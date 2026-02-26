Perú

Presentan hábeas corpus contra César Acuña y Vladimir Cerrón por presunta presión a Balcázar

El abogado Jesús Barboza interpuso la demanda al advertir una presunta amenaza contra la libertad, la salud mental y la capacidad de decisión del presidente José Balcázar. El recurso está dirigido contra César Acuña y Vladimir Cerrón

Guardar
Señalan a César Acuña y
Señalan a César Acuña y Vladimir Cerrón en hábeas corpus por supuesto “secuestro institucional”

El abogado Jesús Barboza presentó un hábeas corpus preventivo a favor del presidente José María Balcázar. Con este pedido busca que un juez intervenga porque considera que existe una amenaza contra la libertad y la capacidad de decisión del mandatario.

En la demanda señala que habría una amenaza “cierta, inminente y grave” contra la libertad personal, la salud mental y el derecho del presidente a ejercer su cargo sin presiones. Según el abogado, existirían actos de acoso, presiones políticas y un “cerco” que estarían afectando su capacidad de tomar decisiones con autonomía.

Barboza afirma que esta situación sería una especie de “secuestro institucional”. Con esa expresión no habla de un secuestro físico, sino de una supuesta presión política que estaría limitando la voluntad del jefe de Estado.

Rafael López Aliaga anunció una
Rafael López Aliaga anunció una denuncia constitucional contra el presidente.| Presidencia

El abogado presentó la demanda como ciudadano, señalando que la ley permite que cualquier persona pueda hacerlo en defensa de otra si considera que sus derechos están en riesgo.

Señalan a APP y Perú Libre

La demanda está dirigida contra el partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, y contra Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón.

En el caso de APP, el documento menciona presuntas comunicaciones intimidatorias y actos de presión política que habrían afectado la capacidad de decisión del presidente.

Sobre Perú Libre, el abogado habla de una supuesta infiltración de personas y redes dentro del entorno presidencial que estarían actuando como filtros para influir o limitar las decisiones del mandatario.

Ante rumores de discrepancias con
Ante rumores de discrepancias con el presidente José María Balcázar por la conformación del gabinete, De Soto negó que hubiera un retroceso. Foto: Andina

También mencionan a asesores y exfuncionarios

El recurso no solo apunta a los líderes políticos, sino también a personas del entorno presidencial. Se menciona a ex altos funcionarios, secretarios y asesores que, según el escrito, habrían actuado como elementos de presión que restringen la autonomía del jefe de Estado.

Barboza sostiene que estas acciones habrían creado un escenario que pone en riesgo la libertad y la voluntad del presidente. Ahora será un juez quien decida si admite el pedido y si corresponde tomar alguna medida.

Coincide con advertencias públicas de Hernando de Soto

La presentación del hábeas corpus ocurre en medio de declaraciones del economista Hernando de Soto, quien también advirtió que el presidente estaría siendo presionado políticamente. De Soto afirmó que el mandatario estaría “secuestrado” y señaló a los mismos partidos mencionados en la demanda.

Sus declaraciones generaron respuestas inmediatas. Desde APP y Perú Libre rechazaron las acusaciones sobre una presunta “repartija” de ministerios.

César Acuña reconoció que llamó al economista porque lo considera su amigo y que su intención fue felicitarlo. Señaló que, al no recibir respuesta, no insistió para evitar que se interpretara como un intento de pedir un ministerio.

¿Por qué César Acuña tiene tanto peso en la política peruana? Hernando de Soto analiza la influencia del líder de APP y de Vladimir Cerrón en la formación del gobierno, y comparte la propuesta que dio para un gabinete a su cargo | Video: Willax

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón negó que Perú Libre tenga una cuota partidaria en el gabinete. En la misma línea, el vocero Flavio Cruz descartó cualquier injerencia y cuestionó la designación de Denisse Miralles, a quien calificó como una ministra “improvisada”.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros aseguró que no existe injerencia política y que su gestión será técnica. También afirmó que se coordinará con los organismos electorales para garantizar recursos, neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana.

Temas Relacionados

César AcuñaAPPVladimir CerrónPerú LibreJosé María BalcázarHernando de Sotoperu-politica

Más Noticias

Usuarios exponen a Marisel Linares: su duro discurso contra la impunidad vuelve a circular tras el caso Lizeth Marzano

Un video en el que la conductora condena la inacción de la justicia peruana se viraliza mientras crecen las críticas por su presunto encubrimiento a Adrián Villar, acusado de atropellar y abandonar a la deportista Lizeth Marzano.

Usuarios exponen a Marisel Linares:

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

El técnico argentino se refirió a la polémica en la que se ha visto el extremo peruano en los últimos días. Además, habló por qué Pedro Aquino no juega

Pablo Guede aclaró indisciplina de

Lizeth Marzano y los siniestros que marcaron al país: los casos Edu Saettone, Melisa González e Ivo Dutra

La muerte de la deportista reabre una discusión recurrente: normas que existen pero no se cumplen, controles tardíos y decisiones judiciales que dividen a la opinión pública

Lizeth Marzano y los siniestros

Lima alcanzó casi los 35 °C y registró un calor extremo que no se veía desde hace casi 30 años

La entidad meteorológica atribuyó el repunte térmico al incremento de la temperatura del mar, debilitamiento de los vientos del sur y escasa nubosidad en la costa central

Lima alcanzó casi los 35

Adrián Villar viajó a Cajamarca luego de atropellar a Lizeth Marzano: PNP seguía sus pasos, afirma Óscar Arriola

Según el comandante general PNP, se realizó un seguimiento constante de sus movimientos, por lo que observaron que cuatro días después viajó a esta región

Adrián Villar viajó a Cajamarca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra Miralles afirma que tiene

Ministra Miralles afirma que tiene 30 días antes del voto de confianza para “generar la estabilidad que necesita el país”

Hernando de Soto tras su frustrada designación como premier: “Yo fui el primero en ser engañado”

César Acuña responde a comunicado de Renovación Popular y critica a Rafael López Aliaga: “Candidato desequilibrado”

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

ENTRETENIMIENTO

Usuarios exponen a Marisel Linares:

Usuarios exponen a Marisel Linares: su duro discurso contra la impunidad vuelve a circular tras el caso Lizeth Marzano

Reaparece exnovio de Gabriela Serpa, acusado de estafarla con S/300 mil: ahora es coach motivacional

Francesca Montenegro es criticada en redes tras expresar su solidaridad con la familia de Lizeth Marzano

Magaly Medina incrédula por declaraciones de Francesca Montenegro frente a la PNP: “Nunca se le vio indignada”

Alejandro Sanz emocionó al Perú: flameó la blanquirroja y desató euforia en el Estadio Nacional de Lima

DEPORTES

Pablo Guede aclaró indisciplina de

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Pedro García lanzó advertencia a Alianza Lima tras respaldo a Pablo Guede: “No cometan el error de victimizarse ni de inventarse enemigos”

Natalia Málaga dejó lección tras triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Uno se estrella contra la pared cuando habla antes”

Reimond Manco criticó a Paulo Autuori por no fichar otro ‘9′ para Sporting Cristal: “Está pensando más en el ego propio”