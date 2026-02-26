Mesero de restaurante donde estuvo Adrián Villar antes de atropellar a Lizeth Marzano rompe su silencio: ¿Qué dijo?

La investigación busca determinar qué pasó en las horas previas al impacto que acabó con la vida de Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 17 de febrero transcurría con aparente normalidad en un restaurante del distrito de San Isidro. En una de las mesas del local Tanta, cuatro jóvenes compartían una cena que, horas más tarde, quedaría bajo el escrutinio público.

Entre ellos se encontraba Adrián Villar, de 21 años, hoy investigado por el atropello que acabó con la vida de la campeona de buceo Lizeth Marzano. Lo que ocurrió en esa mesa se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación.

Hasta ahora, la defensa de Villar había presentado vouchers de consumo para sostener que no hubo bebidas alcohólicas aquella noche. Sin embargo, más allá de los documentos, faltaba una voz directa que confirmara o desmintiera esa versión. Esa voz apareció: la del mesero que los atendió.

Caso Lizeth Marzano: mozo de Tanta asegura que Adrián Villar no consumió alcohol horas antes del accidente. ATV/ Magaly TV La Firme.

Se llama Ismael Sotero y fue quien estuvo a cargo del servicio en esa mesa. Consultado sobre si recordaba a los jóvenes que cenaron en el restaurante esa noche, respondió con claridad: “Yo los atendí”. Confirmó que eran cuatro personas y que permanecieron aproximadamente dos horas en el local. Según la boleta mostrada, la cuenta fue solicitada a las 10:10 de la noche.

La pregunta central no tardó en llegar: ¿hubo consumo de bebidas alcohólicas? En un primer momento, el trabajador fue cauteloso. “No puedo hablar”, respondió. Sin embargo, ante la insistencia por ese único dato, accedió a precisar: “No tomaron. No tomaron nada”. Tras esa frase, volvió a marcar distancia: “Yo los atendí. No puedo hablar más”.

Su declaración, breve pero contundente, se suma a la narrativa presentada por la defensa del joven investigado. No obstante, la afirmación deberá ser corroborada con otros elementos probatorios. En este caso, las más de ocho cámaras de seguridad instaladas en el restaurante son fundamentales para reconstruir lo ocurrido en esa mesa.

Inicialmente, se indicó que el acceso a las imágenes debía gestionarse a través de un procedimiento formal ante la Policía. Posteriormente, el restaurante emitió un comunicado confirmando que las grabaciones fueron entregadas a las autoridades competentes.

En el pronunciamiento, el local señaló: “En estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal de las autoridades competentes. En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente”.

Asimismo, el restaurante expresó sus condolencias a la familia de Lizeth Marzano y a la comunidad deportiva por su fallecimiento, marcando una posición institucional frente a la tragedia.

Mientras tanto, la investigación no se limita a lo ocurrido dentro del restaurante. Las horas previas al accidente han sido reconstruidas parcialmente mediante registros audiovisuales. Según las imágenes difundidas, el vehículo vinculado al caso aparece a las 10:41 p. m. circulando por la avenida Los Conquistadores y cruzando Camino Real.

Posteriormente, el automóvil pasa por Los Pinos y toma una ruta que apuntaría hacia el edificio ubicado en Los Eucaliptos, donde reside Francesca Montenegro. Sin embargo, no existe hasta el momento un registro fílmico que confirme si ambos ingresaron juntos al inmueble en ese instante.

Casi cuarenta minutos después de la última imagen registrada, a las 11:20 p. m., Adrián Villar reaparece conduciendo el vehículo involucrado en el accidente. Sale del edificio de su pareja y, minutos más tarde, ocurre el atropello en Camino Real.

El impacto fue mortal. Lizeth Marzano quedó tendida en la vía. Pese a encontrarse a pocos minutos de clínicas privadas como la Clínica El Golf, la Clínica Delgado y la Clínica Angloamericana, no recibió auxilio inmediato por parte del conductor, según los reportes conocidos hasta ahora. La ausencia de asistencia directa es uno de los aspectos que más indignación ha generado.

Un elemento que complica la investigación es que Villar se presentó ante las autoridades 48 horas después del incidente. Ese lapso impidió que se le practicara una prueba de alcoholemia dentro del periodo inmediato al accidente, lo que hoy limita la posibilidad de determinar con certeza si había ingerido alcohol.

