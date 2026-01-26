Adiós a la montaña de expedientes: cómo la IA está reduciendo costos y agilizando los procesos legales en Perú

Las empresas pueden perder hasta el 9% de sus ingresos por una mala gestión contractual, según estudios recientes del sector legal.

Un reciente análisis de Binder, plataforma peruana de tecnología legal, señala que la inteligencia artificial está permitiendo a las áreas legales en Perú dejar atrás el trabajo manual, los archivos dispersos y los procesos lentos.

El resultado es una reducción de costos y una mayor velocidad en la resolución de controversias, dos prioridades cada vez más urgentes para las organizaciones locales.

La IA transforma la gestión legal en el sector privado peruano

En muchas empresas, mientras áreas como finanzas o marketing han digitalizado procesos y estandarizado sistemas, los equipos legales aún dependen de correos electrónicos, hojas de Excel y carpetas compartidas que no se comunican entre sí.

Este modelo fragmentado no solo ralentiza el flujo de trabajo, sino que también dificulta el control, incrementa los riesgos y limita la capacidad del área legal para aportar valor estratégico al negocio.

El uso de inteligencia artificial ayuda a las áreas jurídicas a superar la fragmentación causada por correos, Excel y carpetas dispersas.

De acuerdo con el análisis de la plataforma Binder, esta falta de integración y digitalización en las áreas jurídicas de las compañías representa un costo oculto significativo.

Estudios recientes muestran que hasta el 9% de los ingresos se pierde por una mala gestión contractual, que el 71% de las empresas tiene dificultades para encontrar documentos clave y que más del 80% de los equipos legales carece de una estructura clara o métricas para medir su desempeño.

El desorden operativo expone a empresas peruanas a mayores riesgos legales

Carlos Arana, fundador y CEO de Binder, sostiene que por años se ha normalizado el desorden y la ausencia de procesos claros en los departamentos legales, lo que repercute directamente en los resultados del negocio.

“La tecnología actual permite construir una infraestructura operativa que brinda eficiencia y control. La inteligencia artificial no reemplaza al abogado, pero sí elimina la carga operativa y hace visible el trabajo”, afirma.

Las organizaciones están cambiando su enfoque, sostiene el experto: buscan soluciones que centralicen la gestión de contratos, documentación, cumplimiento y seguimiento de procesos en una sola plataforma, en lugar de sumar herramientas aisladas.

Entre los procesos que más tiempo demandan en las áreas legales, Binder destaca los siguientes puntos:

Gestión y organización documental: contratos y documentos dispersos, múltiples versiones y dificultad para acceder a información confiable. La centralización reduce tiempos de búsqueda y validación.

Búsqueda de información y antecedentes: localizar cláusulas o contratos antiguos puede tomar horas sin un sistema estructurado. La inteligencia artificial permite identificar información clave de forma más rápida y precisa.

Seguimiento de procesos y solicitudes: la dependencia del correo limita la visibilidad del estado real de los casos. Un sistema integrado permite trazabilidad, asignación de responsables y detección de cuellos de botella.

Control de plazos y vencimientos: la gestión manual incrementa el riesgo de incumplimientos. La automatización de alertas ayuda a reducir contingencias.

Reducción de tareas repetitivas: actividades administrativas consumen gran parte del tiempo del equipo legal. La automatización libera tiempo para análisis y prevención de riesgos.

La inteligencia artificial en la gestión legal permite a las empresas peruanas reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

El manejo manual de datos retrasa la modernización del área jurídica

En el escenario local, la propuesta de Binder recibió un impulso adicional al resultar ganadora del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción (PRODUCE), lo que permitió validar y cofinanciar su innovación en la gestión legal.

Este reconocimiento evidencia la importancia de abordar los desafíos operativos del sector jurídico en un entorno empresarial cada vez más exigente en términos de cumplimiento, eficiencia y control.

Para las empresas en Latinoamérica, incorporar inteligencia artificial y automatización en la gestión legal representa una oportunidad concreta de acelerar su modernización con modelos ya probados y validados.