EN VIVO: ‘A Otro Nivel’ hace su regreso a la televisión colombiana con su cuarta temporada

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión vuelve a las pantallas tras cinco años de ausencia

'A Otro Nivel' hace su esperado debut en 2026, con Cristina Hurtado como presentadora del formato - crédito @aotronivelco/Instagram

Con miras a posicionarse en lo más alto de las preferencias de los colombianos en el horario prime de la televisión colombiana, A Otro Nivel hace su regreso luego de cinco años de ausencia con cambios en los rostros que los televidentes seguirán en las próximas semanas.

Cristina Hurtado será la presentadora tomando el lugar de Paulina Vega, mientras que en el jurado estarán Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

No se pierda todas las novedades y sorpresas que dejará el programa inaugural en el inicio de su cuarta temporada.

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

El concurso de talentos musicales anunció su regreso a la pantalla en el primer semestre de 2026, con Cristina Hurtado como presentadora

Cristina Hurtado fue confirmada como la nueva presentadora de 'A otro nivel' supliendo a Paulina Vega. No será el único cambio del formato para su regreso en 2026 - crédito @crisshurtado/Instagram

Con miras a posicionarse en lo más alto de las preferencias de los colombianos en el horario prime de la televisión colombiana, los dos canales privados ya están enfocados en cerrar 2025 y arrancar 2026 de la mejor manera.

