Lucciana Pérez se instala en las semifinales del W35 de San Gregorio y alcanzará su mejor posición en el ranking WTA

Lucciana Pérez se instala en el grupo de las cuatro mejores en el W35 de San Gregorio y obtendrá nueva posición en el ranking WTA. Crédito: Difusión.

El regreso de Lucciana Pérez al circuito profesional no podría estar siendo más alentador. La tenista peruana, que viene de completar una campaña de antología en el tenis universitario estadounidense, donde fue distinguida como la mejor jugadora de la temporada, se instaló en las semifinales del W35 de San Gregorio al derrotar por 6-2 y 6-4 a la griega Elena Korokozidi. La victoria representa su tercer triunfo consecutivo sin perder sets en el certamen italiano.

La actuación de la limeña confirma que el gran nivel mostrado durante su etapa universitaria también puede trasladarse al ámbito profesional. Considerada una de las principales promesas del tenis peruano, Pérez continúa dando pasos importantes en su objetivo de consolidarse en el circuito internacional y acceder a torneos de mayor categoría.

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Frente a Korokozidi, la peruana fue superior durante gran parte del encuentro. El primer set tuvo una clara dominadora desde el inicio. Pérez quebró en tres oportunidades el servicio de la griega y llegó a colocarse 5-0 en el marcador, dejando prácticamente sentenciada la manga. Aunque su rival logró recuperar uno de los quiebres y acortar distancias, la nacional mantuvo la tranquilidad para cerrar el parcial por 6-2.

La Federación Peruana de Tenis celebró la victoria de Lucciana Pérez en San Gregorio. Crédito: Instagram FPT.

La segunda manga ofreció una resistencia mucho mayor por parte de la europea. Ambas jugadoras intercambiaron quiebres de servicio y el marcador se mantuvo equilibrado hasta el 4-4. Sin embargo, cuando el set parecía encaminarse a una definición más ajustada, Pérez elevó nuevamente su nivel. La peruana rompió el saque de Korokozidi en el noveno juego y luego sostuvo el suyo para sellar el 6-4 definitivo que le otorgó el boleto a las semifinales.

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Ahora, la siguiente prueba para la tenista nacional será la rumana Andrea Prisacariu, rival con la que disputará el pase a la final. El encuentro está programado para este sábado desde las 08:00 horas de Perú.

La semana también dejará una recompensa importante en el ranking mundial. Gracias a su desempeño en San Gregorio, Pérez ingresará el próximo 22 de junio, por primera vez en su carrera, al top 360 de la clasificación WTA, un nuevo hito dentro de una progresión que viene siendo constante durante los últimos años.

La peruana Lucciana Pérez se ha reintegrado con total naturalidad y solvencia al circuito profesional luego de un primer semestre enfocado en el tenis universitario de los Estados Unidos. Crédito: X ATPerú.

Además, la peruana volvió a afrontar una exigente jornada de doble competencia. Si bien quedó eliminada en las semifinales del cuadro de dobles, alcanzó nuevamente una instancia decisiva en una modalidad donde suele destacar y sumó 14 puntos para su ranking de parejas. Con la atención puesta ahora exclusivamente en el cuadro individual, Lucciana buscará prolongar su gran semana en Italia y acercarse a un nuevo título profesional.

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‘Lu’ se dedicará al tenis profesional

Más allá de los resultados inmediatos, la temporada 2026 también representa un momento decisivo en la carrera de Lucciana Pérez y una noticia sumamente alentadora para el deporte peruano. Considerada una de las mayores promesas del tenis nacional y una de las principales apuestas para que el Perú vuelva a tener protagonismo en el circuito internacional, la joven deportista confirmó que, una vez concluida su etapa universitaria el próximo año, se dedicará de manera exclusiva al profesionalismo.

En una reciente entrevista con 'El Saber del Deporte’, la peruana reveló que su prioridad será enfocarse plenamente en la competencia de alto nivel, una decisión que marca un punto de inflexión en su desarrollo deportivo. El anuncio cobra especial relevancia debido al crecimiento sostenido que ha mostrado en los últimos meses, tanto en el circuito universitario de Estados Unidos como en los torneos profesionales de la ITF.

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La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

“Mi sueño es ganar Roland Garros”, expresó la tenista nacional, dejando en claro la ambición que guía su proyecto deportivo y la magnitud de los objetivos que se ha trazado para los próximos años. Por lo pronto, sus metas están enfocadas en seguir escalando posiciones dentro del ranking mundial para acceder a torneos de mayor categoría. “Mi objetivo este año es subir un poquito de categoría, jugar torneos un poco más grandes, pero para eso tengo que subir el ranking”, explicó.