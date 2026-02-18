EN VIVO: ‘A Otro Nivel’ hace su regreso a la televisión colombiana con su cuarta temporada

'A Otro Nivel' hace su esperado debut en 2026, con Cristina Hurtado como presentadora del formato - crédito @aotronivelco/Instagram

Con miras a posicionarse en lo más alto de las preferencias de los colombianos en el horario prime de la televisión colombiana, A Otro Nivel hace su regreso luego de cinco años de ausencia con cambios en los rostros que los televidentes seguirán en las próximas semanas.

Cristina Hurtado será la presentadora tomando el lugar de Paulina Vega, mientras que en el jurado estarán Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

