hecho una investigación de la ptm”, dijo Tonino. “El de Magaly es el mejor reportaje. He visto del cuatro, he visto de otros medios, y el de Magaly es completísimo”, coincidió Pelado.

Elogiaron la profundidad, la secuencia y la presentación de testimonios clave, como el del hermano de Lizeth Marzano y el abogado defensor.

Conductores del steamer 'Habla Good', resaltaron la cobertura del caso de la muerte de Lizeth Marzano por parte de Magaly Medina. TikTok.

Imágenes clave y nuevos hallazgos: la presión mediática que hizo la diferencia

La emisión de videos de seguridad fue fundamental para reconstruir la ruta que siguió Adrián Villar la noche del accidente. Las imágenes presentadas por Magaly Medina demostraron que, tras el atropello, Villar se reunió con su padre Rubén Villar, su madrastra Marisel Linares y su entonces pareja Francesca Montenegro. También se reveló la llegada de policías a la casa de Montenegro, donde Villar estaba presente, y la falta de acción inmediata para detenerlo.

La periodista Perla Berrios destacó en un análisis televisivo: “Lo que ha mostrado Magaly Medina son imágenes contundentes. En un parque, a pocas cuadras del accidente, se encontraba el autor del atropello, su padre, la periodista Marisel Linares, la influencer Francesca Montenegro y su padre, abogado. Reunidos, quizás elucubrando cuál sería el siguiente paso legal para que Adrián no tuviese que asumir las consecuencias. Mientras esto ocurría, en El Golf yacía el cuerpo de Lizeth Marzano”.

La familia de Lizeth Marzano anunció que denunciará por presunto encubrimiento a Marisel Linares tras la difusión de nuevas imágenes. TikTok/ @perlaberrioss.

Justicia y valores: el reclamo social tras la presión mediática

El caso desnudó la dificultad de acceder a la justicia en el país y la sensación de impunidad cuando existen vínculos y recursos que pueden influir en la investigación. “¿Dónde están los valores? Los padres de familia carecen de enseñanza de valores. El respeto, Dios mío, ¿dónde quedó la palabra respeto? No hay respeto para nada, no hay respeto para la vida, no hay respeto para nadie”, reclamó la señora que participó en el plantón.

El hermano de la víctima, Gino Marzano, también agradeció el trabajo de la prensa y, particularmente, la presión ejercida por Magaly Medina: “El Perú está pidiendo justicia. Gracias Magaly Medina, tú y su equipo lucharon por la verdad y el país entendió y apoyó”.