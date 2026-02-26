El 95% de equipos legales en Perú opera sin base de datos estructurada: el sobrecosto oculto que están ignorando

La fragmentación de datos en correos y hojas de cálculo impide la integración eficiente de la información legal y dificulta la toma de decisiones.

En el ámbito empresarial peruano, el área legal enfrenta una brecha tecnológica significativa: el 95% de los estudios de abogados y departamentos legales corporativos continúa gestionando su información sin una base de datos estructurada ni sistemas integrados para la elaboración de reportes.

Así lo revela un análisis realizado por Binder, que advierte sobre el impacto de esta situación en la productividad, los costos y el valor estratégico de la función legal.

El 95% de los equipos legales en Perú opera sin bases de datos estructuradas

De acuerdo con la legaltech, la falta de integración entre la gestión documentaria y la administración de datos genera un “agujero negro” en la operación diaria de los equipos legales.

Esta situación obliga a mantener registros de forma manual y a construir reportes desde cero cada vez que la dirección requiere métricas de gestión.

La falta de reportería automatizada en áreas legales peruanas contribuye a la escasa identificación de riesgos contractuales y el análisis de tiempos de respuesta.

Como resultado, los abogados dedican, en promedio, entre 2 y 4 horas mensuales por persona al mantenimiento manual de información y una cantidad similar a la elaboración de reportes, generalmente en hojas de cálculo.

En total, cada abogado puede invertir entre 4 y 8 horas al mes en tareas repetitivas vinculadas a la administración de datos y reportería. Según Carlos Arana, CEO de Binder, en equipos medianos o grandes este tiempo se traduce en un costo operativo permanente que no necesariamente agrega valor jurídico.

“El problema no es solo el tiempo invertido, sino la falta de visibilidad que genera. Si la data no está estructurada, no es confiable ni explotable estratégicamente”, subraya.

El mantenimiento manual de datos consume hasta 8 horas por abogado al mes en Perú

La fragmentación de la información en correos electrónicos, hojas de cálculo y carpetas compartidas dificulta la respuesta a preguntas clave para la dirección legal, como la carga de trabajo por cliente, los tiempos de respuesta, los riesgos contractuales recurrentes o el cumplimiento de compromisos internos.

Esta falta de métricas consolidadas limita la capacidad de anticipación y reduce el peso estratégico del área legal dentro de la organización, señala Arana.

La ausencia de métricas consolidadas disminuye la capacidad estratégica y la anticipación de los equipos legales dentro de las organizaciones.

Así, Binder sostiene que la integración de la gestión documentaria con una base de datos estructurada, el llenado automático y la reportería automatizada podría reducir hasta en un 95% el tiempo dedicado al mantenimiento de información y elaboración de reportes.

De acuerdo con la legaltech, liberaría capacidad para el análisis jurídico y el acompañamiento estratégico al negocio, dos aspectos fundamentales en el entorno actual.

¿La fragmentación de documentos y datos resta eficiencia a los departamentos legales?

Finalmente, el informe de Binder destaca que, aunque 4 u 8 horas al mes pueden parecer poco en términos individuales, en un equipo de 10 abogados esto puede significar hasta 80 horas mensuales destinadas a tareas manuales.

“Cuando no se presta atención a esas cifras individuales, el costo operativo se vuelve estructural”, apunta el CEO de la legaltech.

De esta manera, la digitalización y la automatización surgen como alternativas para superar la fragmentación y dotar a los equipos legales de herramientas que permitan un uso más estratégico de la información, optimizando tanto el tiempo como los recursos en beneficio de la organización.

Además, Binder resalta que su propuesta fue cofinanciada por el programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción, un respaldo que impulsa soluciones orientadas a cerrar brechas de productividad y eficiencia en las organizaciones, y que valida la relevancia del desafío que hoy enfrentan las áreas legales en la gestión de datos y en la optimización de su operación.