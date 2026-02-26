Perú

El 95% de equipos legales en Perú opera sin base de datos estructurada: el sobrecosto oculto que están ignorando

¿Línea de negocio? La gestión manual de información en estudios jurídicos y áreas legales empresariales provoca pérdidas de hasta 80 horas mensuales por equipo, según un nuevo informe

Guardar
La fragmentación de datos en
La fragmentación de datos en correos y hojas de cálculo impide la integración eficiente de la información legal y dificulta la toma de decisiones.

En el ámbito empresarial peruano, el área legal enfrenta una brecha tecnológica significativa: el 95% de los estudios de abogados y departamentos legales corporativos continúa gestionando su información sin una base de datos estructurada ni sistemas integrados para la elaboración de reportes.

Así lo revela un análisis realizado por Binder, que advierte sobre el impacto de esta situación en la productividad, los costos y el valor estratégico de la función legal.

El 95% de los equipos legales en Perú opera sin bases de datos estructuradas

De acuerdo con la legaltech, la falta de integración entre la gestión documentaria y la administración de datos genera un “agujero negro” en la operación diaria de los equipos legales.

Esta situación obliga a mantener registros de forma manual y a construir reportes desde cero cada vez que la dirección requiere métricas de gestión.

La falta de reportería automatizada
La falta de reportería automatizada en áreas legales peruanas contribuye a la escasa identificación de riesgos contractuales y el análisis de tiempos de respuesta.

Como resultado, los abogados dedican, en promedio, entre 2 y 4 horas mensuales por persona al mantenimiento manual de información y una cantidad similar a la elaboración de reportes, generalmente en hojas de cálculo.

En total, cada abogado puede invertir entre 4 y 8 horas al mes en tareas repetitivas vinculadas a la administración de datos y reportería. Según Carlos Arana, CEO de Binder, en equipos medianos o grandes este tiempo se traduce en un costo operativo permanente que no necesariamente agrega valor jurídico.

“El problema no es solo el tiempo invertido, sino la falta de visibilidad que genera. Si la data no está estructurada, no es confiable ni explotable estratégicamente”, subraya.

El mantenimiento manual de datos consume hasta 8 horas por abogado al mes en Perú

La fragmentación de la información en correos electrónicos, hojas de cálculo y carpetas compartidas dificulta la respuesta a preguntas clave para la dirección legal, como la carga de trabajo por cliente, los tiempos de respuesta, los riesgos contractuales recurrentes o el cumplimiento de compromisos internos.

Esta falta de métricas consolidadas limita la capacidad de anticipación y reduce el peso estratégico del área legal dentro de la organización, señala Arana.

La ausencia de métricas consolidadas
La ausencia de métricas consolidadas disminuye la capacidad estratégica y la anticipación de los equipos legales dentro de las organizaciones.

Así, Binder sostiene que la integración de la gestión documentaria con una base de datos estructurada, el llenado automático y la reportería automatizada podría reducir hasta en un 95% el tiempo dedicado al mantenimiento de información y elaboración de reportes.

De acuerdo con la legaltech, liberaría capacidad para el análisis jurídico y el acompañamiento estratégico al negocio, dos aspectos fundamentales en el entorno actual.

¿La fragmentación de documentos y datos resta eficiencia a los departamentos legales?

Finalmente, el informe de Binder destaca que, aunque 4 u 8 horas al mes pueden parecer poco en términos individuales, en un equipo de 10 abogados esto puede significar hasta 80 horas mensuales destinadas a tareas manuales.

“Cuando no se presta atención a esas cifras individuales, el costo operativo se vuelve estructural”, apunta el CEO de la legaltech.

trabajo - desempleo
trabajo - desempleo

De esta manera, la digitalización y la automatización surgen como alternativas para superar la fragmentación y dotar a los equipos legales de herramientas que permitan un uso más estratégico de la información, optimizando tanto el tiempo como los recursos en beneficio de la organización.

Además, Binder resalta que su propuesta fue cofinanciada por el programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción, un respaldo que impulsa soluciones orientadas a cerrar brechas de productividad y eficiencia en las organizaciones, y que valida la relevancia del desafío que hoy enfrentan las áreas legales en la gestión de datos y en la optimización de su operación.

Temas Relacionados

abogadosestudios legalescostos operativosempresasRRHHBinderperu-economia

Más Noticias

Monserrat Seminario expone chats donde Melcochita le exige S/15.000 para regresar a casa

La aún esposa del cómico mostró en televisión mensajes privados en los que el artista condiciona su regreso al hogar a cambio de dinero. Monserrat también lo acusó de ludopatía y reveló detalles sobre la crisis familiar.

Monserrat Seminario expone chats donde

Ley de Riego Tecnificado: el Estado subsidiará hasta el 80% de la infraestructura de agua a las grandes agroexportadoras

El nuevo reglamento permite a cualquier productor acceder a un subsidio sin devolución de hasta S/ 110.000 para tecnificar su riego, incluido el sector que rompió récord en 2025

Ley de Riego Tecnificado: el

FPV otorga puntos a Circolo tras reclamo por falta de San Martín en Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El conjunto de Pueblo Libre exigió la victoria del partido luego de la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras en USMP

FPV otorga puntos a Circolo

Adrián Villar salió enmarrocado a la espera que se decida el penal donde cumplirá prisión preventiva por caso Lizeth Marzano

El traslado del investigado responde a la orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial tras el atropello mortal ocurrido en San Isidro

Adrián Villar salió enmarrocado a

Uno de cada cinco peruanos convive con prediabetes por sobrepeso y falta de actividad física, según EsSalud

De acuerdo con especialista, la prediabetes representa una etapa intermedia reversible, siempre que se detecte a tiempo y se realicen cambios en el estilo de vida, principalmente en la dieta y la actividad física

Uno de cada cinco peruanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Adrián Villar mostró “desinterés por

Adrián Villar mostró “desinterés por la vida ajena” y huiría si queda libre: Los argumentos del PJ para darle prisión preventiva

Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se besaron en reto de actuación frente a Flavia López: así reaccionó la modelo

Gian Marco sorprende al revelar que fue despedido tras ganar su primer Grammy: “No lo he contado nunca”

Carlos Alcántara sorprende al ponerse el ‘chip de la juventud’ tras anunciar su soltería

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

DEPORTES

FPV otorga puntos a Circolo

FPV otorga puntos a Circolo tras reclamo por falta de San Martín en Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ángel Comizzo es el primer entrenador destituido de la Liga 1 2026 y se despedirá del cargo frente a FC Cajamarca

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Felipe Vizeu se sincera sobre su falta de gol tras Sporting Cristal vs Carabobo: “No me preocupa”

Pedro García lanzó dura advertencia a Maxloren Castro tras separación de Sporting Cristal: “Paulo Autuori no anda con ‘chiquitas’”