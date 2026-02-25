Vecinos de Chosica viven con temor por el incremento del caudal del río Rímac y piden urgente muro de contención ante posible desborde

Los vecinos de Chosica viven horas de tensión ante el marcado aumento en el caudal del río Rímac, cuyas aguas amenazan con desbordarse debido a las lluvias intensas en las zonas altoandinas. La preocupación se ha instalado en sectores como el puente Ricardo Palma, donde el nivel del agua se encuentra a tan solo unos metros de infraestructuras críticas y viviendas, movilizando a la población local y a las autoridades ante un riesgo inminente. Según el Senamhi, la situación alcanza el umbral naranja de peligro, lo que exige la adopción de medidas urgentes para proteger a casi 9.000 personas expuestas de forma directa en el distrito.

El registro hidrológico más reciente, difundido por la estación de Chosica, marca un caudal de 95,54 metros cúbicos por segundo, alcanzado la noche del 24 de febrero. Se trata de un incremento que responde directamente a las precipitaciones persistentes, provocando el temor de un posible desborde en las próximas horas y la activación de quebradas, como ocurrió en Chacra Sana y Yanacoto.

El fenómeno, además de arrastrar agua y lodo, ha dejado tramos vitales, como la Carretera Central, intransitables, impactando a conductores y a la vida cotidiana en la cuenca media del Rímac, donde potencialmente 1 millón de habitantes podrían verse afectados, según estimaciones citadas por RPP Noticias.

Río Rímac en Chosica (Foto referencial)

De acuerdo con el alcalde Oswaldo Vargas, existen 1.800 viviendas catalogadas en zonas de alto riesgo en Lurigancho-Chosica, ubicadas en las márgenes del río y en quebradas susceptibles a huaicos posteriores a lluvias. Dijo también que cerca de 9.000 personas residen directamente en esas viviendas y mantuvo que, de manera indirecta, unas 70.000 personas podrían verse afectadas solamente en Chosica, explicó a RPP Noticias.

Vecinos de Chosica exigen muros de contención y costales para afrontar la crecida del río Rímac

El temor de los residentes se ha traducido en demandas puntuales a las autoridades. Desde el puente Ricardo Palma, un vecino citado por Exitosa relató que la crecida frecuente del río termina invadiendo las chacras, centros de recreación y zonas industriales. “El agua sube demasiado, desborda y afecta toda la parte baja: se lleva las chacras, entra al recreo y también llega al revestimiento de petróleo de Petroperú. También se mete el agua ahí”, describió el poblador.

En respuesta a este riesgo, la principal petición es la construcción de muros de contención que frenen el avance de las aguas. Los vecinos también solicitan la dotación urgente de costales de arena para reforzar bordes críticos y evitar filtraciones destructivas. “Lo que queremos es que construyan el muro de contención para nosotros”, exigió el habitante. El pedido, reiterado por varios afectados y difundido por Exitosa, apunta a la falta de intervenciones preventivas durante las temporadas de lluvias intensas, que dejan expuestas a numerosas familias y estructuras.

Estas solicitudes forman parte de un reclamo constante en épocas de crecidas, cuando la emergencia evidencia tanto la vulnerabilidad de la zona como la insuficiencia de infraestructuras de defensa ribereña.

La proximidad inusual del caudal del Rímac al puente de la zona generó alarma entre vecinos, debido al riesgo de erosión y arrastre de materiales, especialmente para quienes viven cerca de la ribera (Créditos: Senamhi).

El caudal del río Rímac supera niveles críticos y activa quebradas en Lurigancho-Chosica

El caudal del río Rímac no solo alcanzó cifras inusuales, sino que su fuerza generó consecuencias inmediatas en zonas habitadas y en infraestructuras clave de Lima y sus alrededores. De acuerdo al Senamhi, el caudal llegó a los 95,54 metros cúbicos por segundo, nivel clasificado con el umbral naranja de peligro, lo que implica un riesgo de desborde significativo en caso de persistencia o incremento de las precipitaciones.

Durante la tarde y noche previas, fuertes lluvias en la sierra central desencadenaron la activación de huaicos en quebradas como Chacrasana y Yanacoto, arrastrando piedras y barro hacia zonas urbanas y rurales. Equipos de RPP Noticias reportaron cómo las aguas del “río Hablador” incrementaron abruptamente su velocidad y volumen, comprometiendo viviendas construidas sobre las riberas y bloqueando la Carretera Central, vital para la conexión entre Lima y el centro del país.

Hasta el cierre de los informes de las autoridades locales, no se han registrado desbordes del Rímac dentro de Lurigancho-Chosica, pero la situación permanece en vigilancia permanente. El monitoreo se ha intensificado también en otros ríos de la región, como el Chillón, Lurín, Mala y Huaura, que actualmente presentan caudales superiores al umbral amarillo, según el Senamhi. Esta tendencia ha sido asociada al inicio del fenómeno de El Niño, cuyas primeras manifestaciones han traído consecuencias devastadoras en diferentes puntos del país, con pérdidas humanas y daños económicos cuantificables, especialmente en Arequipa y el norte peruano.

Medidas preventivas y alertas para reducir riesgos

Ante la alarma social y el incremento de caudales, las entidades de gestión de riesgos intensifican sus campañas preventivas entre la población expuesta. El Senamhi y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) han recomendado evitar la circulación y permanencia cercanas a las riberas y abstenerse de intentar cruzar “corrientes de agua que superen la altura de las rodillas”. Estas medidas buscan reducir el riesgo de accidentes y proteger la integridad de quienes habitan zonas vulnerables o transitan por áreas afectadas.

El monitoreo técnico permanecerá activo, con reportes periódicos a través de los canales oficiales y de los medios locales, a fin de trasladar información oportuna tanto a la ciudadanía como a las autoridades responsables. La llegada del fenómeno de El Niño, que según el Enfen se espera se prolongue entre marzo y noviembre de 2026, refuerza la necesidad de adoptar estrategias de adaptación, preparación de evacuación y reforzamiento de estructuras en riesgo.