Perú

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: Donación de corazón devuelve la vida a paciente tras años de enfermedad

La intervención médica permitió que Cecilia dejara atrás el cansancio, la fatiga y el dolor en el pecho, síntomas que limitaban su autonomía y bienestar familiar.

Guardar
La solidaridad de una familia
La solidaridad de una familia donante fue clave para que Cecilia superara sus síntomas y volviera a disfrutar plenamente de su rutina, sus pasiones y el tiempo con su nieto - Créditos: Essalud.

En el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, Essalud recordó a Cecilia Inés Silva Jiménez, quien volvió a la vida gracias a un trasplante de corazón.

Durante años, la señora sufrió las consecuencias de una enfermedad cardíaca avanzada que le impedía desarrollar actividades cotidianas. El cansancio, la fatiga y el dolor en el pecho eran constantes, afectando su capacidad para trabajar y compartir tiempo con su familia. La situación se agravó al punto de limitar incluso los momentos con su nieto Mateo, de un año, que anhelaba ver crecer.

El trasplante marcó un antes y un después. Actualmente, se desempeña como secretaria en una imprenta, lleva una rutina activa y, lo más valioso para ella, juega en el piso con su nieto sin dificultad. Ha retomado pasiones como tejer tapetes y cocinar ají de gallina y carapulcra, los platos preferidos de sus hijos. Los síntomas que la aquejaban desaparecieron y hoy lleva una vida plena y autónoma.

Donación de corazón devuelve la
Donación de corazón devuelve la vida a paciente tras años de enfermedad - Créditos: Essalud.

La recuperación de Cecilia no solo es fruto del avance médico, sino también de la solidaridad. Detrás de su nueva oportunidad, existe el gesto altruista de una familia que, en medio del dolor, accedió a la donación.

“Gracias a Dios, a los médicos del INCOR de EsSalud, al donante y a su familia, porque sin todos ellos hoy no podría disfrutar de mis hijos, mi nieto y mis padres que aún están vivos”, señaló la paciente, quien recibió el trasplante el 8 de julio y relata cómo su vida cambió desde esa intervención.

La inspiración para afrontar el proceso provino de su entorno más cercano. Recuerda las palabras de su padre al ingresar al INCOR —“así como te vas caminando, regresas caminando”— y destaca que la fe y el deseo de ver crecer a su nieto fueron sus motores emocionales antes, durante y después de la intervención.

El apoyo emocional de la
El apoyo emocional de la familia y la fe personal fueron determinantes para que Cecilia afrontara el proceso de trasplante y recuperación con optimismo - Créditos: Essalud.

Cecilia es una de las más de 9.000 personas con enfermedades en etapa terminal que han sido trasplantadas por EsSalud desde 1969, año en que la institución realizó el primer trasplante renal exitoso con donante fallecido en Perú.

En lo que va de 2026, EsSalud ha ejecutado seis operativos de donación y trasplante, alcanzando 44 trasplantes de órganos que permitieron salvar y mejorar la calidad de vida de pacientes en lista de espera.

“Cada corazón que vuelve a latir es el resultado de una cadena de vida que comienza con una decisión generosa. Cecilia es una de las miles de historias que demuestran que el trasplante es esperanza concreta, ciencia al servicio de la vida y humanidad en acción”, señaló la doctora Mary Díaz Gálvez que es gerenta de Procura y Trasplante de EsSalud.

Temas Relacionados

trasplante de corazónenfermedadINCOREssaludperu-noticias

Más Noticias

Ministerio Público en crisis por falta de presupuesto: Advierten que no habría fondos para pagar sueldos a fiscales desde abril

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina hizo un llamado al MEF y a la población sobre la situación que atraviesa la institución en medio de la crisis de criminalidad

Ministerio Público en crisis por

Celular de Adrián Villar revelaría que se comunicó con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

Según el abogado de la familia Marzano, el análisis técnico del equipo móvil muestra contactos entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m., horas después del accidente en San Isidro

Celular de Adrián Villar revelaría

Reintegro 5 del Fonavi se pagaría en abril: Convocan al nuevo MEF para aprobarlo

La Comisión Ad Hoc del Fonavi señala que el se debe pagar al nuevo grupo entre la tercera y cuarta semana de abril, pero primero se necesita avanzar con el nuevo Gobierno

Reintegro 5 del Fonavi se

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Conmebol dio a conocer la programación del encuentro entre los rimenses y el ‘granate’ de ida y vuelta para definir al ganador que clasificará a la etapa de grupos del torneo internacional. Conoce todos los detalles de la emocionante serie

Sporting Cristal vs Carabobo FC:

Fue terminal de pasajeros durante 60 años y ahora el antiguo Jorge Chávez prepara su transformación

El futuro del antiguo terminal. Una inversión de US$ 10 millones será necesaria para que el antiguo terminal sea una base de operaciones dedicada a la aviación ejecutiva y operativa. También podría tener otros servicios adicionales

Fue terminal de pasajeros durante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan vínculo de José Luna

Revelan vínculo de José Luna con trabajadora del Congreso y le atribuyen supuesta paternidad no reconocida

Alfonso López Chau niega trámite para residir en México: “Ni siquiera tengo visa. Soy peruano, es mi única nacionalidad”

José Jerí reaparece en actividades oficiales tras volver al Congreso

Gobierno de Balcázar elimina el lema oficial ‘El Perú a toda máquina’ que implementó José Jerí inspirado en reguetón

José Williams Zapata: Perfil, patrimonio y trayectoria del candidato presidencial de Avanza País

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares solicita audiencia virtual

Marisel Linares solicita audiencia virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villar

Carlos Alcántara y Jossie Lindley: La historia de un amor de más de 30 años que llegó a su fin

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto y se despide del público agarrándola de la mano: ¿Oficializaron?

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Magaly Medina recordó con indignación su juicio con Jefferson Farfán: “No maté a nadie y tres jueces le han dado la razón”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo FC:

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Katielle Alonzo reveló fuerte episodio que hizo emotivo el triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Significa demasiado para mí”

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos