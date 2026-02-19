Una propuesta de matrimonio sorprendió a los televidentes en el primer capítulo de ‘A otro nivel’

Propuesta de matrimonio en el 'reality' sorprendió al jurado y a los televidentes - crédito @aotronivelco/IG

El regreso de A Otro Nivel al horario estelar de la televisión colombiana marcó un inicio cargado de emociones, renovaciones y momentos personales inesperados.

En el capítulo inaugural, la presentadora Cristina Hurtado destacó las transformaciones que tendrá esta nueva temporada, que llega cargada después de cuatro años de ausencia: “De 160 participantes (elegidos entre más de 1.300 cantantes que se postularon), 80 pasarán a la siguiente fase en una sección bautizada como ‘El Ascensor’”.

Así fue la propuesta de matrimonio en 'A otro nivel' - crédito @caracoltv/TikTok

El formato ahora exige que los concursantes se agrupen en cuartetos en vez de actuar individualmente, implicando ajustes tanto para los espectadores como para los propios competidores.

La dinámica impone que cada artista disponga de un minuto y medio en escena para impresionar al jurado. Si uno de los miembros —Felipe Peláez, Kike Santander o Gian Marco— activa el botón verde, el participante avanzará al tercer nivel.

Pero, algo que no había ocurrido en temporadas pasadas es que, si los tres jueces coinciden con su voto, el concursante se convertirá en uno de los líderes de la temporada.

Entre los primeros en destacar estuvo Alana, que conquistó la siguiente fase cantando una pieza popular y generó un instante memorable fuera del escenario. De acuerdo con su pareja, la participante lleva en la música más de 20 años, por lo que no dudó en desaprovechar ese momento para hacerle una petición frente al público y los jurados.

Tras el cierre del reality, la programación nocturna de Caracol será renovada con el estreno de una nueva temporada de 'A Otro Nivel' - crédito @ aotronivelco/ Instagram

Como muestra del amor que le tiene y el apoyo que le ha brindado a lo largo de su relación, le hizo la propuesta de matrimonio.

Su pareja, el chef Leo, le expresó: “Es una gran diosa, hoy es un paso muy grande mi amor, hoy es un paso muy grande donde se le abren las puertas después de 15 años cuando hablábamos en la casa diciendo ‘es que llevo toda la vida cantando’. Y hoy en este día tan importante también, así como tu carrera abre una gran puerta y se crea una gran oportunidad, también quiero que se cree nuestro hogar”.

Estas palabras sensibilizaron al jurado y a la audiencia, y aunque el gesto pareció ser una propuesta de matrimonio, pues muchos no lo vieron simbolizado con el tradicional anillo, lo que ocurrió fue una manifestación de deseo por seguir compartiendo y progresando juntos tras varios años de relación.

La pareja aprovechó el paso de Alana para exponer sus inteciones en la relación - crédito @caracoltv/TikTok

Los comentarios no tardaron en aparecer y rápidamente en las redes sociales del canal, dejaron algunos comentarios como: “Qué belleza, el amor está en el aire”; “el hombre se nota que está enamorado, lo mejor del mundo, felicidades”, entre otros.

Estos son los jurados de ‘A otro nivel’

El primer nombre en la lista es el cantante y compositor vallenato Felipe Peláez. El colombo-venezolano llega respaldado por una trayectoria que incluye 11 álbumes de estudio y una serie de premios cosechados a lo largo de su carrera, incluidos dos Latin Grammy.

El segundo nombre es un viejo conocido de A Otro Nivel: el compositor y productor musical colombiano Kike Santander, uno de los más reconocidos en el ámbito del pop latino. Con una carrera de 38 años en la industria musical, ha trabajado junto a figuras como Alejandro Fernández, Cristian Castro, Gloria Estefan, Thalía, Jennifer López, Chayanne, Sin Bandera y Rocío Dúrcal, entre otros.

Kike Santander hace su regreso al programa, en el que fungió como jurado en 2016 y 2017 - cortesía Foro Impacta

En 2002, Santander fue nombrado presidente de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, la entidad responsable de otorgar los Latin Grammy.

El tercero en la lista es el peruano Gian Marco, cantautor, músico, productor musical y expresentador de televisión. Al igual que Santander, cuenta con experiencia en formatos musicales para televisión, habiendo participado en la tercera temporada de La Voz Perú, celebrada en 2015.