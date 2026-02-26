Lizeth Marzano: hoy 26 de febrero se realizará la reconstrucción del atropello que causó la muerte de la deportista y convocan plantón

El procedimiento se realizará con participación de las partes procesales y bajo supervisión fiscal. ATV/ Ocurre Ahora.

La tensión en torno al caso que investiga la muerte de Lizeth Marzano se trasladó al debate público luego de que, en el noticiero ‘Ocurre Ahora’, se revelaran nuevos detalles sobre la actuación policial y la estrategia legal de Adrián Villar.

La conductora Pamela Vértiz no dudó en opinar de la visita de dos agentes de la comisaría de Orrantia al edificio donde se encontraba el investigado y cuestionó la falta de claridad sobre lo ocurrido en ese momento clave.

“Un coronel, un agente de la Policía atendió a los periodistas luego de escuchar las declaraciones de Francesca Montenegro y de su padre”, señaló Vértiz. Explicó que el vocero policial no reveló inicialmente los nombres de los agentes, pero aseguró que “se harán todas las investigaciones” y que los efectivos están “prestos a hacer todas las diligencias y todo lo que sea necesario para que la investigación siga por buen camino”.

Sin embargo, la conductora advirtió que el proceso “empezó torcido”. Y planteó la interrogante central: “No conocemos la verdadera naturaleza de esa visita de estos dos agentes y si es que efectivamente tomaron contacto con Adrián Villar, ¿por qué no lo reportaron? ¿Por qué no lo detuvieron?”. En esa línea, añadió que, si no hubo contacto directo, “ahí recae la duda sobre Montenegro y su padre. ¿Lo tenían ahí y lo encubrieron? ¿No revelaron que estaba ahí y que él era el responsable y no lo entregaron?”.

La periodista Karina intervino para profundizar en las inconsistencias que, a su juicio, deben aclararse. “Sí, por supuesto, Pamela, y aquí me gustaría hacer una acotación también. Francesca Montenegro señala que ella exigió a Adrián Villar que se presente, porque ella incluso remarca la palabra ‘exigir’ en sus declaraciones que acabamos de escuchar. Pero, sin embargo, si ella consideraba que eso era una exigencia, ¿por qué ella no fue a una comisaría y denunció dónde se encontraba él dentro de las cuarenta y ocho horas de flagrancia?”.

La comunicadora añadió otra interrogante dirigida al padre de Montenegro: “La otra pregunta que le hago yo al señor Juan Montenegro es… él dice que dice mucho el hecho de que él no sea su abogado. También dice mucho el hecho de que no se haya hecho una denuncia cuando estuvo dentro de su domicilio”.

Efectivos involucrados fueron reconocidos por la comisaría de Orrantia del Mar

En ese punto, Karina reveló las identidades de los efectivos involucrados en la intervención registrada en imágenes. “Tenemos las identidades, que son José Serván Noa y el otro respondería al nombre de John Matencio Arteaga. Esas son las dos personas que habrían hecho esas intervenciones que vemos en imágenes”. Pamela Vértiz respondió con un “Mhm”, dando pase a la ampliación de la cobertura.

La reconstrucción de los hechos está programada para este jueves a las 11:00 de la noche, y se ha anunciado un plantón a las 9:00 p. m. en las inmediaciones del lugar. A través de redes sociales, se convoca a la ciudadanía para “visibilizar la impunidad con la que se está manejando este tema”, según se informó en el programa.

Vértiz recordó además que Villar entregó su pasaporte, no se presentó de inmediato ante las autoridades y dejó pasar el periodo de flagrancia, lo que le permitió librar una detención preliminar. “La defensa ha propuesto a la Fiscalía la terminación anticipada del caso, habiendo él admitido responsabilidad”, precisó. Y explicó las implicancias: “Yo admito mi responsabilidad, terminamos el caso, entonces no nos vamos a juicio. Y por esa admisión de responsabilidad, de culpabilidad, podría beneficiarse con una condena mejor”.

La figura de la terminación anticipada es un mecanismo procesal que permite cerrar el caso sin llegar a juicio, a cambio de una admisión de cargos y la aceptación de una pena acordada. No obstante, su aplicación depende de la valoración fiscal y judicial, especialmente cuando el hecho ha generado fuerte impacto social.

Para la conductora, los elementos conocidos hasta ahora agravan el panorama. “Creo que todos los ingredientes, en este caso, apuntarían a que debiera ser juzgado en el extremo más severo, por todo lo que estamos viendo, estamos describiendo hasta ahora”, afirmó.

En paralelo, la Fiscalía deberá determinar si la visita de los policías de Orrantia se ajustó a protocolo y si existió omisión al no detener a Villar durante el plazo de flagrancia. También está bajo análisis si hubo encubrimiento por parte de terceros, hipótesis que surge de las declaraciones públicas y los tiempos en que el investigado permaneció en el edificio.