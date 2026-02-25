Falta de psicólogos pone en riesgo la salud mental escolar en Lima Provincias e Ica, advierte la Contraloría

Aulas sin apoyo emocional: más de 40 colegios de Lima Provincias e Ica carecen de psicólogos. Foto: Contraloría

La ausencia de psicólogos en instituciones educativas públicas de Lima Provincias e Ica vuelve a encender las alertas sobre la capacidad del Estado para garantizar entornos escolares seguros y adecuados. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, tras supervisar 43 colegios en ambas jurisdicciones como parte del Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026.

Los hallazgos revelan que, en la mayoría de centros educativos evaluados, no existen las condiciones mínimas para prevenir y atender casos de acoso, violencia escolar y discriminación, lo que compromete la salud mental de estudiantes y la calidad del servicio educativo.

Ica: 21 de 23 colegios sin psicólogos ni docentes suficientes

En la provincia de Ica, la Contraloría supervisó 23 instituciones educativas y detectó que 21 de ellas no cuentan con psicólogos ni con el número necesario de docentes, de acuerdo con el Informe de Visita de Control n.° 001-2026-OCI/0723-SVC, cuyo periodo de evaluación se realizó entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2026.

Esta situación pone en riesgo las acciones de prevención y tratamiento de casos de violencia entre estudiantes. El informe advierte, además, que en 20 colegios no se ha capacitado a los docentes para prevenir la violencia y la discriminación por género, y que ninguna de las escuelas visitadas había recibido aún cuadernos de trabajo ni guías educativas para el inicio del año escolar.

A estas carencias se suman serios problemas de servicios básicos: 15 instituciones no cuentan con agua potable o tienen acceso restringido, mientras que los colegios n.° 532 y n.° 22334 tampoco disponen de servicio de desagüe. También se identificaron deficiencias en baños, techos, paredes, pisos y cercos, así como la falta de inspecciones técnicas de seguridad y de planes de gestión de riesgo de desastres.

Lima Provincias: 18 de 20 colegios sin atención psicológica

En Lima Provincias, la Contraloría alertó que 18 de las 20 instituciones educativas públicas supervisadas no cuentan con psicólogos, pese a que en varias de ellas se registraron denuncias e incidencias por violencia escolar.

El 90% de los colegios supervisados en Lima Provincias tampoco dispone de atención psicológica pese a denuncias por violencia escolar. (Gob.pe)

Las inspecciones se realizaron entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2025 en colegios de las UGELES de Huaral, Huaura, Cañete, Barranca y Huarochirí. Según el informe, cuatro instituciones registraron denuncias por violencia escolar y seis reportaron incidencias, pero ninguna contaba con soporte profesional especializado ni con docentes capacitados para atender estos casos.

Infraestructura deteriorada y falta de seguridad

El operativo también evidenció graves deficiencias en infraestructura en los 20 colegios inspeccionados de Lima Provincias. Los principales problemas detectados fueron el mal estado de los servicios higiénicos, paredes, cercos perimétricos, pisos de aula y losas deportivas, además de la falta de mobiliario para estudiantes y docentes.

En instituciones como Nuestro Señor de la Soledad y Juan Velasco Alvarado, en Huaral, se constató que las mesas, sillas e inodoros no corresponden al tamaño adecuado para estudiantes de primaria y secundaria.

Once colegios de Lima Provincias no poseen Certificado de Seguridad en Edificaciones, lo que incrementa los riesgos para la comunidad educativa. (Andina)

Asimismo, 11 colegios no cuentan con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), siete carecen de conexión a internet y otros no tienen personal de vigilancia, lo que incrementa los riesgos para la comunidad educativa. También se identificaron barreras de accesibilidad para personas con discapacidad.

Los resultados de ambos operativos fueron comunicados a la Dirección Regional de Educación de Ica y a los titulares de las UGELES de Lima Provincias, a fin de que adopten medidas preventivas y correctivas que aseguren condiciones adecuadas para el Año Escolar 2026.