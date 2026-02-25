Perú

Alerta del Senamhi: lluvias intensas aumentan el caudal del río Rímac

Las precipitaciones en las zonas altoandinas desencadenaron la activación de la quebrada Chacra Sana en Lurigancho-Chosica

La proximidad inusual del caudal del Rímac al puente de la zona generó alarma entre vecinos, debido al riesgo de erosión y arrastre de materiales, especialmente para quienes viven cerca de la ribera (Créditos: Senamhi).

El río Rímac, principal afluente de Lima, alcanzó el umbral naranja de peligro tras registrar un aumento significativo en su caudal, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el reporte de la estación hidrológica de Chosica, el 24 de febrero a las 21:00 horas se midieron 95,54 metros cúbicos por segundo, cifra impulsada por las lluvias intensas en las zonas altoandinas.

La situación se tornó crítica durante la tarde de este martes, cuando una fuerte precipitación en Lurigancho-Chosica provocó la activación de la quebrada Chacra Sana y ocasionó graves daños en la Carretera Central.

Según información de Buenos Días Perú, de Panamericana TV, el fenómeno sorprendió a la población debido a la rapidez con la que el agua, el lodo y las piedras descendieron por las laderas, bloqueando el tránsito vehicular hacia el centro del país durante varias horas. El flujo de escombros dejó intransitable un tramo clave de la vía, afectando a conductores y comunidades aledañas.

Durante la noche, aunque la lluvia cesó de manera intermitente, el aumento del caudal del Rímac persistió. El puente ubicado en la zona se encontraba a tan solo dos o tres metros de distancia del agua, una proximidad inusual que elevó la preocupación entre los habitantes de los alrededores. Testigos advirtieron que la erosión y el arrastre de material representaban una amenaza, especialmente para quienes residen cerca de la ribera.

Esta emergencia coincide con el inicio del fenómeno del Niño, cuyos efectos ya se manifiestan en varias regiones del país. En departamentos como Arequipa, el fenómeno ha provocado afectaciones económicas y humanas, incluidas pérdidas de vidas y daños a la infraestructura local. Las autoridades han señalado que el comportamiento de los ríos se mantiene bajo vigilancia ante posibles nuevos eventos extremos.

El incremento repentino del caudal y el bloqueo de la Carretera Central evidencian el impacto del evento climático, que ya causa daños humanos y económicos en otras regiones como Arequipa (Créditos: Panamericana TV)

Paralelamente, otros afluentes como el Chillón, Lurín, Mala y Huaura presentan caudales por encima del umbral amarillo, lo que implica un riesgo moderado y requiere atención continua, de acuerdo con información del Senamhi.

La entidad metereológica informó que se mantiene un monitoreo permanente de las principales fuentes de agua en la región. La entidad ha reiterado el compromiso de difundir reportes actualizados a través de sus canales oficiales para apoyar la toma de decisiones tanto de las autoridades como de los ciudadanos.

En este contexto, organismos de emergencia y especialistas han emitido recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas alejarse de la ribera del río y evitar cruzar a pie corrientes de agua que superen la altura de las rodillas. El objetivo es reducir el riesgo de accidentes y proteger la integridad de quienes viven o transitan cerca de los cauces.

Fenómeno El Niño en Perú

El Enfen elevó a alerta el monitoreo por la inminente llegada del Niño en Perú, prevista entre marzo y noviembre de 2026. El norte del país, especialmente Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, es la zona más vulnerable ante lluvias intensas, desbordes de ríos y activación de quebradas.

Se espera un evento de magnitud débil a moderada, aunque no se descartan lluvias torrenciales en algunos momentos. Las autoridades refuerzan la vigilancia y recomiendan medidas preventivas para minimizar daños en infraestructura, economía y seguridad. El monitoreo y la coordinación interinstitucional serán continuos durante todo el periodo.

