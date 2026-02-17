Venta de vehículos inició 2026 con récord: 20.628 unidades livianas nuevas

De acuerdo con la información de la Sunarp, compartida por la AAP, la cifra fue 24% mayor a la registrada en enero del año anterior. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El 2026 arrancó con cifras inéditas para el sector automotor peruano. En enero se comercializaron 20.628 vehículos livianos nuevos, el volumen mensual más alto registrado hasta ahora, de acuerdo con información oficial procesada por el gremio del sector.

Según datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), difundidos por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el resultado superó en 24% lo alcanzado en el mismo mes del año pasado, consolidando un inicio de ejercicio con fuerte dinamismo en la demanda.

SUV concentran más de la mitad del mercado

El liderazgo volvió a recaer en las SUV, que sumaron 11.117 unidades vendidas en enero, con un avance interanual de 34,1%. Este desempeño permitió que dicho segmento represente el 54% de todas las colocaciones de vehículos livianos nuevos en el país.

En el resto de categorías, las pickups y furgonetas totalizaron 3.937 unidades, con un crecimiento de 3,8%. Los automóviles alcanzaron 3.007 unidades vendidas, lo que implicó un incremento de 28,6%, mientras que las camionetas cerraron el mes con 2.557 unidades y una expansión de 16,4%.

“Este resultado refleja un entorno que sigue favoreciendo la decisión de compra: mayor dinamismo económico, mejores condiciones financieras y una oferta más amplia de marcas y modelos”, comentó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

Las SUV se mantuvieron como el segmento con mayor demanda, al colocar 11.117 unidades en enero, lo que significó un crecimiento de 34,1% frente al mismo mes del año previo. Foto: Chevrolet

Factores económicos impulsan la demanda

El repunte del mercado se explica por una combinación de variables macroeconómicas y financieras. Entre ellas figuran el mayor dinamismo de la inversión privada, la recuperación del empleo e ingresos y una inflación que se mantiene dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A ello se suma un tipo de cambio bajo, mayor liquidez en los hogares, disponibilidad de inventarios y mejores condiciones para acceder a financiamiento vehicular. “El acceso al crédito vehicular viene ganando protagonismo y, junto con un tipo de cambio favorable, está apoyando el repunte del mercado”, añadió Morisaki.

Vehículos pesados también aceleran

El dinamismo no se limitó a los vehículos livianos. En el segmento de camiones y tractocamiones se comercializaron 2.069 unidades en enero, lo que representó un crecimiento de 32,4% frente al mismo periodo del año previo.

En tanto, las ventas de minibuses y ómnibus alcanzaron 372 unidades, con un aumento de 9,4%. Este comportamiento está vinculado a la mejora de la actividad productiva y a la mayor disponibilidad de oferta por parte de las empresas del sector.

“Cuando la actividad económica se acelera, la demanda de transporte y logística se incrementa, y eso se traduce en una mayor necesidad de renovar y ampliar flotas, tanto para carga como para pasajeros”, señaló el representante de la AAP.

La recuperación de las ventas responde a diversos factores económicos y financieros, entre los que destaca un tipo de cambio en niveles reducidos. Foto: Yahoo Finanzas

Motos y trimotos mantienen expansión

El mercado de motos y trimotos también reportó un resultado positivo. En enero se colocaron 1.269 unidades, cifra que significó un crecimiento de 22,7% respecto al mismo mes del 2025.

El avance responde a la mejora del poder adquisitivo, la amplia disponibilidad de stock en un entorno competitivo y condiciones financieras favorables. Además, para miles de familias, estos vehículos cumplen un doble rol: facilitan la movilidad diaria y funcionan como herramienta de generación de ingresos.

Proyecciones y riesgos en el horizonte

De cara a los próximos meses, el gremio prevé que el desempeño continúe alineado con las perspectivas positivas del consumo privado. No obstante, advierte que el ritmo podría desacelerarse en el segundo trimestre por el proceso electoral, antes de retomar mayor tracción.

También se mantiene en evaluación la alerta climática asociada al Fenómeno de El Niño Costero, emitida por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). La evolución de este evento y su posible impacto en actividades como la pesca y la agroexportación podrían influir en el entorno económico y, por extensión, en el mercado automotor.