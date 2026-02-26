Presentan hábeas corpus contra César Acuña y Vladimir Cerrón por presunta presión a Balcázar

Señalan a César Acuña y Vladimir Cerrón en hábeas corpus por supuesto “secuestro institucional”

El abogado Jesús Barboza presentó un hábeas corpus preventivo a favor del presidente José María Balcázar. Con este pedido busca que un juez intervenga porque considera que existe una amenaza contra la libertad y la capacidad de decisión del mandatario.

En la demanda señala que habría una amenaza “cierta, inminente y grave” contra la libertad personal, la salud mental y el derecho del presidente a ejercer su cargo sin presiones. Según el abogado, existirían actos de acoso, presiones políticas y un “cerco” que estarían afectando su capacidad de tomar decisiones con autonomía.

Barboza afirma que esta situación sería una especie de “secuestro institucional”. Con esa expresión no habla de un secuestro físico, sino de una supuesta presión política que estaría limitando la voluntad del jefe de Estado.

Rafael López Aliaga anunció una denuncia constitucional contra el presidente.| Presidencia

El abogado presentó la demanda como ciudadano, señalando que la ley permite que cualquier persona pueda hacerlo en defensa de otra si considera que sus derechos están en riesgo.

Señalan a APP y Perú Libre

La demanda está dirigida contra el partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, y contra Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón.

En el caso de APP, el documento menciona presuntas comunicaciones intimidatorias y actos de presión política que habrían afectado la capacidad de decisión del presidente.

Sobre Perú Libre, el abogado habla de una supuesta infiltración de personas y redes dentro del entorno presidencial que estarían actuando como filtros para influir o limitar las decisiones del mandatario.

Ante rumores de discrepancias con el presidente José María Balcázar por la conformación del gabinete, De Soto negó que hubiera un retroceso. Foto: Andina

También mencionan a asesores y exfuncionarios

El recurso no solo apunta a los líderes políticos, sino también a personas del entorno presidencial. Se menciona a ex altos funcionarios, secretarios y asesores que, según el escrito, habrían actuado como elementos de presión que restringen la autonomía del jefe de Estado.

Barboza sostiene que estas acciones habrían creado un escenario que pone en riesgo la libertad y la voluntad del presidente. Ahora será un juez quien decida si admite el pedido y si corresponde tomar alguna medida.

Coincide con advertencias públicas de Hernando de Soto

La presentación del hábeas corpus ocurre en medio de declaraciones del economista Hernando de Soto, quien también advirtió que el presidente estaría siendo presionado políticamente. De Soto afirmó que el mandatario estaría “secuestrado” y señaló a los mismos partidos mencionados en la demanda.

Sus declaraciones generaron respuestas inmediatas. Desde APP y Perú Libre rechazaron las acusaciones sobre una presunta “repartija” de ministerios.

César Acuña reconoció que llamó al economista porque lo considera su amigo y que su intención fue felicitarlo. Señaló que, al no recibir respuesta, no insistió para evitar que se interpretara como un intento de pedir un ministerio.

¿Por qué César Acuña tiene tanto peso en la política peruana? Hernando de Soto analiza la influencia del líder de APP y de Vladimir Cerrón en la formación del gobierno, y comparte la propuesta que dio para un gabinete a su cargo | Video: Willax

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón negó que Perú Libre tenga una cuota partidaria en el gabinete. En la misma línea, el vocero Flavio Cruz descartó cualquier injerencia y cuestionó la designación de Denisse Miralles, a quien calificó como una ministra “improvisada”.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros aseguró que no existe injerencia política y que su gestión será técnica. También afirmó que se coordinará con los organismos electorales para garantizar recursos, neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana.