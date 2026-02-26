Perú

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por burlarse de lo que le pasó: “No es el momento”

La presentadora criticó que la conductora de La Manada retomara la exposición mediática con chistes sobre el accidente, mientras usuarios en redes sociales también cuestionaron la falta de reflexión y sensibilidad de la influencer.

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por bromear sobre accidente.

La reciente reaparición de Laura Spoya en el programa ‘La Manada’ tras sufrir un grave accidente vehicular ha generado una ola de críticas, tanto en redes sociales como en el ámbito televisivo. Durante la última edición de su programa, Magaly Medina cuestionó duramente la actitud de la exMiss Perú, a quien calificó de “irresponsable” por bromear sobre lo ocurrido y restar seriedad a un incidente que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Spoya reapareció junto a Mario Irivarren y Gerardo PE en el podcast ‘La Manada’, donde no dudó en hacer chistes en referencia al accidente. Uno de los momentos más comentados fue su afirmación de que, ahora, se dedicaría a hacer streaming de Mario Kart, en una clara alusión al siniestro que la mantuvo hospitalizada durante varios días. El gesto fue rápidamente cuestionado por usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y X, quienes consideraron que la influencer no mostró empatía ni autocrítica por el riesgo que supuso su accionar.

La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar. Durante la transmisión de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora se mostró tajante: “Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida, que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando”.

Laura Spoya es criticada por
Laura Spoya es criticada por bromear con su accidente. La Manada/ YouTube.

Medina resaltó que, por fortuna, Spoya salió ilesa y podrá recuperarse pese a la gravedad de sus lesiones, pero criticó el hecho de que su primera aparición pública haya estado marcada por bromas y una actitud despreocupada. “Felizmente para ella se topó con una palmera y con un muro y salió bien librada porque está viva, porque tendrá tres, cuatro tornillos en la columna, pero va a poder caminar”, indicó la conductora.

Según Medina, la exreina de belleza no ha mostrado una verdadera comprensión de la gravedad del episodio ni asumido públicamente algún tipo de responsabilidad. “Su primera aparición es con una actitud poco, digamos, empática, poco reflexiva, ¿no? Solamente hablar, bromear, ‘chonguear’, pero eso no es”, señaló la figura de ATV.

“A mi me parece una irresponsable porque además ni siquiera admite públicamente el error que cometió”, acotó.

La figura de ATV también relacionó el caso de Spoya con el de Lizeth Marzano, recordando que una conducta imprudente al volante puede desencadenar tragedias de gran magnitud.

Laura Spoya reaparece en vivo
Laura Spoya reaparece en vivo tras su reciente accidente, compartiendo sus emociones y el profundo impacto que el suceso tuvo al pensar en el futuro de sus hijos. (YouTube / Satélite +)

La crítica de Medina se extendió a la reacción de los acompañantes de Spoya en el podcast. Tanto Mario Irivarren como Gerardo PE fueron cuestionados por la conductora, quien consideró que tampoco mostraron la seriedad que ameritaba la situación. Ambos participaron en la transmisión desde la vivienda de Spoya, sin abordar a profundidad las consecuencias del accidente ni invitar a la reflexión sobre la importancia de la seguridad vial.

Reacción de los usuarios

En redes sociales, las respuestas a la actitud de Laura Spoya fueron igualmente críticas. “No es momento para bromas”, “Debería dar el ejemplo y hablar de responsabilidad” y “Pudo haber sido una tragedia mayor”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes entre los cibernautas.

El debate se centró en la falta de empatía y la ausencia de un mensaje de conciencia sobre los peligros que implica una conducción imprudente.

El accidente de Laura Spoya ocurrió hace pocas semanas y mantuvo a la influencer alejada de las cámaras mientras recibía atención médica. Medina, firme en su postura, insistió en que las figuras públicas deben asumir el rol de ejemplo y actuar con responsabilidad, especialmente cuando se trata de hechos que pueden tener repercusión social.

Laura Spoya recibe un abrazo
Laura Spoya recibe un abrazo reconfortante tras su reaparición en vivo, donde compartió detalles de su accidente. (YouTube / Satélite +)

