Erfurt Manuel Castillo asume el Ministerio de Educación: perfil del profesional que toma el cargo en Minedu a días del inicio escolar

Erfurt Manuel Castillo Vera asumió el Ministerio de Educación en un momento decisivo: días antes del inicio del año escolar y durante la declaración de estado de emergencia para varias regiones debido a intensas lluvias que podrían afectar la normalidad de las clases en numerosos colegios del país.

La reciente designación, parte de la configuración del gabinete liderado por Denisse Miralles y bajo la presidencia designada de José María Balcázar, coloca al especialista en gestión del capital humano y docencia universitaria al frente de la educación nacional. Este nombramiento se produce en uno de los periodos escolares más exigentes de los últimos años, según consignó su perfil de LinkedIn.

Castillo Vera, doctor en Psicología, reemplaza a Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, quien ocupó brevemente la cartera durante la administración dirigida por José Jerí. El juramento del nuevo titular se llevó a cabo en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros como una de las primeras medidas adoptadas tras la llegada de Balcázar al poder legislativo y ejecutivo, evento derivado de la moción de censura aprobada por el Congreso el 18 de febrero contra el mandatario anterior.

Manuel Castillo Vera y José María Balcázar durante la juramentación de Castillo como nuevo ministro de Educación.

Trayectoria y experiencia en gestión educativa y organizacional

El perfil profesional de Castillo Vera en LinkedIn muestra una formación académica con el grado de Doctor en Psicología, la Maestría en Administración del Trabajo y Relaciones Industriales, y un Diplomado en Reingeniería y Procesos de Innovación. Ha trabajado en la consultora peruana Personnel & Organizational Strategy SAC.

Como docente universitario, Castillo Vera dictó clases de pregrado y postgrado en la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional Federico Villarreal, combinando investigación académica con aplicación de metodologías para evaluar desempeño, diagnosticar clima y cultura laboral e implementar sistemas de formación y capacitación.

En el sector público, ocupó cargos de jefatura como director de recursos humanos en la Superintendencia de Bancos y Seguros y gerente en Sedapal, la empresa estatal de agua y saneamiento de Lima. Allí gestionó equipos de hasta 2.500 trabajadores y diseñó sistemas de evaluación y retribución para grandes plantillas.

Ceremonia oficial de juramentación.

Castillo Vera también cumplió funciones consultivas para organismos multilaterales como BID/PNUD (Banco Interamericano de Desarrollo/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), donde participó en el diagnóstico y la modernización de sistemas administrativos del Poder Legislativo. En el sector privado, fue gerente de recursos humanos en Instalaciones Selva S.A. (INSELSA) y director general de CIBERMET S.A., ejecutando proyectos para compañías como Petroperú, la estatal petrolera peruana, Nissan Motors del Perú, el Banco de la Nación y Shell.

Entre sus áreas de especialización se encuentran la implementación de modelos de gestión por competencias, el diseño de sistemas de evaluación del desempeño y la elaboración de programas de planeamiento estratégico y capacitación.

Durante su carrera, trabajó para el Ministerio de Economía y Finanzas como contraparte en estudios sobre servicios ejecutivos de alto nivel, labor realizada en coordinación con la Fundación para el desarrollo del Sector Público Nacional y con el auspicio del Banco Mundial.

Primer gran reto: infraestructura escolar en emergencia por lluvias

El nuevo ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo, asume el cargo en un contexto marcado por las intensas lluvias que afectan la región Arequipa y enfrenta el reto inmediato de garantizar condiciones mínimas para el inicio del año escolar 2026. En las últimas semanas, precipitaciones persistentes activaron quebradas y desbordaron torrenteras, generando daños significativos en infraestructuras públicas y privadas.

152 instituciones educativas presentan daños leves, moderados y graves por lluvias intensas.

El informe más reciente de la Gerencia Regional de Educación reporta que 152 instituciones educativas presentan afectaciones estructurales de diversa magnitud. Esta cifra ilustra la gravedad del problema y obliga a revisar plazos, prioridades y responsabilidades. Mientras las autoridades inspeccionan los locales y coordinan intervenciones, miles de familias esperan definiciones claras sobre el retorno a las aulas.

La zona más impactada es la ciudad de Arequipa, donde la activación y el desborde de torrenteras urbanas han causado filtraciones, inundaciones y daños en techos, aulas y patios escolares. Según el gerente regional de Educación, Marco Choque, estas afectaciones varían entre daños leves, moderados y graves, lo que exige intervenciones inmediatas para reducir riesgos a la comunidad educativa. La evaluación técnica busca identificar qué locales están en condiciones de recibir estudiantes y cuáles requieren trabajos urgentes.

Las precipitaciones de verano generaron aniegos, colapso de desagües y daños en infraestructura en varios distritos de Arequipa, con Socabaya entre los más afectados.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Norte concentra la mayor cantidad de colegios comprometidos, seguida por la UGEL Sur y las UGEL de Caylloma, Condesuyos, Castilla y La Joya. Los equipos locales han reportado filtraciones en techos, humedad en paredes y aulas, acumulaciones de aguas pluviales y deterioro en aulas prefabricadas. Imágenes recogidas durante las inspecciones muestran salones con pisos mojados y muros húmedos. En algunos casos, la acumulación de agua obligó a suspender labores de mantenimiento previstas para febrero. Desde el sector educativo, la prioridad es asegurar espacios seguros antes del ingreso de estudiantes y docentes.

El calendario oficial, definido por el Ministerio de Educación (Minedu), fija el 16 de marzo como fecha de retorno a clases en colegios estatales. Sin embargo, la persistencia de lluvias mantiene en revisión la programación. Marco Choque indicó que la decisión está en evaluación y dependerá de la evolución climática en los próximos días.