Valentino Palacios rompe el silencio tras pelea en Ventanilla y ofrece disculpas: “nadie puede agredir a una mujer”

El conocido tiktoker ofreció disculpas públicas tras el altercado del pasado 14 de febrero, condenó cualquier agresión contra mujeres y aseguró que actuó en defensa propia. (TikTok / @valentinopalacioss)

En medio de la creciente presión mediática tras el incidente ocurrido la madrugada del 14 de febrero, Valentino Palacios, conocido tiktoker e integrante de “Esto es guerra”, ofreció disculpas públicas a su comunidad por su participación en la pelea callejera donde resultó herida Zamira Grados, pero insistió en que actuó en defensa propia y negó ser el responsable de las lesiones que llevaron a la joven al hospital.

El caso estalló luego de que Zamira Grados relatara en el programa Q’ Bochinche que, tras una confrontación física con Palacios afuera de la discoteca Iguana, en el distrito de Ventanilla, terminó con una fractura en el tobillo que requirió hospitalización y cirugía.

Las imágenes difundidas por ese medio mostraron el momento en que ambos caen al suelo durante el altercado, contradiciendo la versión inicial del influencer, quien aseguró ante la policía y sus seguidores que solo intervino para defender a su hermano y que desconocía a las personas involucradas.

Valentino denunciado

La denuncia formal contra Valentino fue presentada el 15 de febrero, tras la acusación de Zamira Grados por agresión que la dejó hospitalizada. (TikTok / @valentinopalacioss)

La denuncia formal contra Valentino Palacios fue interpuesta en la comisaría de Ventanilla el 15 de febrero y ampliada días después con el testimonio de Grados desde el hospital.

Según la joven, Palacios irrumpió en una discusión entre mujeres y la golpeó sin motivo aparente: “El chico Valentino se metió en una conversación de chicas donde él no debía estar, ni mucho menos atacarme sin yo conocerlo y sin él conocerme a mí”, declaró en Q’ Bochinche. Grados aseguró que sufrió arañones en el cuello, golpes en las costillas y una fractura de tobillo que la mantiene internada y alejada de su hijo.

Familiares de la joven, como Diana Peniche, confirmaron a la red +QTV Network la gravedad de las lesiones y la inminente cirugía. Fotografías y audios difundidos respaldaron el diagnóstico médico, mientras los allegados exigieron que Palacios asuma su responsabilidad legal y económica por los daños causados.

La sentida respuesta de Valentino<b> </b>

En un video, Valentino pidió disculpas, condenó la violencia contra mujeres y afirmó que actuó en defensa de su hermano. (Instagram/valentinopalaciosss)

En respuesta a la exposición mediática del caso, Valentino Palacios publicó un video dirigido a su comunidad, en el que reiteró su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres y pidió disculpas por haber estado involucrado en la pelea. “Nunca nadie puede agredir a una mujer. Pido disculpas a mi comunidad y a las personas que están viendo esto por haber estado en el lugar y momento equivocado”, expresó con visible afectación emocional.

El influencer subrayó que actuó en defensa de su hermano, quien, según su versión, fue agredido y víctima de robo durante el incidente: “Me avisaron que le estaban gritando y pegando a mi hermano. Hasta ahí fue verbal, pero luego tuve que defenderme y protegerme”.

Palacios negó de forma enfática haber causado las lesiones que llevaron a Grados al hospital: “En ningún momento pateé a nadie, no rompí costillas, no fracturé el pie a absolutamente nadie”, sostuvo. Según manifestó, al enterarse de la gravedad de las heridas de Grados, él y su familia intentaron contactarla para ofrecer ayuda, a pesar de estar convencido de no haber sido el causante de la fractura.

“Nos preocupamos por ella, queríamos saber cómo estaba, aunque yo no le había ocasionado eso”, insistió. El tiktoker aseguró que durante los días posteriores recibió amenazas dirigidas tanto a él como a sus familiares y denunció un clima de hostilidad en redes sociales.

En todo momento, Palacios ha mantenido que la situación se desbordó cuando intentó proteger a su hermano Yomar, quien habría sido víctima de una agresión y del robo de su teléfono móvil. La madrugada del 14 de febrero, el influencer realizó una transmisión en vivo desde la comisaría, donde, entre sollozos, relató que fue agredido por un hombre y una mujer desconocidos mientras intentaba mediar en la situación: “Me han pegado, miren mi uña cómo está. Me han pegado por defender a mi hermano. No los habíamos visto dentro de la discoteca”, afirmó, mostrando lesiones en sus uñas como evidencia.

Valentino quería ver las cámaras

En su denuncia, Valentino insistió en que las grabaciones serán clave para esclarecer responsabilidades. (Instagram/valentinopalaciosss)

Palacios formalizó la denuncia ante la Policía de Ventanilla y solicitó la revisión de las cámaras de seguridad de la discoteca para identificar a los verdaderos responsables de la agresión y el robo. “Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto”, reiteró en su declaración, subrayando que su prioridad es la protección de su familia y la búsqueda de justicia tanto para él como para su hermano.

No obstante, la familia de Grados sostiene que Palacios reconoció en una llamada telefónica haber empujado a la joven, aunque según su entorno, lo hizo porque alguien le habría jalado el cabello. Carmen Amancio, cuñada de Zamira, declaró a +QTV Network: “Valentino sabe que existe una denuncia. El lunes se comunicó con mi cuñada y confirmó que la empujó porque le jalaron el cabello. La familia quiere que asuma su responsabilidad”.

El caso ha generado amplia repercusión en redes sociales y plataformas digitales, lo que llevó a Palacios a abandonar abruptamente el set del programa No tenemos filtro durante una entrevista, evidenciando el nivel de presión mediática al que se encuentra expuesto. El influencer manifestó sentirse afectado por la situación y denunció que se han difundido mentiras y calumnias en su contra: “Estoy muy afectado por toda esta situación, más que por los hechos, por lo que le están causando a mi familia y también a mí emocionalmente. Hay muchas mentiras, muchas calumnias, cosas fuera de contexto”, expresó en su video dirigido al público.

Mientras tanto, la situación médica de Zamira Grados sigue siendo delicada. Permanece hospitalizada y a la espera de una intervención quirúrgica, sin poder ver a su hijo desde hace una semana. En Q’ Bochinche, la joven remarcó: “Por causa de esos golpes, estoy internada hace una semana aproximadamente y estoy a punto de entrar a una operación. Hasta el momento, el chico no se hace responsable, no se reporta, sigue haciendo su vida normal, como si no hubiera hecho nada”.

La investigación policial continúa en curso, mientras ambas partes mantienen posturas irreconciliables sobre la responsabilidad del altercado. La exposición mediática y las denuncias cruzadas han profundizado el debate social sobre la violencia de género y la responsabilidad de los influencers en casos de agresión física.