Nuevas rutas del Metro de Lima con las Líneas 8 y 9: así será el recorrido y los distritos que conectará

La ampliación del Metro de Lima prevé la construcción de las Líneas 8 y 9, que atravesarán distritos clave y facilitarán la conexión entre zonas densamente pobladas

Lima y Callao proyectan una transformación de su sistema de transporte público con la expansión de la red del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que contempla la construcción de nuevas líneas de Metro. La iniciativa busca ampliar la cobertura del transporte masivo a través de la Línea 7, Línea 8 y Línea 9

A través de la Autoridad de Transporte Urbano, se dio a conocer el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, donde se detalla por dónde se tiene previsto que pasarán las nuevas rutas. Tiene la finalidad de contar con más desplazamientos más ágiles y seguros, reducir la congestión y elevar la calidad de vida de millones de habitantes de la capital y sus alrededores.

De acuerdo con proyecciones del Plan Maestro Urbano (PMU), la velocidad promedio del transporte público masivo en Lima podría alcanzar los 32 km/h en 2045, superando los 27 km/h estimados para 2025 y duplicando la velocidad del sistema convencional.

Línea 7 (Callao – Ancón)

La Línea 7 se perfila como un eje estratégico para el desarrollo del norte metropolitano. Este corredor abarcará 28,3 kilómetros y recorrerá la avenida Gambetta y la Panamericana Norte, conectando zonas en proceso de expansión como Ventanilla, Mi Perú y Ancón, según la ATU. Su trazado, que parte desde el Óvalo 200 Millas hasta Ancón, brindará acceso directo a barrios en crecimiento y consolidación, entre ellos Oquendo, Pachacútec y el propio Ventanilla.

De acuerdo con el documento, esto beneficiará a 401 mil habitantes y absorberá alrededor de 525 mil viajes diarios,

Línea 8 (El Agustino – Cercado de Lima)

Este ramal cubrirá 11,5 kilómetros y enlazará El Agustino con el Cercado de Lima, atravesando distritos como Santa Anita, San Juan de Lurigancho y el Rímac. El recorrido por la avenida Abancay articulará polos de intensa actividad comercial y de servicios públicos, como el Mercado Central, y permitirá el intercambio directo con la Estación Central del Metropolitano.

La línea se vinculará con las Líneas 2 y 3 del Metro y con el sistema BRT, beneficiando a más de 307 mil personas y atendiendo cerca de 672 mil desplazamientos diarios.

Línea 9

El corredor de la Línea 9 unirá puntos clave del norte y centro de Lima, con 20 kilómetros de extensión que favorecerán la movilidad de 740 mil habitantes y permitirán captar aproximadamente 788 mil viajes diarios.

El trazado recorrerá San Miguel, La Perla y San Martín de Porres, para lograr una conexión con el aeropuerto Jorge Chávez.

Línea 6 (San Martín de Porres – El Agustino)

La Línea 6 se proyecta como el corredor más extenso de la red de Metro de Lima, con un recorrido de 40,5 kilómetros. Este eje beneficiará a más de 1,26 millones de personas en su área de influencia y atenderá una demanda estimada superior a 1,35 millones de viajes diarios. La implementación de la línea podría realizarse en varias etapas para facilitar tanto la construcción como la operación.

Línea 5 (Surquillo – Villa El Salvador)

El diseño de la Línea 5 contempla un trayecto de 14,9 kilómetros que conectará con distritos como Barranco, Surco, Chorrillos y Villa El Salvador. Esta línea contará con estaciones de integración con las Líneas 3 y 6 del Metro y con servicios BRT.

