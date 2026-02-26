Perú

Los duros calificativos de Rodrigo González contra Valentino Palacios tras denuncia de agresión: “maricón y cobarde”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó duramente al tiktoker luego de la acusación de agresión física contra una mujer en Ventanilla. “Ser gay no es excusa para ser cobarde”, afirmó

El conductor de televisión, referente en el mundo del entretenimiento local, expresó su postura contundente y rechazó cualquier justificación que minimice hechos que afectan seriamente a las víctimas (Willax / Amor y Fuego)

La polémica en torno a Valentino Palacios, conocido tiktoker peruano, tomó un giro más controvertido tras los comentarios realizados por el presentador de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, quien lo calificó de manera contundente en su programa, al referirse a la denuncia de violencia física interpuesta por una joven.

Mientras la investigación policial continúa, las declaraciones de González han generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de las figuras mediáticas frente a hechos de violencia.

Durante la reciente emisión de su programa, Rodrigo González dirigió palabras directas y críticas contra Valentino Palacios, a propósito del caso de agresión física que enfrenta el joven influencer.

González subrayó la gravedad de los hechos y, en un tono enérgico, estableció una clara distinción entre la orientación sexual y el comportamiento violento: “Una cosa es ser gay y otra cosa es ser un vulgar maricón, que es lo que eres cuando eres un cobarde que le pega a una mujer”.

El conductor arremetió contra el tiktoker tras la denuncia por agresión y afirmó que la orientación sexual no justifica actos violentos. (Willax / Amor y Fuego)

El conductor enfatizó que no existe justificación para ejercer violencia y condenó cualquier intento de minimizar la responsabilidad por razones personales. “No hay manera de justificar una agresión bajo el pretexto de un mal manejo de la ira”, sentenció.

El presentador también lamentó el impacto que este episodio podría tener sobre la carrera de Palacios y el respaldo que ha recibido de su entorno cercano. “Es triste ver cómo alguien puede arruinar lo que ha construido con el apoyo de su familia y la comunidad que lo sigue”, expresó González, haciendo alusión a la presencia de la madre y la abuela del tiktoker durante la crisis.

El caso de Valentino Plaacios

La acusación por lesiones graves abrió una investigación policial y desató un cruce de relatos sobre lo ocurrido el 14 de febrero. (Instagram/valentinopalaciosss)

Los hechos que originaron la controversia se remontan al 14 de febrero, cuando Zamira Jade Juliet Grados Maniwuari denunció a Valentino Palacios por presunta agresión física en una vivienda de Ventanilla. Según el testimonio de la joven, el influencer la habría empujado, causándole una fractura en el tobillo con compromiso de dos huesos, situación que la mantiene hospitalizada y a la espera de una intervención quirúrgica.

En respuesta, Palacios difundió un video desde la comisaría, donde aseguró que tanto él como su hermano, Yomar Palacios, fueron víctimas de ataque y robo. Horas después, modificó su versión e indicó que se produjo un forcejeo cuando intentó defender a su hermano, pero negó haber agredido brutalmente a la denunciante. “No la golpeé”, afirmó en sus redes sociales, en medio de la controversia que rápidamente se propagó en plataformas digitales.

El caso ha generado amplia cobertura en medios dedicados al espectáculo, como el programa Q’ Bochinche, que difundió imágenes del incidente. Además, la repercusión llevó a Palacios a interrumpir abruptamente una transmisión en vivo de su podcast, mientras que la productora Zentral Studio anunció que aguardará los resultados de la investigación antes de tomar acciones respecto a la continuidad del influencer en sus proyectos.

La reacción de la mamá de Valentino

Con el proceso en marcha, el entorno familiar de Palacios expresó respaldo y evalúa acciones legales contra figuras de TV. (Zentral Studio / Face to Face)

Ante la presión mediática, Fiorella Flores, madre de Valentino Palacios, salió a respaldar públicamente a su hijo. A través de diversos medios y redes sociales, cuestionó la cobertura periodística del caso y adelantó que evalúa iniciar acciones legales contra la presentadora Janet Barboza, quien lo calificó como “agresor”.

Por el momento, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. Fuentes policiales confirmaron que el proceso sigue en curso y que la gravedad de las lesiones de la víctima podría agravar el marco legal para el influencer.

El incidente mantiene en vilo a la comunidad digital y al público peruano, atentos a las resoluciones judiciales y a las consecuencias para las figuras públicas involucradas.

