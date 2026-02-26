Lizeth Marzano: policías que acudieron a casa de la novia de Adrián Villar declaran en la Divpiat por presunta omisión en flagrancia

Francesca Montenegro y su padre acudieron voluntariamente a la Divpiat, mientras la Fiscalía revisa imágenes de cámaras de seguridad. ATV/ Ocurre Ahora.

La mañana avanzaba con tensión en los exteriores de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), donde los reflectores no estaban puestos únicamente en el investigado por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano Noguera, sino también en quienes acudieron a la vivienda donde él permanecía horas después del hecho.

El Caso Marzano ha entrado en una etapa clave: la revisión minuciosa de la primera intervención policial. Los efectivos de la comisaría de Orrantia que llegaron al domicilio de Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, fueron citados a declarar ante la Divpiat.

Su presencia en el edificio quedó registrada por cámaras de seguridad y hoy forma parte central de la investigación fiscal. Las imágenes muestran que los agentes arribaron al inmueble a las 5:03 a. m. y luego nuevamente a las 5:34 a. m., pocas horas después del atropello ocurrido en San Isidro.

Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Rindieron manifestación

El dato que ha generado mayor cuestionamiento es que, pese a encontrarse el caso dentro del periodo de flagrancia, los policías se retiraron sin realizar detención alguna. Esa decisión es ahora materia de análisis. La Fiscalía busca determinar si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente o si existió alguna omisión que deba ser sancionada.

La intervención policial ha sido formalmente incorporada a la investigación. Los agentes deberán detallar qué información manejaban en ese momento, qué acciones realizaron dentro del edificio y por qué optaron por retirarse sin intervenir a Adrián Villar, quien ya era señalado como presunto responsable del atropello.

En paralelo, el coronel Germán Amancio Machuca, jefe de la Divpiat, acudió personalmente a la sede policial para supervisar las diligencias vinculadas al caso. Su presencia refleja la sensibilidad institucional que ha adquirido el proceso, en medio de cuestionamientos públicos sobre el accionar de los primeros intervinientes.

Francesca Montenegro se pronuncia

Mientras los policías rendían su manifestación, otro movimiento captó la atención de la prensa. La influencer Francesca Montenegro llegó a las instalaciones de la Divpiat acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro. Eran minutos antes de las nueve de la mañana cuando ingresaron a la sede policial. Según se informó, no existía una citación formal previa.

La presencia voluntaria de Francesca Montenegro ocurre en un contexto en el que su imagen ha sido difundida como parte de la reconstrucción de los hechos posteriores al atropello. Cámaras de seguridad la captaron en San Isidro horas después del accidente, junto a Adrián Villar, el padre de este, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares. Esos registros audiovisuales son considerados piezas clave para establecer la secuencia de movimientos tras el siniestro.

Las imágenes muestran reuniones y desplazamientos que ahora son materia de escrutinio. Para el Ministerio Público, cada minuto posterior al accidente resulta determinante para establecer si existió algún tipo de coordinación destinada a evitar una intervención inmediata.

En ese escenario, el hermano de la víctima, Gino Marzano, expresó públicamente su preocupación. Ha manifestado que las imágenes difundidas deben ser esclarecidas a profundidad, pues podrían evidenciar actuaciones que ameritan investigación. Para la familia, no se trata únicamente de determinar responsabilidades en el atropello, sino también de conocer qué ocurrió después y si alguien intentó influir en el curso de la justicia.

La hipótesis que ronda el caso es la posible existencia de encubrimiento, figura contemplada en el Código Penal cuando una persona ayuda a otra a eludir la acción de la autoridad. Aunque todavía no hay acusación formal en ese sentido, la Fiscalía continúa recabando testimonios y analizando los registros audiovisuales para determinar si hubo responsabilidades penales o administrativas adicionales.

Desde el punto de vista procesal, el periodo de flagrancia permite a la Policía proceder con la detención inmediata cuando el delito acaba de cometerse o existen elementos evidentes que vinculan al presunto autor. Por ello, resulta crucial esclarecer si al momento de la llegada de los agentes al edificio existían ya suficientes indicios para una intervención directa.

La defensa de Adrián Villar ha sostenido que su patrocinado colaborará con las investigaciones. Sin embargo, el debate se centra en el lapso transcurrido entre el accidente y su presentación ante las autoridades. Determinar si esa presentación fue espontánea o estratégica podría tener implicancias jurídicas relevantes.

En las últimas horas, la Divpiat ha intensificado las diligencias. Se revisan comunicaciones radiales, partes policiales y registros de cámaras de seguridad tanto del edificio como de las inmediaciones. La reconstrucción de la cronología es minuciosa: hora por hora, desplazamiento por desplazamiento.

