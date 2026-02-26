Línea 2: Ositrán sugiere integración temporal con Línea 1 mientras se define conexión en 28 de Julio

Esta alternativa haría posible articular operativamente ambos servicios sin depender de que se concrete previamente la infraestructura definitiva en la avenida 28 de Julio. Foto: composición Infobae Perú/Constructivo

La puesta en marcha integral de la etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao avanza en el plano constructivo, pero enfrenta un punto crítico fuera del túnel: la conexión con la Línea 1 en la avenida 28 de Julio. Aunque las obras civiles presentan un progreso sustancial, la definición de ese enlace físico continúa pendiente entre el concedente y la empresa a cargo del proyecto.

Ante este escenario, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha planteado una alternativa provisional para no retrasar el inicio de operaciones. La propuesta apunta a habilitar una integración indirecta mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria acuerdan la solución definitiva en 28 de Julio.

Integración funcional mientras se define la obra final

El esquema sugerido contempla una articulación operativa temporal. Desde la estación Central de la Línea 2, ubicada en Paseo Colón y ya conectada de manera subterránea con la estación Central del Metropolitano, los pasajeros podrían desplazarse en bus hacia la estación Grau de la Línea 1, una vez concluida la Vía Expresa Grau.

Este mecanismo permitiría establecer una conexión funcional entre ambas líneas sin esperar la construcción del enlace directo en 28 de Julio. Con ello, se evitaría que la infraestructura ya ejecutada quede a la espera de una definición técnica y contractual.

La aplicación de esta fórmula abriría la posibilidad de que la etapa 1B —que se extiende por 16 estaciones entre Plaza Bolognesi y Municipalidad de Ate— opere conjuntamente con las cinco estaciones de la etapa 1A, en servicio desde 2023, antes de diciembre de 2027.

Foto: Construyendo Obras y Vías

Avance físico y condiciones pendientes

El progreso constructivo de la etapa 1B alcanza el 85% en los componentes requeridos para su funcionamiento. En términos de obra gruesa, tanto el túnel de interconexión entre estaciones como la superficie de rodadura (rieles) se encuentran ejecutados al 100%.

Sin embargo, aún falta completar la instalación de la catenaria, las bandejas portacables y las pasarelas vinculadas al sistema de alimentación eléctrica de los trenes. También siguen en desarrollo las instalaciones no ferroviarias en estaciones, como acabados arquitectónicos, escaleras eléctricas, ascensores y climatización.

Supervisión y cronograma

A ello se sumará la ejecución de aproximadamente 6.900 pruebas de sistemas y subsistemas, indispensables para garantizar la operación automatizada del servicio. La Línea 2 será el primer sistema masivo subterráneo del país con conducción automática integral (GoA4), es decir, sin operador a bordo. El proyecto contempla 27 kilómetros de recorrido, 27 estaciones y un patio taller, además de un ramal de 8 kilómetros que integrará la futura Línea 4.

Para que el horizonte planteado pueda cumplirse, resulta clave contar con un cronograma de construcción vigente, aspecto que todavía debe formalizarse entre el MTC y la concesionaria. Mientras ello ocurre, Ositrán mantiene la supervisión de los trabajos, verificando que se ejecuten en el menor plazo posible, aunque sin exigir fechas contractuales específicas. Actualmente, no se reportan frentes de obra paralizados.

Etapa 2 y avance de la tuneladora

En cuanto a la etapa 2, que comprende 11 estaciones entre Puerto del Callao y Parque Murillo, el avance promedio se sitúa en 65%. La tuneladora Delia excava el tramo entre San Marcos y Óscar R. Benavides, con 2,5 kilómetros pendientes hasta llegar a Insurgentes, punto donde será desmontada.

Foto: Metro de Lima

Concluida la perforación, se instalarán los rieles, los sistemas eléctricos y las instalaciones complementarias antes de iniciar las pruebas técnicas. Bajo este escenario, la operación comercial de esta fase se proyecta para septiembre de 2028.

Ramal 4 y proyección de servicio

El Ramal 4, que se desarrolla entre la avenida Óscar Gambetta y Óscar R. Benavides y será entregado junto con la etapa 2, registra un avance promedio de 46%, considerando estaciones, túnel y patio taller. Se prevé que la excavación culmine en enero de 2027, mientras que el inicio de operaciones comerciales podría concretarse en diciembre de 2029.

Así, pese a que la construcción muestra progresos importantes en distintos frentes, la definición de la conexión con la Línea 1 y la aprobación de un calendario actualizado serán determinantes para consolidar la entrada en servicio integral del primer metro subterráneo automatizado del país.