Inicio del año escolar 2026 en suspenso: Una región ya decidió posponer su regreso a clases por lluvias

El comienzo del nuevo periódo pedagógico ya enfrenta una postergación tras la decisión oficial de priorizar la seguridad ante el impacto de los fenómenos naturales

152 instituciones educativas presentan daños
152 instituciones educativas presentan daños leves, moderados y graves por lluvias intensas.

El esperado regreso a las aulas para el año escolar 2026 se ha visto alterado por el avance de los fenómenos naturales en varias regiones del país.

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el calendario oficial para las instituciones públicas, con fecha de inicio fijada para el próximo lunes 16 de marzo, mientras que los colegios privados cuentan con flexibilidad para adaptar su cronograma.

Sin embargo, la situación climática genera un escenario de incertidumbre, con lluvias intensas, huaicos y desbordes que ponen en riesgo la seguridad en zonas vulnerables.

Una posible postergación del inicio de este nuevo periodo pedagógico responde a la necesidad de garantizar condiciones óptimas para más de 6.2 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la continuidad de estas precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y la afectación de vías de acceso. En varios distritos, los reportes indican filtraciones en las aulas, servicios básicos interrumpidos y carreteras deterioradas, dificultando el traslado de estudiantes y docentes.

La voz de alarma no solo proviene de las autoridades: padres de familia manifestaron su inquietud por el estado de los planteles, sobre todo en áreas rurales o cercanas a quebradas. Para muchas familias, el inicio de clases representa un reto logístico y emocional, especialmente cuando el acceso seguro a los colegios se convierte en una preocupación constante.

Filtraciones en techos, humedad en
Filtraciones en techos, humedad en paredes, patios y aulas anegadas, y aulas prefabricadas deterioradas.

Inicio de clases postergado por emergencia climática

En Arequipa, la situación es la más compleja. Su Gobierno Regional oficializó la suspensión del inicio de clases en colegios públicos y privados, tras evaluar la magnitud de las lluvias y los posibles daños a la infraestructura educativa. La decisión se sustenta en un análisis técnico y en la supervisión permanente de los equipos de Defensa Civil.

“En atención a la declaratoria de estado de emergencia en diversos distritos de la región Arequipa, establecida mediante Decretos Supremos, y reafirmando el compromiso de proteger la vida, la salud y la integridad de estudiantes, se dispone la postergación del inicio del año escolar por el plazo de una semana en todas las instituciones educativas privadas y de convenio”, se lee en el comunicado difundido.

La medida se da luego de un monitoreo constante de la evolución climática y una revisión detallada de los daños ocasionados en los planteles.

“La suspensión podrá ampliarse en función de la evolución de las condiciones sociales y climáticas que motivaron la medida”, continúa el texto.

La comunidad educativa de Arequipa permanece atenta a los comunicados oficiales, reorganizando sus actividades y adaptando sus rutinas familiares ante un inicio de clases que, este año, se aleja de la normalidad.

Especialistas en gestión de riesgos recordaron que las lluvias han generado daños estructurales en años anteriores, subrayando la importancia de actuar con anticipación.

“Esta decisión preventiva se adopta en estricto cumplimiento del Principio de Protección del Niño como fin supremo del Estado, asegurando que las actividades académicas se desarrollen en un entorno adecuado y seguro, priorizando en todo momento el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo”, afirma el Gore Arequipa.

“Se recuerda que el cumplimiento de la presente disposición es de carácter obligatorio, bajo responsabilidad funcional de los promotores y directores de las instituciones educativas comprendidas en esta medida”, finaliza la misiva.

