Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: Donación de corazón devuelve la vida a paciente tras años de enfermedad

La solidaridad de una familia donante fue clave para que Cecilia superara sus síntomas y volviera a disfrutar plenamente de su rutina, sus pasiones y el tiempo con su nieto - Créditos: Essalud.

En el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, Essalud recordó a Cecilia Inés Silva Jiménez, quien volvió a la vida gracias a un trasplante de corazón.

Durante años, la señora sufrió las consecuencias de una enfermedad cardíaca avanzada que le impedía desarrollar actividades cotidianas. El cansancio, la fatiga y el dolor en el pecho eran constantes, afectando su capacidad para trabajar y compartir tiempo con su familia. La situación se agravó al punto de limitar incluso los momentos con su nieto Mateo, de un año, que anhelaba ver crecer.

El trasplante marcó un antes y un después. Actualmente, se desempeña como secretaria en una imprenta, lleva una rutina activa y, lo más valioso para ella, juega en el piso con su nieto sin dificultad. Ha retomado pasiones como tejer tapetes y cocinar ají de gallina y carapulcra, los platos preferidos de sus hijos. Los síntomas que la aquejaban desaparecieron y hoy lleva una vida plena y autónoma.

Donación de corazón devuelve la vida a paciente tras años de enfermedad - Créditos: Essalud.

La recuperación de Cecilia no solo es fruto del avance médico, sino también de la solidaridad. Detrás de su nueva oportunidad, existe el gesto altruista de una familia que, en medio del dolor, accedió a la donación.

“Gracias a Dios, a los médicos del INCOR de EsSalud, al donante y a su familia, porque sin todos ellos hoy no podría disfrutar de mis hijos, mi nieto y mis padres que aún están vivos”, señaló la paciente, quien recibió el trasplante el 8 de julio y relata cómo su vida cambió desde esa intervención.

La inspiración para afrontar el proceso provino de su entorno más cercano. Recuerda las palabras de su padre al ingresar al INCOR —“así como te vas caminando, regresas caminando”— y destaca que la fe y el deseo de ver crecer a su nieto fueron sus motores emocionales antes, durante y después de la intervención.

El apoyo emocional de la familia y la fe personal fueron determinantes para que Cecilia afrontara el proceso de trasplante y recuperación con optimismo - Créditos: Essalud.

Cecilia es una de las más de 9.000 personas con enfermedades en etapa terminal que han sido trasplantadas por EsSalud desde 1969, año en que la institución realizó el primer trasplante renal exitoso con donante fallecido en Perú.

En lo que va de 2026, EsSalud ha ejecutado seis operativos de donación y trasplante, alcanzando 44 trasplantes de órganos que permitieron salvar y mejorar la calidad de vida de pacientes en lista de espera.

“Cada corazón que vuelve a latir es el resultado de una cadena de vida que comienza con una decisión generosa. Cecilia es una de las miles de historias que demuestran que el trasplante es esperanza concreta, ciencia al servicio de la vida y humanidad en acción”, señaló la doctora Mary Díaz Gálvez que es gerenta de Procura y Trasplante de EsSalud.