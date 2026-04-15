Perú

Senamhi pronostica que lluvias moderadas a fuertes afectarán a 40 provincias del Perú

La advertencia afecta a 12 regiones, incluyendo Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, y otras zonas de la selva peruana

Guardar
Se prevén acumulados pluviales de hasta 55 mm/día en la selva central y sur, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordes - Créditos: Andina.
Se prevén acumulados pluviales de hasta 55 mm/día en la selva central y sur, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordes - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva alerta sobre la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana, fenómeno que estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h. La institución advirtió que estas condiciones persistirán, al menos, hasta el viernes 17 de abril y podrían afectar a 40 provincias en 12 regiones del país.

Para este miércoles, la entidad prevé acumulados pluviales próximos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la zona centro y cifras similares en la selva sur. Esta situación incrementa el riesgo de desbordes, inundaciones y otros eventos asociados, por lo que se recomienda especial atención a las zonas señaladas.

Las provincias bajo posible afectación, organizadas por región, son Amazonas (Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba), Ayacucho (Huanta y La Mar), Cajamarca (Cutervo, Jaén y San Ignacio), Cusco (La Convención, Paucartambo y Quispicanchi), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca), Junín (Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo) y Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo).

El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h en la selva, con pronóstico de persistencia hasta el viernes 17 de abril - Créditos: Andina.
El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h en la selva, con pronóstico de persistencia hasta el viernes 17 de abril - Créditos: Andina.

De la misma forma, Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Pasco (Oxapampa); Puno (Carabaya y Sandia), San Martín (Lamas y San Martín), Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús) también serán afectadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en respuesta a la advertencia meteorológica, exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar el estado y señalización de las rutas de evacuación, con el objetivo de facilitar el traslado de la población a zonas seguras en caso de emergencia.

Asimismo, recomendó revisar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de cada jurisdicción, asegurando su disponibilidad ante posibles incidentes.

Indeci aconseja también a los ciudadanos reforzar la protección de los techos de sus viviendas para minimizar el impacto de las precipitaciones y el viento. Además, sugiere establecer un sistema de alerta temprana empleando silbatos, campanas, sirenas, altoparlantes o alarmas, en coordinación con las autoridades locales. El instituto recuerda la importancia de tener listo y aplicar el Plan Familiar de Emergencias para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

La interacción de lluvias intensas, descargas eléctricas y fuertes vientos demanda atención constante de la población y una coordinación activa entre instituciones, a fin de reducir riesgos y proteger la vida y los bienes en las zonas más expuestas.

El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h en la selva, con pronóstico de persistencia hasta el viernes 17 de abril - Créditos: Andina.
El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h en la selva, con pronóstico de persistencia hasta el viernes 17 de abril - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Supervisa, analiza y predice las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en el territorio nacional.
  • Emite alertas y pronósticos sobre el clima, lluvias, temperaturas y fenómenos extremos para prevenir desastres y orientar a la población.
  • Realiza estudios científicos sobre el cambio climático y su impacto en sectores como agricultura, salud, transporte y energía.
  • Proporciona información técnica a autoridades, empresas y ciudadanía para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.
  • Mantiene una red de estaciones meteorológicas y plataformas digitales de acceso público.
  • Contribuye a la planificación territorial y la seguridad nacional.

Temas Relacionados

Senamhilluviasselvaperu-noticias

Más Noticias

Nueva campaña de DNI electrónico gratis para este 17 de abril: conoce dónde y cuáles son los requisitos

El DNIe permite una identificación confiable, habilita el uso de servicios digitales y otorga la posibilidad de firmar documentos con respaldo legal

Nueva campaña de DNI electrónico gratis para este 17 de abril: conoce dónde y cuáles son los requisitos

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación

El delantero senegalés fue silbado tras la derrota de la ‘U’ ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026. El periodista Gustavo Peralta dio detalles de su futuro

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación

Presentan pedidos ante el JNE exigiendo la nulidad total de las elecciones generales

Dos solicitudes fueron formuladas por el candidato presidencial Wolfgang Grozo y el saliente congresista Edward Málaga, quienes no fueron favorecidos en los comicios

Presentan pedidos ante el JNE exigiendo la nulidad total de las elecciones generales

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

La candidata de Fuerza Popular encabeza nueve regiones del país, mientras sus porcentajes disminuyen en el sur andino y la sierra central, según el último reporte oficial del órgano electoral

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Promulgan Ley de pensión de S/3.500 para maestros, pero monto subiría según la RIM

La llamada Ley de pensión digna para profesores en el país fue firmada en el Congreso y ahora tomará en cuenta el valor de al RIM de la escala magisterial. ¿Qué implica?

Promulgan Ley de pensión de S/3.500 para maestros, pero monto subiría según la RIM
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan pedidos ante el JNE exigiendo la nulidad total de las elecciones generales

Presentan pedidos ante el JNE exigiendo la nulidad total de las elecciones generales

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados parciales de elecciones en Perú: Roberto Sánchez desplaza a López Aliaga del segundo lugar, detrás de Keiko Fujimori

Resultados ONPE al 90.715 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú

Contraloría revela irregularidades en la logística electoral de la ONPE en Lima Metropolitana en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de la esposa de Reimond Manco al exfutbolista antes de escándalo: “Te admiro, te respeto”

El emotivo mensaje de la esposa de Reimond Manco al exfutbolista antes de escándalo: “Te admiro, te respeto”

Reimond Manco responde tras denuncia de infidelidad frente a quien lo acusó y cuestiona a Magaly Medina

Magaly Medina revela que Reimond Manco intentó impedir que salgan chats comprometedores: “No los pongo hasta que sea necesario”

Amiga de Reimond Manco se retracta en live con futbolista y le asegura que intentó parar la nota: “Disculpa, hasta chipi te dije ”

Verónika Rojas firmó acuerdo de confidencialidad con Diealis y Magaly Medina arremete contra abogada Karla Vizo: “No me gusta que me usen”

DEPORTES

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación

Pablo Guede se negó a hablar sobre Federico Girotti tras su reaparición en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

Miguel Vargas defiende a Sekou Gassama tras pifias de hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido: “No estoy de acuerdo”

Sekou Gassama vivió duro momento: fue pifiado por hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido

Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario: “No se les pide que construyan un cohete para ir a la luna”