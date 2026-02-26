Perú

Hernando de Soto tras su frustrada designación como premier: “Yo fui el primero en ser engañado”

El economista emitió un comunicado en el que reiteró sus denuncias sobre una presunta presión ejercida por lobistas y grupos de poder desde el Congreso de la República

De Soto acusa presiones desde el Congreso y dice que Balcázar "ha tenido que ceder"

El economista Hernando de Soto difundió un comunicado titulado tras su sorpresiva declinación a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de José María Balcázar. El pronunciamiento tenía como título: “¿Qué pasó ayer? Todos fuimos engañados y yo fui el primero”

En el documento, De Soto calificó lo ocurrido como “la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos”. Añade que ningún mandatario, pese a sus buenas intenciones, “ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos”.

El economista también responsabilizó al diseño del sistema político. Señala que quienes estructuraron un esquema electoral “fragmentado en 38 pedazos (partidos políticos)” son los mismos que, según afirma, han regresado al poder. A su juicio, esa fragmentación no solo confunde al electorado, sino que hace imposible la fiscalización efectiva.

En otro pasaje, advierte que el país ha sufrido una “recaída”: de aspirar a un sistema que permita la soberanía ciudadana, a uno donde el poder “seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado”. En esa línea, cuestiona que las próximas elecciones puedan convertirse en “la restauración de la corrupción” en lugar de un proceso de renovación.

Críticas al sistema y llamado a la ciudadanía

En el comunicado, De Soto afirma que los mismos políticos que no han identificado a los responsables de los crímenes y extorsiones que afectan a choferes, bodegueros, mineros y empresarios buscan ahora perpetuarse en el poder.

Asimismo, sostiene que el problema no radica en la capacidad de los ciudadanos para elegir, sino en que quienes manejan el Estado, bajo el argumento de aplicar técnicas tecnocráticas y tradiciones, interpretan el voto como un “cheque en blanco” que no requiere consulta previa.

En la parte final del texto, el economista desplaza el foco hacia la sociedad civil. “Lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno”, señala. Añade que la responsabilidad recae en quienes dicen representar a 9 de cada 10 peruanos y los exhorta a competir demostrando que pueden instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación.

Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM.

Primeras advertencias: “El presidente está secuestrado”

No es la primera vez que De Soto advierte sobre supuestas presiones hacia Balcázar. Tras la juramentación del gabinete encabezado por Denisse Miralles, De Soto ofreció entrevistas, donde alertó sobre presuntas “fallas” en el proceso electoral y explicó que decidió no integrar el gobierno de transición para evitar ser utilizado como pantalla.

En diálogo con RPP afirmó: “Yo creo que está secuestrado y que hay que ayudar a liberarlo. Eso es todo. Creo que sus intenciones son buenas, pero evidentemente, pues lo han presionado y ha tenido que ceder”. Según indicó, las presiones provendrían de los partidos liderados por César Acuña, de Alianza Para el Progreso, y Vladimir Cerrón, de Perú Libre.

Alianza para el Progreso pide mantener a ministros clave para garantizar estabilidad económica

En otra entrevista, sostuvo que fue convocado para conformar un gobierno orientado a garantizar elecciones libres y transparentes, evitar la fuga de capitales y mantener la confianza internacional. Sin embargo, afirmó que su propuesta y el gabinete que planteó fueron bloqueados por presiones políticas y económicas. Aunque evitó acusar directamente a partidos específicos, pidió a los periodistas que investiguen qué intereses estarían detrás de su frustrado ingreso a la PCM.

