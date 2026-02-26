Perú

Lizeth Marzano: policías que acudieron a casa de la novia de Adrián Villar declaran en la Divpiat por presunta omisión en flagrancia

Los efectivos que ingresaron al edificio donde estaba Adrián Villar deberán detallar por qué se retiraron sin realizar detención pese a estar en periodo de flagrancia

Guardar
Francesca Montenegro y su padre acudieron voluntariamente a la Divpiat, mientras la Fiscalía revisa imágenes de cámaras de seguridad. ATV/ Ocurre Ahora.

La mañana avanzaba con tensión en los exteriores de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), donde los reflectores no estaban puestos únicamente en el investigado por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano Noguera, sino también en quienes acudieron a la vivienda donde él permanecía horas después del hecho.

El Caso Marzano ha entrado en una etapa clave: la revisión minuciosa de la primera intervención policial. Los efectivos de la comisaría de Orrantia que llegaron al domicilio de Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, fueron citados a declarar ante la Divpiat.

Su presencia en el edificio quedó registrada por cámaras de seguridad y hoy forma parte central de la investigación fiscal. Las imágenes muestran que los agentes arribaron al inmueble a las 5:03 a. m. y luego nuevamente a las 5:34 a. m., pocas horas después del atropello ocurrido en San Isidro.

Agentes de la comisaría de
Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Rindieron manifestación

El dato que ha generado mayor cuestionamiento es que, pese a encontrarse el caso dentro del periodo de flagrancia, los policías se retiraron sin realizar detención alguna. Esa decisión es ahora materia de análisis. La Fiscalía busca determinar si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente o si existió alguna omisión que deba ser sancionada.

La intervención policial ha sido formalmente incorporada a la investigación. Los agentes deberán detallar qué información manejaban en ese momento, qué acciones realizaron dentro del edificio y por qué optaron por retirarse sin intervenir a Adrián Villar, quien ya era señalado como presunto responsable del atropello.

En paralelo, el coronel Germán Amancio Machuca, jefe de la Divpiat, acudió personalmente a la sede policial para supervisar las diligencias vinculadas al caso. Su presencia refleja la sensibilidad institucional que ha adquirido el proceso, en medio de cuestionamientos públicos sobre el accionar de los primeros intervinientes.

Agentes de la comisaría de
Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Francesca Montenegro se pronuncia

Mientras los policías rendían su manifestación, otro movimiento captó la atención de la prensa. La influencer Francesca Montenegro llegó a las instalaciones de la Divpiat acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro. Eran minutos antes de las nueve de la mañana cuando ingresaron a la sede policial. Según se informó, no existía una citación formal previa.

La presencia voluntaria de Francesca Montenegro ocurre en un contexto en el que su imagen ha sido difundida como parte de la reconstrucción de los hechos posteriores al atropello. Cámaras de seguridad la captaron en San Isidro horas después del accidente, junto a Adrián Villar, el padre de este, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares. Esos registros audiovisuales son considerados piezas clave para establecer la secuencia de movimientos tras el siniestro.

Las imágenes muestran reuniones y desplazamientos que ahora son materia de escrutinio. Para el Ministerio Público, cada minuto posterior al accidente resulta determinante para establecer si existió algún tipo de coordinación destinada a evitar una intervención inmediata.

Agentes de la comisaría de
Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

En ese escenario, el hermano de la víctima, Gino Marzano, expresó públicamente su preocupación. Ha manifestado que las imágenes difundidas deben ser esclarecidas a profundidad, pues podrían evidenciar actuaciones que ameritan investigación. Para la familia, no se trata únicamente de determinar responsabilidades en el atropello, sino también de conocer qué ocurrió después y si alguien intentó influir en el curso de la justicia.

La hipótesis que ronda el caso es la posible existencia de encubrimiento, figura contemplada en el Código Penal cuando una persona ayuda a otra a eludir la acción de la autoridad. Aunque todavía no hay acusación formal en ese sentido, la Fiscalía continúa recabando testimonios y analizando los registros audiovisuales para determinar si hubo responsabilidades penales o administrativas adicionales.

Desde el punto de vista procesal, el periodo de flagrancia permite a la Policía proceder con la detención inmediata cuando el delito acaba de cometerse o existen elementos evidentes que vinculan al presunto autor. Por ello, resulta crucial esclarecer si al momento de la llegada de los agentes al edificio existían ya suficientes indicios para una intervención directa.

Agentes de la comisaría de
Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

La defensa de Adrián Villar ha sostenido que su patrocinado colaborará con las investigaciones. Sin embargo, el debate se centra en el lapso transcurrido entre el accidente y su presentación ante las autoridades. Determinar si esa presentación fue espontánea o estratégica podría tener implicancias jurídicas relevantes.

En las últimas horas, la Divpiat ha intensificado las diligencias. Se revisan comunicaciones radiales, partes policiales y registros de cámaras de seguridad tanto del edificio como de las inmediaciones. La reconstrucción de la cronología es minuciosa: hora por hora, desplazamiento por desplazamiento.

Agentes de la comisaría de
Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Temas Relacionados

Lizeth MarzanoAdrián VillarFamilia MarzanoGino MarzanoFrancesca Montenegroperu-noticias

Más Noticias

Café Para Todos: festival en la Costa Verde celebra el café de especialidad y el cold brew para refrescar el verano limeño

La cita será este 7 y 8 de marzo y reunirá a productores, baristas y público en dos jornadas de experiencias sensoriales, innovación y cultura cafetera frente al mar limeño

Café Para Todos: festival en

Gian Marco emociona en Colombia con una interpretación a capella que conquista a todos en 'A otro nivel'

El cantante peruano vivió un instante inolvidable en el reality musical colombiano al complacer el tierno pedido de una niña en el escenario, generando miles de reacciones y aplausos entre los presentes y en redes sociales

Gian Marco emociona en Colombia

Flavia López y Rosángela Espinoza desatan una nueva pelea en ‘Esto es Guerra’: “Todo el mundo sabe que has estado detrás de Patricio”

Las dos figuras del reality volvieron a cruzar declaraciones en plena transmisión en vivo, provocando revuelo en el set y manteniendo a todos atentos por el supuesto triángulo con el capitán de los Guerreros

Flavia López y Rosángela Espinoza

Eddy Herrera y Alberto Barros se unen para un único concierto en Perú: fecha, lugar y los precios de las entradas

El “Galán del Merengue” y el “Titán de la Salsa” compartirán escenario por primera vez en el país, presentando sus éxitos y tributos a la música tropical.

Eddy Herrera y Alberto Barros

Así avanza la construcción del primer centro comercial del Rímac: se estima inauguración para mediados del 2026

El proyecto Lomas Plaza, impulsado por Besco con una inversión de S/ 80 millones, avanza en su etapa constructiva con más de 3.000 m² de área comercial y marcas ancla ya confirmadas en una zona residencial en expansión del distrito

Así avanza la construcción del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña responde a comunicado

César Acuña responde a comunicado de Renovación Popular y critica a Rafael López Aliaga: “Candidato desequilibrado”

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco emociona en Colombia

Gian Marco emociona en Colombia con una interpretación a capella que conquista a todos en 'A otro nivel'

Flavia López y Rosángela Espinoza desatan una nueva pelea en ‘Esto es Guerra’: “Todo el mundo sabe que has estado detrás de Patricio”

Eddy Herrera y Alberto Barros se unen para un único concierto en Perú: fecha, lugar y los precios de las entradas

Carlos Alcántara estaría separado de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

DEPORTES

Sporting Cristal comparte “su más

Sporting Cristal comparte “su más enérgico rechazo” a los actos vandálicos que atentaron contra la vida de sus hinchas en el Callao

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

Géminis derrota a Universitario 3 a 1: resumen del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Universitario sufrió inesperada caída a manos de Géminis; Circolo choca con Atenea por fecha 6