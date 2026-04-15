Senamhi pronostica que lluvias moderadas a fuertes afectarán a 40 provincias del Perú

Se prevén acumulados pluviales de hasta 55 mm/día en la selva central y sur, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordes - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva alerta sobre la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana, fenómeno que estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h. La institución advirtió que estas condiciones persistirán, al menos, hasta el viernes 17 de abril y podrían afectar a 40 provincias en 12 regiones del país.

Para este miércoles, la entidad prevé acumulados pluviales próximos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la zona centro y cifras similares en la selva sur. Esta situación incrementa el riesgo de desbordes, inundaciones y otros eventos asociados, por lo que se recomienda especial atención a las zonas señaladas.

Las provincias bajo posible afectación, organizadas por región, son Amazonas (Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba), Ayacucho (Huanta y La Mar), Cajamarca (Cutervo, Jaén y San Ignacio), Cusco (La Convención, Paucartambo y Quispicanchi), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca), Junín (Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo) y Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo).

El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h en la selva, con pronóstico de persistencia hasta el viernes 17 de abril - Créditos: Andina.

De la misma forma, Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Pasco (Oxapampa); Puno (Carabaya y Sandia), San Martín (Lamas y San Martín), Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús) también serán afectadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en respuesta a la advertencia meteorológica, exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar el estado y señalización de las rutas de evacuación, con el objetivo de facilitar el traslado de la población a zonas seguras en caso de emergencia.

Asimismo, recomendó revisar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de cada jurisdicción, asegurando su disponibilidad ante posibles incidentes.

Indeci aconseja también a los ciudadanos reforzar la protección de los techos de sus viviendas para minimizar el impacto de las precipitaciones y el viento. Además, sugiere establecer un sistema de alerta temprana empleando silbatos, campanas, sirenas, altoparlantes o alarmas, en coordinación con las autoridades locales. El instituto recuerda la importancia de tener listo y aplicar el Plan Familiar de Emergencias para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

La interacción de lluvias intensas, descargas eléctricas y fuertes vientos demanda atención constante de la población y una coordinación activa entre instituciones, a fin de reducir riesgos y proteger la vida y los bienes en las zonas más expuestas.

El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h en la selva, con pronóstico de persistencia hasta el viernes 17 de abril - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Supervisa, analiza y predice las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en el territorio nacional.

Emite alertas y pronósticos sobre el clima, lluvias, temperaturas y fenómenos extremos para prevenir desastres y orientar a la población.

Realiza estudios científicos sobre el cambio climático y su impacto en sectores como agricultura, salud, transporte y energía.

Proporciona información técnica a autoridades, empresas y ciudadanía para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.

Mantiene una red de estaciones meteorológicas y plataformas digitales de acceso público.

Contribuye a la planificación territorial y la seguridad nacional.